এনসি বিধায়কদের কিনতে 20-30 কোটির প্রস্তাব বিজেপির ! বিস্ফোরক ওমর আবদুল্লা
ওমরের দাবি, 'আমাদের একজন বিধায়কও বিক্রি হতে রাজি নন । 30 কোটি নয়, 100 কোটি টাকার প্রস্তাব দিলেও তাঁরা দল ছাড়বেন না ।'
Published : July 11, 2026 at 2:41 PM IST
শ্রীনগর, 11 জুলাই: জম্মু-কাশ্মীরের রাজনীতিতে ফের বিস্ফোরক অভিযোগ । ন্যাশনাল কনফারেন্স (এনসি)-এর বিধায়কদের দল ভাঙাতে বিজেপি কোটি কোটি টাকার প্রলোভন দিচ্ছে বলে শনিবার প্রকাশ্যে অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা । তাঁর দাবি, শুধু নগদ অর্থ নয়, মন্ত্রিত্ব এবং জম্মু-কাশ্মীরকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে কয়েক জন বিধায়ককে । তবে এনসির কোনও বিধায়কই সেই প্রস্তাবে রাজি হননি বলেও দাবি করেন তিনি ।
শ্রীনগরের হজরতবালে বেগম আকবর জাহানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ওমর বলেন, "আমাদের ধৈর্য এবং নীরবতাকে দুর্বলতা ভেবে ভুল করছে বিজেপি । প্রথমে দল ভাঙার চেষ্টা হয়েছে, তাতে ব্যর্থ হয়ে এখন টাকার খেলায় নেমেছে । ওরা মনে করছে আমাদের বিশ্বাস এতটাই সস্তা যে টাকা দিলেই আমরা বিক্রি হয়ে যাব ।"
এর পরই আরও গুরুতর অভিযোগ করেন জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর দাবি, বিজেপির এক শীর্ষ নেতা তথা সুপ্রিম কোর্টের এক আইনজীবী ব্যক্তিগতভাবে জম্মুর এক এনসি বিধায়কের সঙ্গে যোগাযোগ করে 20 থেকে 30 কোটি টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন । উদ্দেশ্য ছিল, তিনি যেন দল ছেড়ে বিজেপির পাশে দাঁড়ান । ওমরের কথায়, "আমাদের একজন বিধায়কও বিক্রি হতে রাজি নন । 30 কোটি নয়, 100 কোটি টাকার প্রস্তাব দিলেও তাঁরা দল ছাড়বেন না ।"
শুধু দল ভাঙানোর অভিযোগেই থেমে থাকেননি মুখ্যমন্ত্রী । জম্মু-কাশ্মীরের পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি নিয়েও কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেন তিনি । তাঁর অভিযোগ, বিধানসভা নির্বাচনের আগে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পুনর্বহালের প্রতিশ্রুতি দিলেও ভোট শেষ হওয়ার পর সেই প্রতিশ্রুতি আর বাস্তবায়িত হয়নি ।
ওমরের কথায়, "নির্বাচনের আগে বলা হয়েছিল, ভোট মিটলেই পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া হবে । আর কত নির্বাচন চাই ? এবার স্থানীয় পুরসভা ও পঞ্চায়েত ভোটের কথাও বলা হচ্ছে । আমি স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছি, পঞ্চায়েত ও পুরসভা নির্বাচন উপযুক্ত সময়েই হবে । সেই সময় আমরাই ঠিক করব ।"
প্রসঙ্গত, এদিনের অনুষ্ঠান ছিল ন্যাশনাল কনফারেন্সের প্রতিষ্ঠাতা শেখ মহম্মদ আবদুল্লার স্ত্রী বেগম আকবর জাহানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে । ডাল লেকের তীরে শেখ আবদুল্লার সমাধিস্থলে দলের শতাধিক নেতা, বিধায়ক ও কর্মী-সমর্থক উপস্থিত ছিলেন । রাজনৈতিক মহলের মতে, দিল্লিতে জম্মু-কাশ্মীরের পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পুনর্বহালের দাবিতে ন্যাশনাল কনফারেন্স যে বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে, তার আগে এই সমাবেশ ছিল শক্তিপ্রদর্শনেরও মঞ্চ ।
ওমরের এই অভিযোগ ঘিরে জাতীয় রাজনীতিতেও নতুন বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে । যদিও বিজেপির তরফে এই অভিযোগের কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া এখনও সামনে আসেনি । বিজেপি কী জবাব দেয়, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের ।