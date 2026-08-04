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দিল্লি থেকে নয়, পাহাড়ের ভাগ্য নির্ধারণ দার্জিলিংয়ের মাটিতে বসেই হবে: রাজু বিস্তা

মঙ্গলবার গোর্খা ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পাহাড়ের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান নিয়ে বার্তা দেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ বিজেপির রাজু বিস্তা ৷

RAJU BISTA ON DARJEELING PPS
দিল্লি থেকে নয়, পাহাড়ের ভাগ্য নির্ধারণ দার্জিলিংয়ের মাটিতে বসেই হবে: রাজু বিস্তা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 4, 2026 at 5:29 PM IST

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দার্জিলিং, 4 অগস্ট: দার্জিলিং পাহাড়, তরাই এবং ডুয়ার্সের দীর্ঘদিনের দাবি ‘স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান’ নিয়ে এবার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ বিজেপির রাজু বিস্তা । মঙ্গলবার এক বার্তায় তিনি জানিয়েছেন, পাহাড়ের ভাগ্য নির্ধারণ কোনও বন্ধ ঘরে কিংবা দিল্লিতে বসে হবে না ৷ বরং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে পাহাড়ের মাটিতে বসেই ।

এদিন গোর্খা ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সাংসদ রাজু বিস্তা জানান, দার্জিলিং পাহাড়, তরাই এবং ডুয়ার্সের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান পাহাড়েই ঠিক হবে, দিল্লিতে নয় । কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজে এখানে এসে স্থানীয় মানুষ ও অংশীদারদের সঙ্গে কথা বলবেন । রাজু বিস্তার মতে, এই সমাধান কোনও দয়া বা দাক্ষিণ্য নয়, এটি পাহাড়বাসীর সাংবিধানিক অধিকার ।

BJP MP Raju Bista
দার্জিলিংয়ের সাংসদ বিজেপির রাজু বিস্তা (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও জানান, সম্প্রতি তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পাশাপাশি কেন্দ্র নিযুক্ত বিশেষ মধ্যস্থতাকারী পঙ্কজ কুমার সিংয়ের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন । কেন্দ্র-নিযুক্ত মধ্যস্থতাকারী ইতিমধ্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গেও আলোচনা সেরেছেন এবং সামগ্রিক মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া ইতিবাচক দিকেই এগোচ্ছে ।

সমাধান প্রক্রিয়াকে চূড়ান্ত রূপ দিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অতি শীঘ্রই পাহাড় সফরে আসছেন বলে আশা প্রকাশ করেন সাংসদ । তিনি বলেন, ‘‘অগস্ট মাস অথবা অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দার্জিলিং পাহাড়ে পৌঁছাবেন । তিনি পাহাড়ের সমস্ত অংশীদার, রাজনৈতিক দল ও সাধারণ মানুষের মুখোমুখি বসে কথা বলবেন এবং পাহাড়ের মাটি থেকেই আসবে সেই বহুপ্রতীক্ষিত সিদ্ধান্ত ।’’

BJP MP Raju Bista
দার্জিলিংয়ের সাংসদ বিজেপির রাজু বিস্তা (নিজস্ব ছবি)

দার্জিলিং পাহাড়, তরাই এবং ডুয়ার্স অঞ্চলে একটি স্থায়ী রাজনৈতিক কাঠামোর দাবি নতুন নয় । বিগত কয়েক দশক ধরে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের একাধিক অধ্যায় দেখেছে উত্তরবঙ্গ । 1986 থেকে 88 সালের সুবাস ঘিসিংয়ের নেতৃত্বাধীন রক্তক্ষয়ী আন্দোলন, 2007 থেকে 11 সালের বিমল গুরুংয়ের নেতৃত্বাধীন পৃথক রাজ্যের দাবি কিংবা 2017 সালের 104 দিনের দীর্ঘ সাধারণ ধর্মঘট—প্রতিটি আন্দোলনের পর বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত পর্ষদ গঠিত হলেও স্থায়ী সমাধানের দাবি মেটেনি ।

বিজেপি ও স্থানীয় পাহাড়ের আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলির একাংশের দাবি, পূর্ববর্তী দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল (ডিজিএইচসি) কিংবা গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-র মতো আধা-স্বায়ত্তশাসিত পর্ষদগুলি পাহাড়বাসীর ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে । ফলে একটি স্থায়ী ও শক্তিশালী সাংবিধানিক ক্ষমতার সমাধান খোঁজা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে ।

এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক দেশের প্রাক্তন ডেপুটি ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার এবং বিএসএফ-এর প্রাক্তন ডিরেক্টর জেনারেল পঙ্কজ কুমার সিংকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিযুক্ত করেছে । তিনি কেন্দ্র, রাজ্য সরকার এবং পাহাড়ের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক অংশীদারদের মধ্যে আলোচনার পথ তৈরি করছেন । পাহাড়ের অর্থনীতি, ভৌগোলিক সীমানা এবং বিশেষ করে ‘চিকেনস নেক’ সংবেদনশীল সীমান্ত অঞ্চলের জাতীয় সুরক্ষার দিকটি বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় সরকার একটি গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক রূপরেখা তৈরি করতে চাইছে । রাজু বিস্তার এই ঘোষণার পর থেকে উত্তরবঙ্গের রাজনীতির সমীকরণ নতুন করে বদলাতে শুরু করেছে ।

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PPS
PERMANENT POLITICAL SOLUTION
রাজু বিস্তা
স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান
RAJU BISTA ON DARJEELING PPS

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