'মুখেই বলে খেলা হবে, আসল খেলা হয় না !' মেসি-কাণ্ড টেনে মালদায় তৃণমূলকে তোপ নবীনের

'মুখেই বলে খেলা হবে, আসল খেলা হয় না !' মেসি-কাণ্ড টেনে মালদায় তৃণমূলকে তোপ নবীনের
ভোটের মুখে মালদায় এসে ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকে নিশানা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের ৷
Published : April 9, 2026 at 6:20 PM IST
মালদা, 9 এপ্রিল: নির্বাচনের মুখে রাজ্যের ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে নিশানা করল বিজেপি ৷ বৃহস্পতিবার পুরাতন মালদার সাহাপুরে একটি বিলাসবহুল হোটেলে জেলার বিভিন্ন ক্লাব ও সেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন ৷ দুর্গাপুজোয় সরকারি অনুদান দেওয়া নিয়ে রাজ্যকে কটাক্ষ করে নীতিনের বক্তব্য, তৃণমূল শুধু মুখে বলে খেলা হবে ৷ কিন্তু খেলাধুলোয় বাংলার সুদিন আজ আর নেই ৷ এ প্রসঙ্গে দিনকয়েক আগের মেসি-কাণ্ডের কথা টেনে এনে শাসকদলের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি ৷
এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মালদায় দলের দুই সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় ও প্রতাপ সিং, সাংসদ খগেন মুর্মু, ইংরেজবাজার কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী অম্লান ভাদুড়ি, মালদা কেন্দ্রের প্রার্থী গোপালচন্দ্র সাহা-সহ আরও অনেকে ৷
এদিন নানা ইস্যুতে রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে বিঁধেছেন বিজেপি সভাপতি ৷ তাঁর বক্তব্যে উঠে এসেছে বাংলার ক্রীড়া ইতিহাসের কথা ৷ তিনি বলেন, "একসময়ে বাংলার ময়দান থেকে উঠে আসা অনেক ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব দেশের নাম উজ্জ্বল করেছেন ৷ কিন্তু এখন বাংলার সেই সুদিন নেই ৷ শুধু স্লোগান উঠছে, খেলা হবে ৷ ক্লাবগুলিকে পুজো-সহ বিভিন্ন উৎসবে টাকা দেওয়া হচ্ছে ৷ সেই টাকা ক্লাবের দু'তিনজনের অ্যাকাউন্টে জমা থাকছে ৷ কিন্তু আসল পুজো বা উৎসব হচ্ছে না ৷ শুধু তাই নয়, দিদির ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছেন, পুজো প্যান্ডেলে দিদির ছবি না-থাকলে কোনও টাকা পাওয়া যাবে না ৷ নির্বাচনের সময় এই ক্লাবগুলিই তোলাবাজি চালাচ্ছে ৷ এই তোলাবাজি বন্ধ করতে হবে ৷"
দিনকয়েক আগে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে লিওনেল মেসি-কে নিয়ে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল, সেই নিয়েও এদিব রাজ্যকে একহাত নেন নীতিন নবীন ৷ তিনি বলেন, "দেশের ফুটবল ইতিহাসে বাংলার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে ৷ আমি কথা দিচ্ছি, নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে সেই ইতিহাস আবার ফিরিয়ে আনা হবে ৷ কিছুদিন আগেই এই রাজ্যে বিশ্বখ্যাত এক ফুটবলারকে নিয়ে আসা হয়েছিল ৷ তাঁর খেলা দেখতে গোটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ মাঠে ভিড় করেছিলেন ৷ কিন্তু কী হল ? সেখানে স্লোগানের খেলা হল, আসল খেলা হল না ৷"
তিনি আরও বলেন, "2030 সালে ভারতে কমনওয়েলথ গেমসের আসর বসবে ৷ 2036 সালে দেশে বসবে অলিম্পিকের আসর ৷ এখনও 10 বছর বাকি ৷ আমাদের সুযোগ দিন ৷ এই 10 বছরে বাংলাকে কোথায় নিয়ে যাই দেখুন ৷ কথা দিচ্ছি, কমনওয়েলথ গেমসের আসরে এই রাজ্যের খেলোয়াড়রাও নিশ্চিতভাবে পদক পাবেন ৷"
বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতির বক্তব্য, "যে রাজ্য নিয়ে আমরা স্বপ্ন দেখছি, সেই স্বপ্ন সফল করতে যুব সমাজ, খেলোয়াড়, সমস্ত ক্ষেত্রের শিল্পীদের এগিয়ে আসতে হবে ৷ কারণ, এটা আপনাদের পশ্চিমবঙ্গ ৷ এই রাজ্য সরকার মাঠের খেলার বিষয়ে কিছু ভাবে না ৷ ক্রীড়াক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার বিপুল বরাদ্দ করেছে ৷ দেশের সব রাজ্যে সেই প্রকল্প চলছে ৷ শুধুমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় সেই প্রকল্প চালু করেননি ৷ ওই প্রকল্পে খেলোয়াড়রা অবসর নেওয়ার পরেও নিয়মিত ভাতা পাবেন ৷"
শুধু ক্রীড়া নিয়ে নয়, এদিন নীতিন নবীন আরও অনেক ইস্যুতে তৃণমূলকে বিঁধেছেন ৷ তুলে ধরেছেন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গ ৷ অভিযোগ করেছেন, তৃণমূল শাসিত এই রাজ্য থেকে অনেক বড় কোম্পানি পাততাড়ি গুটিয়ে অন্য রাজ্যে চলে গিয়েছে ৷ এতে রাজ্যের বেকার সমস্যা বেড়েছে ৷ অনেক মানুষ কাজ হারিয়েছেন ৷ সব মিলিয়ে মহাজঙ্গলরাজ চলছে এই রাজ্যে ৷ সবাইকে বার্তা দেন, এই জঙ্গলরাজের অবসান ঘটিয়ে বিকাশমুখী বাংলা গঠন করতে হবে ৷