পাহাড়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে চলবে 'বুলডোজার'! চারখোল কাণ্ডে ফের তদন্তের ইঙ্গিত রাজু বিস্তার

পাহাড়কে দুর্নীতিমুক্ত করার ডাক দিয়ে বিজেপি সাংসদ বলেন, সাধারণ মানুষের জমি, জল, অধিকার কাউকে লুট করতে দেব না ৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 18, 2026 at 7:01 PM IST

কালিম্পং, 18 মে: পাহাড়ের রাজনীতিতে নতুন করে উত্তাপ ছড়াল বিজেপির 'বিজয় উৎসব' মঞ্চ । কালিম্পং মেলা গ্রাউন্ডে সোমবারের জনসভা থেকে একের পর এক বিস্ফোরক মন্তব্য করে রাজনৈতিক মহলে শোরগোল ফেলে দিলেন দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা । তাঁর হুঁশিয়ারি, পাহাড়ে দুর্নীতি, বেআইনি নির্মাণ এবং অতীতের রাজনৈতিক হিংসার বিরুদ্ধে এবার 'কড়া ব্যবস্থা' নেওয়া হবে ।

এদিন বিশাল রোড শো এবং হাজার হাজার সমর্থকের উপস্থিতিতে কার্যত শক্তি প্রদর্শন করল বিজেপি । সেই মঞ্চ থেকেই বহুচর্চিত 'চারখোল কাণ্ড' এর ফাইল ফের খোলার ঘোষণা করেন সাংসদ । রাজু বিস্তার দাবি, তিনি প্রথমবার সাংসদ নির্বাচিত হয়ে পাহাড়ে এলে তাঁর কনভয়ে হামলা চালানো হয়েছিল । বিজেপি কর্মীদের মারধরের ঘটনাও ঘটেছিল বলে অভিযোগ । সেই পুরনো ঘটনার তদন্ত নতুন করে শুরু করার ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বলেন, "আইন আইনের পথেই চলবে, কেউ রেহাই পাবে না ।"

শুধু রাজনৈতিক হিংসা নয়, দুর্নীতির বিরুদ্ধেও এদিন কার্যত যুদ্ধ ঘোষণা করেন সাংসদ । নাম না করে ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা এবং তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করে তিনি বলেন, পাহাড়ে বেআইনি বহুতল, জমি দখল এবং নদীতে অবৈধ ক্রাশার ব্যবসার বিরুদ্ধে এবার 'বুলডোজার' চলবে । তাঁর দাবি, শিলিগুড়ি ও পাহাড় মিলিয়ে ইতিমধ্যেই একাধিক জেসিবি পৌঁছে গিয়েছে প্রশাসনিক ব্যবহারের জন্য ।

রাজু বিস্তার আরও অভিযোগ করেন, স্কুলের জমি দখল করে শপিং কমপ্লেক্স তৈরি হয়েছে, জেলা হাসপাতালেও অনিয়ম রয়েছে । সংশ্লিষ্ট বিভাগকে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি । তাঁর কথায়, "পাহাড়কে দুর্নীতিমুক্ত করতেই হবে । সাধারণ মানুষের জমি, জল, অধিকার কেউ লুট করতে পারবে না ।"

রাজনৈতিক আক্রমণের পাশাপাশি উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিও শোনান সাংসদ । তিনি জানান, কালিম্পংয়ে বর্তমানে প্রায় 200 কোটি টাকার 'অমৃত 2' প্রকল্পের কাজ চলছে । খুব শীঘ্রই আরও 180 কোটি টাকার নতুন প্রকল্পের সূচনা হবে বলেও ঘোষণা করেন তিনি । পাশাপাশি পাহাড়ের বহু প্রতীক্ষিত পিপিএস প্রকল্পের কাজ দ্রুত শুরু করার আশ্বাসও দেন ।

এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন নবনির্বাচিত বিধায়ক ভরত ছেত্রী । মঞ্চ থেকে তিনি বলেন, "এখন আর শুধু স্লোগান নয়, কাজ করার সময় এসেছে ।" পাহাড়ের মানুষ উন্নয়ন চান এবং সেই উন্নয়নই আগামী দিনের রাজনীতির মূল ইস্যু হবে বলে দাবি করেন তিনি ।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, কালিম্পংয়ের এই সভা শুধু বিজয় উদযাপন নয়, বরং পাহাড়ের রাজনীতিতে বিজেপির আগ্রাসী প্রত্যাবর্তনের বার্তা । চারখোল কাণ্ডের তদন্ত থেকে শুরু করে 'বুলডোজার' হুঁশিয়ারি, সব মিলিয়ে আগামী দিনে পাহাড়ের রাজনৈতিক সমীকরণ আরও উত্তপ্ত হতে চলেছে বলেই মনে করা হচ্ছে ।

