ছাব্বিশে বিজেপি জিতলে সীমান্তে থাকবে না কাঁটাতার, এক হবে দুই বাংলা: জগন্নাথ

বিজেপি সাংসদের আরও দাবি, ছাব্বিশের নির্বাচনে তৃণমূল জিতলেও সীমান্তে আর কাঁটাতার থাকবে না ৷ তবে সেক্ষেত্রে গোটা পশ্চিমবঙ্গটাই বাংলাদেশ হয়ে যাবে ।

প্রায় 100 জন সদস্যের বিজেপিতে যোগদান (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 1, 2025 at 12:26 PM IST

2 Min Read
কৃষ্ণনগর, 1 নভেম্বর: রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৷ তবে এই নিয়ে তার আগে থেকেই রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে ৷ যাঁরা প্রকৃত ভোটার নন, যাঁরা বাংলাদেশি হয়েও এ দেশে বসবাস করছেন, ভোটার তালিকার বিশেষ পরিমার্জনের মাধ্যমে কমিশন তাঁদের নাম বাদ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে বলে দাবি গেরুয়া শিবিরের ৷ তবে এসআইআর-এর তীব্র বিরোধিতা করে কমিশন ও কেন্দ্রকে প্রায় রোজই নিশানা করছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ এই আবহে বিতর্কিত মন্তব্যে এই নিয়ে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও চড়ালেন বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার ৷

তাঁর দাবি, ছাব্বিশে বিজেপি জিতলে বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতার আর রাখা হবে না ৷ পুরোটাই আগের মতো এক হয়ে যাবে ৷ তাঁর এই মন্তব্যকে দেশবিরোধী বলে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল ৷

রানাঘাটের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকারের মন্তব্যে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে । শুক্রবার নদিয়ার কৃষ্ণনগর থানার অন্তর্গত গেদে সীমান্তবর্তী এলাকার বানপুর মাটিয়ারীতে বিভিন্ন দল থেকে প্রায় 100 জন সদস্য বিজেপিতে যোগদান করেন । সেখানেই উপস্থিত ছিলেন বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার-সহ গেরুয়া শিবিরের অন্যান্য জেলা নেতৃত্বরা । সেখানে বিজেপিতে যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন রানাঘাট দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ।

সেই মঞ্চে দাঁড়িয়েই বিজেপির অন্যান্য নেতৃত্বের পাশাপাশি বক্তব্য রাখেন সাংসদ জগন্নাথ সরকার । তিনি বলেন, "আপনাদের কথা দিয়ে রাখছি, 2026 সালে যদি বিজেপি এ রাজ্যে ক্ষমতায় আসে, তাহলে ভারত-বাংলাদেশের মাঝে যে তারকাঁটা আছে, সেটা আমরা তুলে দেব । তার কারণ আগে যেমন ভারত ও বাংলাদেশ এক ছিল, ঠিক সেই রকমই এক হয়ে যাবে ।" তিনি আরও বলেন, "আর যদি তৃণমূল ক্ষমতায় আসে, তাহলে কাঁটাতার উঠে যাবে ঠিকই, তবে গোটা পশ্চিমবাংলাটাই বাংলাদেশে পরিণত হবে ।"

বিজেপি সাংসদের এই মন্তব্য দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে সোশাল মিডিয়ায় ৷ তার পরেই এই নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে ৷ এ বিষয়ে তৃণমূল নেতা সনৎ চক্রবর্তী বলেন, "সাংসদ যে মন্তব্য করেছেন, তা সম্পূর্ণ দেশবিরোধী এবং সংবিধানবিরোধী । একজন সাংসদ কখনওই এই কথা বলতে পারেন না । অবিলম্বে তাঁর বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাঁর সাংসদ পদ বাতিল করার আবেদন জানাচ্ছি ।"

