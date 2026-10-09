2 কাউন্সিলর নিয়েই পুরাতন মালদা পুরসভা দখলের ছক বিজেপির ! জল্পনা জেলায়

2 কাউন্সিলর নিয়েই পুরাতন মালদা পুরসভা দখলের ছক বিজেপির ! জল্পনা জেলায়
Old Malda Municipality: মালদা জেলা পরিষদ ও ইংরেজবাজার পুরসভা দখল করেছে বিজেপি ৷ পুজোর পরেই পুরাতন মালদা পুরসভা কি বিজেপির হাতে আসতে চলেছে ?
Published : October 9, 2026 at 5:11 PM IST
মালদা, 9 অক্টোবর: চারজন প্রতিনিধি নিয়ে 43 সদস্যের মালদা জেলা পরিষদ ইতিমধ্যে দখল করে ফেলেছে বিজেপি ৷ তার পর তিনজন কাউন্সিলর নিয়ে 29 আসনের ইংরেজবাজার পুরসভাতেও বোর্ড গঠন করে ফেলেছে তারা ৷ এবার লক্ষ্য পুরাতন মালদা ৷ সেখানে মোট ওয়ার্ড 20 ৷ বিজেপির কাউন্সিলর মাত্র দু’জন ৷ তারপরও ওই পুরসভায় বোর্ড গঠনের অসাধ্যসাধনের লক্ষ্য নিয়ে গেরুয়া শিবির তোড়জোড় শুরু করেছে বলেই খবর ৷
বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, অপারেশন পুরাতন মালদার নীল নকশা তৈরি করতে বৃহস্পতিবার সন্ধেতেই সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাতিয়ান মোড়ে এক গোপন সভা হয়েছে ৷ সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে, আপাতত পুজো পর্যন্ত চুপচাপ থাকা হবে ৷ পুজো মিটতেই 20 ওয়ার্ডবিশিষ্ট পুরাতন মালদা পুরসভা দখলে ঝাঁপাবে বিজেপি ৷
মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে গতকাল (বৃহস্পতিবার) মালদার মানিকচকে সভা করে গিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা নেতৃত্ব ৷ শোনা যাচ্ছে, সভা শেষে হেলিকপ্টারে ওঠার সময় খোদ শুভেন্দু পুরাতন মালদা পুরসভার পরিস্থিতি জানতে চান ৷ এরপরেই দলের পুরাতন মালদা নেতৃত্ব তড়িঘড়ি সন্ধেয় গোপন বৈঠক করে ৷
যদিও এই নিয়ে এখনই সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে রাজি নন দলের উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি প্রতাপ সিং ৷ তিনি বলেন, ‘‘কী হবে এখনই বলতে পারব না ৷ এব্যাপারে দল শেষ সিদ্ধান্ত নেবে ৷’’ তাঁর এই হেঁয়ালি করা উত্তর পুরাতন মালদা পুরসভা দখলে বিজেপির ব্লু প্রিন্ট তৈরির বিষয়টি যেন স্পষ্ট করছে ৷
রাজনৈতিক মহল বলছে, মালদা জেলা পরিষদ ও ইংরেজবাজার পুরসভা দখল করলেও পুরাতন মালদার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি একটু আলাদা ৷ এই পুরসভা দখল করতে হলে বিজেপিকে আগে তৃণমূলে আমরা-ওরা করতে হবে ৷ ঠিক যেমনটা ঘটেছিল ইংরেজবাজার পুরসভার ক্ষেত্রে ৷
