পোড়ানো হয়েছিল কবিগুরুর প্রতিকৃতি, সেই চাঁচলে শ্রদ্ধার্ঘ্য বিজেপির ! তৃণমূলকে নিশানা

পোড়ানো হয়েছিল কবিগুরুর প্রতিকৃতি, সেই চাঁচলে শ্রদ্ধার্ঘ্য বিজেপির ! তৃণমূলকে নিশানা
রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে, বিজেপি সরকারের শপথ গ্রহণের দিনেই সেই 'কালো অধ্যায়' মুছে দেওয়ার বার্তা দিতে চাইল বিজেপি যুব মোর্চা ৷
Published : May 9, 2026 at 3:50 PM IST
মালদা, 9 মে: এক সময় যে চাঁচলের নাম জড়িয়েছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতি পোড়ানোর বিতর্কে, সেই মাটিতেই এ বার পঁচিশে বৈশাখে কবিগুরুকে শ্রদ্ধা জানিয়ে রাজনৈতিক বার্তা দিল বিজেপি যুব মোর্চা । শনিবার সকালে মালদার চাঁচলের দীর্ঘদিনের অর্ধসমাপ্ত রবীন্দ্রভবনে গিয়ে কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা । শুধু শ্রদ্ধাজ্ঞাপনই নয়, রবীন্দ্রভবনের বেহাল দশা তুলে ধরে তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপও দাগেন তাঁরা ।
এদিন সকালে রবীন্দ্রভবন চত্বরে পৌঁছে প্রথমেই সাফাই অভিযানে নামেন বিজেপি যুব মোর্চার সদস্যরা । ধুলোয় ঢাকা পড়ে থাকা কবিগুরুর প্রতিকৃতি পরিষ্কার করে ফুল-মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান তাঁরা । বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, বছরের পর বছর ধরে রবীন্দ্রভবন সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও বাস্তবে কোনও কাজ হয়নি । অবহেলায় পড়ে রয়েছে সংস্কৃতির এই গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ।
বিজেপির অভিযোগ, প্রতি বছর পঁচিশে বৈশাখ এলেই প্রশাসনের তরফে সাময়িক তৎপরতা দেখা যায়, কিন্তু স্থায়ী উন্নয়নের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি । দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে শুধু আশ্বাস আর টালবাহানাই চলেছে বলে দাবি তাঁদের ।
এই প্রসঙ্গেই উঠে আসে গত বছরের সেই বিতর্কিত ঘটনার কথা । গত 8 সেপ্টেম্বর চাঁচল কলেজে কবিগুরুর প্রতিকৃতি পোড়ানোর অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বিরুদ্ধে । সেই ঘটনার ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয় । কলকাতা থেকে জেলা, বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি । ঘটনায় মূল অভিযুক্ত তৃণমূল ছাত্রনেতা এবি সয়েলকে গ্রেফতারও করে পুলিশ ।
প্রায় ন'মাস পর রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে, বিজেপি সরকারের শপথ গ্রহণের দিনেই সেই 'কালো অধ্যায়' মুছে দেওয়ার বার্তা দিতে চাইল বিজেপি যুব মোর্চা, এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।
মালদা উত্তর সাংগঠনিক জেলার বিজেপি যুব মোর্চার সহ-সভাপতি প্রসেনজিৎ শর্মা বলেন, "এই চাঁচলের মাটিতেই একসময় তৃণমূল ছাত্র পরিষদ কবিগুরুর প্রতিকৃতি পুড়িয়ে দিয়েছিল । আমরা আজ সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কবিগুরুর কাছে ক্ষমা চেয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি । রবীন্দ্রভবনের সংস্কারের নামে বছরের পর বছর শুধু নাটক হয়েছে । কবিগুরুর প্রতিকৃতি আজ ধুলো মাখা অবস্থায় পড়ে রয়েছে । তৃণমূল বরাবরই কবিগুরুর প্রতি অবহেলা দেখিয়েছে ।"
এখানেই থেমে থাকেননি তিনি । নতুন সরকারকে সামনে রেখে প্রতিশ্রুতিও দেন বিজেপি নেতা । তাঁর কথায়, "আমরা ক্ষমতায় এসেছি । আগামী তিন মাসের মধ্যে রবীন্দ্রভবনের সংস্কার করে দেখাব ।"
ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে মালদায় । একদিকে বিজেপি যেখানে 'সংস্কৃতি রক্ষার' বার্তা তুলে ধরতে চাইছে, অন্যদিকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে কবিগুরুকে অসম্মান করার অভিযোগও ফের সামনে আনছে তারা । পঁচিশে বৈশাখের আবেগঘন দিনে সেই রাজনৈতিক লড়াই আরও একবার প্রকাশ্যে চলে এল চাঁচলের মাটিতে ।