পাঁচ বছর কোথায় ছিলেন ? চাঁচলে মহিলাদের ক্ষোভের মুখে বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু

পাঁচ বছর কোথায় ছিলেন ? চাঁচলে মহিলাদের ক্ষোভের মুখে বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু
রাগে গজগজ করতে একাংশ বাসিন্দা বলতে থাকেন, ভোট ছাড়া আপনাদের দেখা মেলে না ৷ অথচ সমস্যা হলে সময়ে অসময়ে তৃণমূলের নেতাদের পাশে পাওয়া যায় ৷
Published : April 11, 2026 at 8:00 PM IST
মালদা, 11 এপ্রিল: ভোটের মুখে প্রচারে গিয়ে মহিলাদের তীব্র ক্ষোভের মুখে পড়লেন মালদা উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু এবং দলের প্রার্থী রতন দাস । চাঁচল বিধানসভার চাঁচল গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোষপাড়া এলাকায় শনিবার দুপুরে ঘটে এই ঘটনা । আচমকা বিক্ষোভে একপ্রকার অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন সাংসদ-প্রার্থী ! ততক্ষণে তাঁদের ঘিরে ধরে প্রশ্নের ঝড় তোলেন স্থানীয় মহিলারা ।
প্রচার চলাকালীনই সরাসরি সাংসদের সামনে ক্ষোভ উগরে দেন এলাকার বাসিন্দারা । অভিযোগ, গত পাঁচ বছরে এলাকায় সাংসদের দেখা মেলেনি । এক মহিলার কথায়, "ভোটের সময়ই শুধু দেখা যায় । পাঁচ বছরে কোথায় ছিলেন ?" ঘোষপাড়ার বাসিন্দা কৃষ্ণা সাহা-সহ একাধিক মহিলা সরব হয়ে প্রশ্ন তোলেন, লোকসভা ভোটের পর আর একবারও এলাকায় আসেননি সাংসদ, মানুষের পাশে দাঁড়াননি ।
স্থানীয়দের দাবি, প্রয়োজনের সময় পাশে থেকেছেন তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যরা । রাগে গজগজ করতে একাংশ বাসিন্দা বলতে থাকেন, "ভোট ছাড়া আপনাদের দেখা মেলে না ৷ অথচ সমস্যা হলে সময়ে অসময়ে তৃণমূলের নেতাদের পাশে পাওয়া যায়, সাংসদকে নয় !"
ঘটনার আকস্মিকতায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেখায় বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু এবং দলের প্রার্থী রতন দাসকে ৷ যদিও পরে পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে খগেন মুর্মু পালটা তোপ দাগেন রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে । তাঁর দাবি, গত পাঁচ বছরে এলাকায় কোনও উন্নয়ন হয়নি, আর সেই কারণেই সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে । এই ক্ষোভকে 'স্বাভাবিক' বলেই ব্যাখ্যা করেন তিনি । সাংসদের কথায়, "এলাকার মানুষ তাঁদের ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন ৷ এটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা ৷"
যদিও বিজেপির এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল । দলের জেলা সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হোসেনের দাবি, "বিজেপি শুধুমাত্র ভোটের সময় সক্রিয় হয় । সারা বছর সাধারণ মানুষের পাশে থাকে না বলেই আজ এই ক্ষোভ প্রকাশ্যে আসছে ।" মানুষের এই 'স্বতস্ফূর্ত' প্রতিবাদ থেকে ভোটের ফলাফল স্পষ্ট বলেও দাবি করেছেন তিনি ৷
ভোটের মুখে এই ঘটনাকে ঘিরে মালদার রাজনৈতিক আবহ যে আরও তপ্ত হবে তা বলাই বাহুল্য় । সাধারণ মানুষের এই ক্ষোভ শেষ পর্যন্ত ভোটবাক্সে কতটা প্রভাব ফেলবে, তা নিয়েই এখন জোর চর্চা রাজনৈতিক মহলে ।
