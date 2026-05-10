এবার শিলিগুড়ি পুরনিগম ও মহকুমা পরিষদ দখলের ছক বিজেপির !

এবার শিলিগুড়ি পুরনিগম ও মহকুমা পরিষদ দখলের ছক বিজেপির !
পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেবের পদত্যাগের দাবি তুলেছে দলেরই একাংশ । তাতে একজন কাউন্সিলার তথা মেয়র পারিষদও রয়েছেন ।
Published : May 10, 2026 at 3:59 PM IST
শিলিগুড়ি, 10 মে: আট মাসের মধ্যেই পুরনিগম নির্বাচন । তাই বিধানসভার পর এবার শিলিগুড়ি পুরনিগম দখলের লক্ষ্যে ঝাঁপাচ্ছে গেরুয়া শিবির । বিধানসভা ভোটের ফলাফলকে সামনে রেখে এখন ঘুঁটি সাজানোর ছক কষতে শুরু করেছে তারা । একইভাবে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ ঘিরেও তাদের পরিকল্পনা একই রকম । এই পরিস্থিতিতে দলের ভাঙন রুখতে তৎপর হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস । রাজ্যে বিজেপির নতুন সরকার গঠনের পর তৃণমূল কংগ্রেসের শিলিগুড়ি পুরনিগমের পরিষদীয় কমিটি বৈঠকে বসবে বলে খবর ।
শিলিগুড়ি পুরনিগমের ওয়ার্ড সংখ্যা 47টি । যার মধ্যে 14টি ওয়ার্ড জলপাইগুড়ি জেলার ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার অধীনে । বাকি 33টি ওয়ার্ড দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে । বিধানসভা ভোটে দুই কেন্দ্রের সবকটি ওয়ার্ডেই বিজেপি লিড পেয়েছে । এরই মাঝে পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেবের পদত্যাগের দাবি তুলেছে দলেরই একাংশ । তাতে একজন কাউন্সিলার তথা মেয়র পারিষদও রয়েছেন । কাউন্সিলারদের একাংশ পদ্ম শিবিরের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন বলেও বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে । এনিয়েই রাজনৈতিকমহলের আশঙ্কা, পুরবোর্ডে ভাঙন ধরতে পারে ।
বর্তমানে 37টি ওয়ার্ড তৃণমূলের দখলে রয়েছে । বিজেপির দখলে পাঁচটি, সিপিএম চারটি এবং কংগ্রেসের দখলে একটি ওয়ার্ড রয়েছে । পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা বিজেপির অমিত জৈন বলেন, "এখন অনেকেই আমাদের দিকে পা বাড়িয়ে আছেন । কিন্তু আমরা দল ভাঙাভাঙির খেলায় যাব না । দলের রাজ্য কমিটির নির্দেশে আমরা দলের সংস্কৃতি বজায় রাখব ।" তৃণমূলের পরিষদীয় কমিটির সভাপতি তথা ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, "প্রতি মাসেই পরিষদীয় কমিটির বৈঠক হয় । এবারও হবে ।"
2027 সালের ফেব্রুয়ারিতে বর্তমান পুরবোর্ডের মেয়াদ শেষ হবে । 2027 সালের 26 জুলাই মহকুমা পরিষদের বর্তমান বোর্ডের মেয়াদ শেষ হবে ।এদিকে, বিধানসভার ফলাফল নিয়ে উচ্ছ্বসিত বিজেপি । পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা বলেন, "শুধুমাত্র 6 নম্বর ওয়ার্ডের দুটি বুথ বাদ দিয়ে সমস্ত ওয়ার্ডেই লিড পেয়েছি । সংযোজিত ওয়ার্ডগুলিতেও এগিয়ে । এই ফলাফল সামনে রেখে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘুঁটি সাজাচ্ছি । পুরভোটেও আমরা তৃণমূলকে নাস্তানাবুদ করব ।"
এদিকে, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা অজয় ওরাওঁ বলেন, "বাংলায় বিজেপির সাফল্যের জন্যই মহকুমা পরিষদের কর্মী ও আধিকারিকদের মিষ্টিমুখ করিয়েছি । তৃণমূলের বড় বড় নেতারা বিজেপিতে আসার চেষ্টা করছেন । এখন কাউকেই নেওয়া হবে না । আমরা 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকারের স্বাদ গ্রামবাসীদের পরখ করিয়ে নির্বাচনের মধ্যে দিয়েই মহকুমা পরিষদ দখল করব ।"