দলীয় নীতির প্রচারে দুর্গাপুরে বিজেপির 'পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় মহাপ্রশিক্ষণ' শিবির

দলীয় নীতির প্রচারে দুর্গাপুরে বিজেপির 'পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় মহাপ্রশিক্ষণ' শিবির
বিজেপির আদর্শ, সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দিতে এই প্রশিক্ষণ ৷ জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের প্রচার নিয়েও প্রশিক্ষণ বিজেপির শিবিরে ৷
Published : June 17, 2026 at 7:08 PM IST
দুর্গাপুর, 17 জুন: দলীয় ভাবধারা ও নীতিকে জেলার প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে 'পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহা অভিযান' কর্মসূচি পালন করল বিজেপি ৷ দুর্গাপুরের সৃজনী প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ শিবিরে চার জেলার বিজেপির প্রায় 360 জন নেতা অংশ নিয়েছিলেন ৷
এই প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সৌমিত্র খাঁ, পূর্ব বর্ধমান সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অভিজিৎ তা, বোলপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল, দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, গলসির বিধায়ক রাজু পাত্র-সহ চার জেলার একাধিক নেতা ও পদাধিকারীরা ৷
বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, এই প্রশিক্ষণ শিবিরের মূল উদ্দেশ্য ছিল সংগঠনের নিচুতলা পর্যন্ত নেতা ও কর্মীদের আরও দক্ষ করে তোলা ৷ সেই সঙ্গে বিজেপির আদর্শ, সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা তৈরি করা লোকজনের মধ্যে ৷ মণ্ডল স্তর থেকে বুথ স্তর পর্যন্ত কীভাবে সংগঠনকে পরিচালনা, সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং দলের বার্তা কীভাবে পৌঁছে দিতে হবে, সে বিষয়েও নেতাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ৷
প্রশিক্ষণ শিবিরে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয় বিজেপির দলীয় শৃঙ্খলা, সাংগঠনিক দায়িত্ববোধ এবং নেতৃত্বের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রাখার কৌশলের ওপর ৷ সরকারের জনমুখী প্রকল্প সাধারণ মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেওয়াও লক্ষ্য ছিল এ দিনের এই 'পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহা অভিযান' কর্মসূচির ৷ কীভাবে মানুষের কাছে গিয়ে রাজ্য সরকারের জনকল্যাণমুখী প্রকল্পের প্রচার করবে এবং সেই সব প্রকল্পের সুবিধা পেতে সাহায্য করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ৷
এই প্রশিক্ষণ শিবিরে বিজেপি কর্মীদের জানানো হয়, কীভাবে মণ্ডল নেতৃত্বদের বিভিন্ন সাংগঠনিক কাজে সহায়তা করতে হবে এবং দলের কর্মসূচিগুলিকে সফলভাবে বাস্তবায়িত করতে হবে ৷ পাশাপাশি বিজেপির সাংগঠনিক নিয়মকানুন, সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করা হয় ৷
দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুই বলেন, "পরপর নির্বাচন থাকার কারণে ভারতীয় জনতা পার্টির এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি বাংলায় বেশ কিছুদিন বন্ধ ছিল ৷ মূলত চারটি সাংগঠনিক জেলার 360 জন কার্যকর্তাকে এই শিবিরে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে ৷ এছাড়াও ভারতীয় জনতা পার্টির সংবিধান, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দীনদয়াল উপাধ্যায়দের জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানানো হবে ৷ এই কার্যকর্তাদের সুবক্তা হিসাবে গড়ে তোলার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে ৷ এরাই আগামী দিনে পঞ্চায়েতের প্রধান, পুরসভার কাউন্সিলর হবেন ৷ এরা আবার নিজের নিজের এলাকার মণ্ডল সভাপতিদের, শক্তি কেন্দ্রের প্রমুখদের একইভাবে প্রশিক্ষণ দেবেন ৷ এতে দল মজবুত ভিতের ওপর দাঁড়াবে ৷"
দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এই কর্মসূচির মাধ্যমে দলের নেতা ও কর্মীদের দলীয় নীতি ও আদর্শ সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে ৷ পাশাপাশি, সাধারণ মানুষের সঙ্গে কীভাবে জনসংযোগ তৈরি করতে হবে, তার প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে ৷ রাজ্য সরকারের অনেক জলকল্যাণমূলক প্রকল্প তৈরি হয়েছে ৷ সেগুলি কীভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে, তারও প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে কার্যকর্তাদের ৷"