সোনার বাংলা তৈরির জন্য মায়ের আশীর্বাদ চাইলাম, দক্ষিণেশ্বরে পুজো দিয়ে বললেন নিতিন নবীন

সোনার বাংলা তৈরির জন্য মায়ের আশীর্বাদ চাইলাম, দক্ষিণেশ্বরে পুজো দিয়ে বললেন নিতিন নবীন
মঙ্গলবার দু’দিনের পশ্চিমবঙ্গ সফরে আসেন বিজেপির জাতীয় সভাপতি নিতিন নবীন৷ বুধবার সকালে তিনি পুজো দেন দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে৷
Published : March 25, 2026 at 2:43 PM IST
কলকাতা, 25 মার্চ: বিধানসভা ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে৷ ঘোষণা হয়ে গিয়েছে নির্বাচনী নির্ঘণ্টও৷ এই পরিস্থিতিতে সংগঠনকে চাঙ্গা রাখতে দু’দিনের পশ্চিমবঙ্গ সফরে এসেছেন বিজেপির জাতীয় সভাপতি নিতিন নবীন৷ বুধবার দফায় দফায় সাংগঠনিক বৈঠক করছেন তিনি৷ তবে দিনের শুরুটা তিনি করেছেন দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর পুজোর মাধ্যমে৷ সেখানে পুজো দিয়ে মাকালীর কাছে সোনার বাংলা তৈরির আশীর্বাদ চেয়েছেন বলে জানিয়েছেন নিতিন নবীন৷
মঙ্গলবার নিতিন নবীন এই রাজ্যে আসেন৷ প্রথমদিনই একাধিক সাংগঠনিক বৈঠক করেন তিনি৷ নির্বাচনী পরিস্থিতিতে কোন পথে দলের চলা উচিত, কর্মীরা কীভাবে প্রচারে অংশ নেবেন, কী কী বলবেন, বিরোধীদের মোকাবিলা করবেন, সেই সব নিয়েই বিজেপির জাতীয় সভাপতি কথা বলেন বলে জানা গিয়েছে৷
বুধবার সাতসকালেই তিনি হাজির হন দক্ষিণেশ্বরে৷ সেখানে তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য, দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা হুগলির প্রাক্তন সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়-সহ একাধিক নেতা৷ তিনি ভবতারিণী মায়ের কাছে পুজো দেন৷ তার পর বাইরে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন৷ সেখানে নিতিন নবীন বলেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গকে সোনার বাংলা ও বিকশিত বাংলা তৈরি করার জন্য আশীর্বাদ মায়ের কাছে চেয়েছি৷’’
বিজেপির জাতীয় সভাপতি আরও বলেন, ‘‘মায়ের আশীর্বাদ চেয়েছি৷ যে বাংলাকে তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্য চেনে৷ পশ্চিমবঙ্গ সাংস্কৃতিকভাবে ভারতে ঐক্যবদ্ধ করে৷ সেই সংস্কৃতি এখন আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে৷ এই প্রসঙ্গেই তিনি নাম না-করে সমালোচনা করেন বর্তমান রাজ্য সরকার ও রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসেরও৷ তিনি অভিযোগ করেছেন যে পশ্চিমবঙ্গে আদালতের অনুমতি ছাড়া পুজো করা সম্ভব হয় না৷
এর পর তিনি সল্টলেকে বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠকে যোগ দেন৷ নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা স্টেট বিজেপি ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট টিমের সঙ্গে জেলাগুলিতে নির্বাচনী কাজকর্ম ঠিক কীভাবে চলছে, আর কোন বিষয়ে জোর দেওয়া প্রয়োজন, তা নিয়ে বৈঠক হয়। মূলত, বুথে বুথে বিজেপির ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং কর্মকর্তাদের প্রস্তুতি পর্বে ঠিক কী কী বিষয়গুলি মানুষের সামনে প্রচারের অংশ হিসেবে তুলে ধরতে হবে, এই বিষয় আলোচনা হয়।
এরপর মহিলা মোর্চা, যুব মোর্চা, এসি মোর্চা এসটি মোর্চা, ওবিসি মোর্চা এবং অন্যান্য বিভাগগুলির সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। অন্যদিকে নির্বাচনের রূপরেখা তৈরি করতে রাজ্যের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গেও বৈঠকে বসবেন তিনি। একেবারে শেষে তিনি দলের নেতা-কর্মীদের চাঙ্গা করার জন্য বার্তা দেবেন বলে জানা গিয়েছে।