পুরুলিয়ায় পৌঁছল বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা, জঙ্গলমহলের সঙ্গে কি এবার টার্গেট গোটা শিল্পাঞ্চল

পুরুলিয়ায় পৌঁছল বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা, জঙ্গলমহলের সঙ্গে কি এবার টার্গেট গোটা শিল্পাঞ্চল
চার সাংগঠনিক জেলায় পরিবর্তন রথযাত্রার সৌজন্যে ফের ভোটবাক্সে বিজেপি কি ঝড় তুলতে পারবে ? রইল ইটিভি ভারতের বিশ্লেষণ ৷
Published : March 6, 2026 at 8:02 PM IST
তারক চট্টোপাধ্যায়
আসানসোল, 6 মার্চ: বিজেপির চার সাংগঠনিক জেলা - আসানসোল, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরে শুরু হয়েছে পরিবর্তন রথযাত্রা । বৃহস্পতি ও শুক্রবার আসানসোলের সমস্ত বিধানসভা ছুঁয়ে এদিনই পরিবর্তন যাত্রা পুরুলিয়ায় প্রবেশ করে । আগামী কয়েকদিনে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরে প্রদক্ষিণ করবে বিজেপির রথ ৷ রাজ্যস্তরে যে নয়টি পরিবর্তন যাত্রা হচ্ছে, সেগুলির মধ্যে এই চার সাংগঠনিক জেলার কর্মসূচি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ । জঙ্গলমহলে পুনরায় পরিবর্তনের ঝড় তুলতে মরিয়া গেরুয়া শিবির ৷ সেই দমকা হাওয়ার তোড়ে পার্শ্ববর্তী আসানসোল শিল্পাঞ্চলকেও পুরোপুরি পকেটে পোরার চেষ্টা ৷ এর প্রভাব কি ইভিএম-এ পড়বে ? পরিসংখ্যান খুঁটিয়ে দেখে চুলচেরা বিশ্লেষণ ইটিভি ভারতের ৷
2021 সালে আসানসোল ছাড়া বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় অপ্রত্যাশিত ভালো ফল করেছিল বিজেপি । জঙ্গলমহলের এই দুই গুরুত্বপূর্ণ জেলা সেবার কার্যত পরিবর্তনের 'ট্রেন্ড সেটার' হয়ে উঠেছিল রাজ্যে । এবারের পরিবর্তন রথযাত্রা তাই পশ্চিম বর্ধমান ও পুরুলিয়ার প্রান্তিক এলাকা তথা ঝাড়খণ্ড সীমায় রাজ্যের প্রান্ত থেকে শুরু করার উদ্দেশ্য, গোটা রাজ্যেই এই প্রচার হাওয়াকে ছড়িয়ে দেওয়া । পাশাপাশি বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় যে ফল বিজেপি পেয়েছিল 2021 সালে, তা এবার পশ্চিম বর্ধমানেও সম্পূর্ণ রূপে প্রতিফলিত করার কৌশল নিয়েছে বিজেপি । গতকালই এই পরিবর্তন যাত্রায় হামলার অভিযোগ উঠেছে বারাবনিতে । প্রশ্ন উঠছে, তবে কি পরিবর্তন যাত্রাকে ভয় পাচ্ছে তৃণমূল ? যদিও তৃণমূল নেতৃত্বের কটাক্ষ, "বিজেপির এই পরিবর্তন যাত্রা অগস্ত্য যাত্রা বা অন্তর্জলী যাত্রা হবে ।"
গত বিধানসভা ভোটে গেরুয়া ঝড়
পুরুলিয়া জেলা: 2011 বা 2016 সালে যা ছিল তৃণমূলের গড়, সেই জঙ্গলমহলে 2021 সালে বিরাট ভাবে থাবা বসায় বিজেপি । যদি 2016 সালের বিধানসভা ভোটের দিকে নজর দেওয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে - বিজেপি পুরুলিয়া জেলায় খাতাই খুলতে পারেনি । তৃণমূল পেয়েছিল সাতটি । কংগ্রেস বাকি দুটি ।
সেই বিজেপি 2021 সালে পুরুলিয়া জেলায় নয়টি বিধানসভার মধ্যে বিজেপি ছ'টি বিধানসভা দখল করে । তৃণমূলের ভাগে যায় মাত্র তিনটি । বিজেপির দখলে আসে পুরুলিয়ার বলরামপুর, জয়পুর, পুরুলিয়া, কাশিপুর, পাড়া, রঘুনাথপুর । তৃণমূল নিজেদের 'ব্যাগে' রাখতে পারে শুধুমাত্র বাঘমুন্ডি, মানবাজার, বান্দোয়ান বিধানসভা ।
