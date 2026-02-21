1 মার্চ রায়দিঘিতে রথযাত্রার সূচনায় অমিত শাহ, মথুরাপুরে প্রস্তুতি বৈঠকে বিপ্লব দেব

1 মার্চ রায়দিঘিতে রথযাত্রার সূচনায় অমিত শাহ, মথুরাপুরে প্রস্তুতি বৈঠকে বিপ্লব দেব
শনিবার মথুরাপুরে বিজেপির জেলা কার্যালয়ে এই বৈঠক হয়৷
Published : February 21, 2026 at 9:46 PM IST
মথুরাপুর (দক্ষিণ 24 পরগনা), 21 ফেব্রুয়ারি: একুশের বিধানসভা নির্বাচনে অনেক চেষ্টা করেও পশ্চিমবঙ্গে সরকার গড়তে পারেনি ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)৷ প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা প্রথমবার অর্জন করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল বিজেপিকে৷ পাঁচ বছর আরও একটা বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন রাজ্যে৷ এবার বাংলা দখলে আরও মরিয়া গেরুয়া শিবির৷
সেই কারণে ছাব্বিশের বিধানসভা ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই সাংগঠনিক কাজে তৎপরতা বৃদ্ধি করছে৷ জাতীয়স্তরে বিজেপির হেভিওয়েট নেতাদের বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে একেবারে বুথস্তরের কর্মীদের সঙ্গে গিয়ে কথা বলতে দেখা যাচ্ছে৷ যেমনটা শনিবার দেখা গেল দক্ষিণ 24 পরগনার মথুরাপুরে৷
এদিন সেখানে হাজির হয়েছিলেন বিজেপি সাংসদ বিপ্লব দেব৷ বিজেপির মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার কার্যালয়ে দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দেন তিনি৷ বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, “আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে পরিবর্তনের ডাক দিয়েছে বিজেপি। সেই পরিবর্তন রথযাত্রাকে সফল করতে জেলা নেতৃত্বদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।”
উল্লেখ্য, মার্চের প্রথম দিন রাজ্যজুড়ে রথযাত্রা শুরু করতে চলেছে বিজেপি৷ আগামী 1 মার্চ সেই রথযাত্রার মধ্যে একটির সূচনা হবে দক্ষিণ 24 পরগনার রায়দিঘি থেকে৷ সেখানে উপস্থিত থাকবেন বিজেপির প্রাক্তন জাতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ৷
এই নিয়ে ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব জানান, আগামী 1 তারিখে রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রায়দিঘিতে একটি জনসভা থেকে তিনি পরিবর্তন রথযাত্রাকে সম্বোধন করবেন। সেই সভাকে কেন্দ্র করেও জেলার বিভিন্ন প্রান্তে প্রস্তুতি চলছে৷
সেই প্রস্তুতির অঙ্গ হিসেবে শনিবার বিকেলে মথুরাপুরে এই সাংগঠনিক বৈঠক হয় বলে বিজেপির একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে৷ ওই বৈঠকের মূলবক্তা ছিলেন রাজ্য বিজেপির সহ-পর্যবেক্ষক বিপ্লব দেব৷ এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুর বিজেপির মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি নবেন্দুসুন্দর নস্কর-সহ স্থানীয় নেতারা৷ বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিপ্লব দেব জানান, বুথস্তর পর্যন্ত সংগঠনকে শক্তিশালী করতে হবে এবং সাধারণ মানুষের কাছে দলের বার্তা পৌঁছে দিতে হবে।
প্রসঙ্গত, 2019 সালের লোকসভা নির্বাচনে 19টি আসনে জিতে বাংলার রাজনীতিতে চর্চায় চলে আসে বিজেপি৷ ওই ভোটের ফলাফলের নিরিখে 120টি বিধানসভা আসনে এগিয়ে ছিল গেরুয়া শিবির৷ ফলে 2021 সালে তৃণমূলকে সরিয়ে বিজেপি সরকার গড়তে পারে বলে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়৷ বিজেপিও সাংগঠনিকভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভোটের লড়াইয়ে জেতার জন্য৷
যদিও তা সম্ভব হয়নি৷ তৃতীয়বারের জন্য বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ বিজেপি 77টি আসনে জয়ী হয়৷ তবে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় প্রথমবার প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা অর্জন করে বিজেপি৷ 2026 সালের বিধানসভা ভোটে প্রধান বিরোধী দলের তকমা সরিয়ে শাসক হতে লড়াই চালাচ্ছে মোদি-শাহের দল৷ গেরুয়া শিবিরে সাংগঠনিক তৎপরতাও চোখে পড়ছে৷ এখন দেখার শেষপর্যন্ত ভোটের ময়দানে শুভেন্দু-শমীকরা মমতাকে রুখে দিতে পারেন কি না!