ইংরেজবাজারে বিজেপির তিনজন কাউন্সিলর থাকলেও নয়া চেয়ারম্যান নির্বাচনের দিন দুপুরে তৃণমূলের 11 জন কাউন্সিলর দল থেকে ইস্তফা দেন ৷ এর পাশাপাশি একজন নির্দল কাউন্সিলর আগে থেকেই বিজেপিতে ভিড়ে গিয়েছিলেন ৷ ফলে 29 ওয়ার্ডের ওই পুরসভায় তৃণমূলের কাউন্সিলরের সংখ্যা হয়ে যায় 14 জন ৷ পদ্ম শিবিরের তিন কাউন্সিলরের একজন প্রার্থী, একজন প্রস্তাবক এবং আরেকজন সেই প্রস্তাব সমর্থন করেন ৷ বিপক্ষে কোনও প্রার্থী না থাকায় বিজেপি সহজেই ওই পুরসভায় চেয়ারম্যান পদ পেয়ে যায় ৷
কিন্তু পুরাতন মালদায় পদ্ম শিবিরের কাউন্সিলর মাত্র দু’জন ৷ 18 জনই তৃণমূল কাউন্সিলর ৷ তাই এখানেও বিজেপিকে আগে তৃণমূল ভেঙে অন্তত নয় কাউন্সিলরকে নিজেদের দিকে টানতে হবে ৷ চেয়ারম্যান নির্বাচনের দিন একজন প্রার্থী ও আরেকজন প্রস্তাবক হলে দলত্যাগ করা কোনও তৃণমূল কাউন্সিলরকেই সেই প্রস্তাবের সমর্থক হতে হবে ৷ এই পরিস্থিতিতে চর্চা শুরু হয়েছে, তৃণমূলের কোন কোন কাউন্সিলরকে নিজেদের দিকে টানা যায়, এখন তারই তালিকা তৈরি করছে বিজেপি শিবির ৷
এদিকে পুরাতন মালদা শহরে চাউর হয়ে গিয়েছে, বর্তমান চেয়ারম্যান বিভূতিভূষণ ঘোষ ইতিমধ্যেই পদ্ম শিবিরের দিকে পা বাড়িয়ে রয়েছেন ৷ একই অবস্থানে তাঁর অনুগামী কাউন্সিলররা ৷ যদিও এখনই এই নিয়ে কোনও কথা বলতে রাজি নন বিভূতিবাবু ৷ তিনি শুধু বলেন, “আমাকে নিয়ে যা রটছে, তার কোনও ভিত্তি নেই ৷ আমি এখনও অন্য কোনও দলে যোগ দেওয়ার বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করিনি ৷ আমরা চাই, পুরসভার নির্বাচিত বোর্ড যেন তার মেয়াদ শেষ করে ৷”
বিভূতিবাবুর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে পরিচিত তাঁর ভাইপো কার্তিক ঘোষকে বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, “একসময় এই পুরসভার চেয়ারম্যান থাকলেও আমি এখন শুধুই একজন কাউন্সিলর ৷ কে বা কারা বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে, তা আমার জানা নেই ৷ আমার কাছে এই বিষয়ে কোনও প্রামাণ্য তথ্যও নেই ৷”
এদিকে বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি তথা পুরাতন মালদা ব্লকের আহ্বায়ক তাপস গুপ্ত পরিষ্কার বলেন, “আমাদের কাছে খবর আছে, কার্তিক ঘোষের নেতৃত্বে পুরসভার 11 জন তৃণমূল কাউন্সিলর দলত্যাগ করে বর্তমান বোর্ড ফেলে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন ৷ তেমন পরিস্থিতি হলে আমরা এই বোর্ডের পতন ঘটাতে তাঁদের সমর্থন করব ৷”
তাপসবাবুর বক্তব্যে পরিষ্কার, পুরাতন মালদা পুরসভার বর্তমান বোর্ডের মেয়াদ আর বেশিদিন নেই ৷ কিন্তু যদি এই বোর্ডের পতন হয়, তবে পরবর্তী চেয়ারম্যান কে হবেন ? বিজেপির দু’জনের মধ্যে একজন, নাকি দলত্যাগী তৃণমূলীদের মধ্যেই কেউ নির্দল কাউন্সিলর হিসাবে চেয়ারম্যানের পদে বসবেন ? নাকি তাঁদের জন্য দলের দরজা খুলে দেবে বিজেপি ? এসব নিয়েই এখন জোর চর্চা শহরজুড়ে ৷
আরও পড়ুন -