বাঁকুড়া জেলা: বাঁকুড়ায় 12টি বিধানসভার মধ্যে বর্তমানে আটটি বিধানসভা বিজেপির দখলে । সেগুলি হল, শালতোড়া, ছাতনা, রায়পুর, বাঁকুড়া, ওন্দা, কোতুলপুর, ইন্দাস ও সোনামুখী । তৃণমূলের দখলে মাত্র চারটি - বিষ্ণুপুর, বড়জোড়া, তালডাংরা ও রানিবাঁধ বিধানসভা ।
যদি 2016-র বিধানসভা ভোটের ফলাফলের দিকে দেখা যায় তাহলে দেখব, বাঁকুড়া জেলায় 12টি আসনের মধ্যে তৃণমূলের দখলে ছিল সাতটি বিধানসভা । বাম ও কংগ্রেসের দখলে ছিল বাকি পাঁচটি । পুরুলিয়ার মতো বাঁকুড়াতেও 2016 সালে খাতা খুলতে পারেনি বিজেপি ।
2021 সালে পরিবর্তনের ঝড়
2016 সালের বিধানসভা ভোটের নিরিখে, 2021-এর ফলাফলের দিকে তাকালে দেখা যাবে, যে বিজেপি ছিল শূন্যের ঘরে, তারাই পাঁচ বছর পর মমতার জমানাতেই বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় গেরুয়া ঝড়ে উড়িয়ে দিয়েছিল তৃণমূলকে । বাম ও কংগ্রেসকে তো এই দুই জেলায় আর খুঁজেই পাওয়া যায়নি । অর্থাৎ রাজ্যে যে পরিবর্তনের ধুঁয়ো তুলেছে বিজেপি, তা 2021 সালেই জঙ্গলমহলে ট্রেন্ড সেটার হয়ে গিয়েছিল । আর তাই বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় বিজেপির এই 'পরিবর্তন যাত্রা' রাজ্য রাজনীতির জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । এই দুই জেলায় বিজেপির পরিবর্তন যাত্রায় মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান কতটা হবে, তা খানিকটা বিজেপির 'মর্নিং স্টারে'র মতো । এখান থেকেই আঁচ করা যাবে, আগামীর ট্রেন্ড কোনদিকে যেতে চলেছে ।
কেন আসানসোল জুড়ল এই যাত্রায় ?
বিজেপির চার সাংগঠনিক জেলা নিয়ে পশ্চিম প্রান্তের পরিবর্তন যাত্রা শুরু হয়েছে বৃহস্পতিবার । তা শুরু হল ঝাড়খণ্ড ঘেষা কুলটি বিধানসভা থেকে । এই পরিবর্তন যাত্রায় বিজেপির আরও তিনটি সাংগঠনিক জেলা বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও বিষ্ণুপুরের সঙ্গে আসানসোল সাংগঠনিক জেলাকে রাখা হয়েছে । কেন আসানসোলকে রাখা হল এই যাত্রায় ?
রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, পশ্চিম বর্ধমান জেলায় বিজেপির সাংগঠনিক জেলা হিসেবে চিহ্নিত আসানসোলে গত বিধানসভায় আশানুরূপ ফল পায়নি বিজেপি । আসানসোলের সাতটি বিধানসভার মধ্যে শুধুমাত্র কুলটি ও আসানসোল দক্ষিণকে দখলে নিতে পেরেছিল বিজেপি । বাকি পাঁচটিতেই জয় পেয়েছিল তৃণমূল । অর্থাৎ বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার গেরুয়া ঝড় যাতে আসানসোলেও পুরোপুরি ঢুকে পড়ে তাই এরকম ভাবনা । ভৌগোলিক ভাবে দামোদরের অববাহিকা জুড়ে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার সঙ্গে সরাসরি যোগ আছে আসানসোলের । সেই কারণে রাজনৈতিক ভাবে একসঙ্গে এই তিন জেলায় 'ভোটের ভাইবস' তৈরি করাই উদ্দেশ্য । 2021 সালে কুলটি আসনে জয় পেয়েছিল বিজেপি । সেই কারণে কুলটি থেকেই সূচনা হয়েছে এই পরিবর্তন যাত্রার ।
তৃণমূল কি ভয় পেয়েছে ?
বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা শুরু হতেই গতকাল বারাবনিতে এই পরিবর্তন যাত্রায় হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, পরিবর্তনের এই ঝড়ে ভয় পেয়েছে তৃণমূল । তারা হারার ভয়ে আশঙ্কিত । তাই এই হামলা ।
বিজেপির রাজ্য সহ সভাপতি তথা বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল ইটিভি ভারতকে বলেন, "রাজ্যে পরিবর্তন হচ্ছেই । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মানুষকে প্রতারিত করেছেন । তাই বাংলার মানুষ এবার ঠিক করেই ফেলেছেন । শুধু বাঁকুড়া, পুরুলিয়া বা পশ্চিম বর্ধমান নয়, উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ, গ্রাম থেকে শহর সর্বত্র পরিবর্তনের ঝড় । আর এই ঝড়কেই ভয় পেয়েছে তৃণমূল । তাই আমাদের যাত্রাকে আটকানো হচ্ছে । হামলা করা হচ্ছে । কিন্তু তাতেও কিছু হবে না । মুখ্যমন্ত্রী আপনার অবসর নেওয়ার সময় চলে এসেছে । আর মাত্র এক মাস ।"
পরিবর্তন যাত্রার মাঝেই বিজেপির রাজ্য নেতা কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় ইটিভি ভারতকে বলেন, "এই যে জনজোয়ার ও মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদানে ভয় পেয়েছে তৃণমূল । তারা হতাশ ৷ তাই হামলা করছে । তবে হামলা ক'রে আমাদের থামানো যাবে না । রাজ্যে পরিবর্তন ক'রে তবেই আমরা থামব ।"
কী বলছে তৃণমূল ?
যদিও বিজেপির এই পরিবর্তন যাত্রাকে কার্যত অগস্ত্য যাত্রা বলে কটাক্ষ করেছে রাজ্যের শাসকদল । তৃণমূলের পশ্চিম বর্ধমান জেলার সহ সভাপতি তথা আসানসোল পুরনিগমের বরো চেয়ারম্যান ডা. দেবাশিস সরকার জানান, "পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও পশ্চিম বর্ধমানে এবার আমরাই সব আসনে জয় লাভ করব । কারণ গত পাঁচ বছরে শুধু মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বিজেপি । মানুষ প্রতারিত হয়েছে ।"
দেবাশিস সরকার উদাহরণ দিয়ে বলেন, "দামোদরের ওপারে বাঁকুড়ার শালতোড়ায় বিজেপির বিধায়ক চন্দনা বাউরী । এই পারে আসানসোল দক্ষিণে বিজেপির বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল । কেন্দ্রে বিজেপি । এখানে ডবল ইঞ্জিন কেন, ট্রিপল ইঞ্জিন সরকার চলছে । তাও পাঁচ বছরে বিজেপি কেন্দ্র থেকে দামোদরের উপর একটা সেতু নির্মাণ করতে পারল না । আজও বাঁশের নড়বড়ে সেতু দুই জেলার যোগাযোগের মাধ্যম । বর্ষায় যা লোপাট হয়ে যায় । দুই জেলার মানুষের দাবি তাঁদের কানে পৌঁছয়নি । ওঁরা শুধুই সেতু নিয়ে রাজনীতি করলেন ।"
তিনি আরও বলেন "ইস্কোর মতো রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানায় কোনও স্থানীয় নিয়োগ নেই, অথচ দূষণের গ্রাসে মানুষ বিপর্যস্ত । কই এ নিয়ে বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালের কোনও উদ্যোগ চোখে পড়ল না তো !" তিন জেলার এই পরিবর্তন যাত্রা নিয়ে দেবাশিস সরকারের কটাক্ষ, "ঝাড়খণ্ড থেকে বহিরাগতদের নিয়ে এসে ওরাই হামলা চালাচ্ছে । ওদের এই যাত্রায় স্থানীয় কোনও মুখ নেই । কোনও নেতা নেই । ওরা রাজ্যের বাইরে থেকে 'ইমপোর্টেড' নেতা নিয়ে এসে পরিবর্তন যাত্রা করছে । এই পরিবর্তন যাত্রা বিজেপির অন্তর্জলী যাত্রা হবে ।"