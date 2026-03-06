বিরোধী নেত্রী হওয়ার প্র্যাকটিস করছেন মমতা, ধরনা নিয়ে কটাক্ষ সুকান্তর

বিরোধী নেত্রী হওয়ার প্র্যাকটিস করছেন মমতা, ধরনা নিয়ে কটাক্ষ সুকান্তর
রাজ্যপাল নাম নির্ধারণে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার বিষয়ে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা নেই বলে দাবি সুকান্ত মজুমদারের৷
Published : March 6, 2026 at 3:21 PM IST
শিলিগুড়ি, 6 মার্চ: ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় 63 লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে৷ এখনও বিবেচনাধীন প্রায় 60 লক্ষ নাম৷ এই নিয়ে নির্বাচন কমিশন, বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে কলকাতায় শুক্রবার থেকে ধরনা শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ সেই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি সুকান্ত মজুমদার৷ তাঁর বক্তব্য, বিরোধী নেত্রী হওয়ার প্র্যাকটিস করছেন মমতা৷
এদিন শিলিগুড়ির বাগডোগরা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন সুকান্ত মজুমদার৷ সেখানেই তাঁর কাছে সাংবাদিকরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধরনা প্রসঙ্গে জানতে চান৷ উত্তরে বালুরঘাটের সাংসদ বিজেপির সুকান্ত মজুমদার বলেন, ‘‘কোনও অসুবিধা নেই৷ প্র্যাকটিস করছেন উনি৷ কয়েকদিন পর তো বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী হবে৷ উনি বিরোধী দলনেত্রী হবেন৷ মাঝে মাঝেই ধরনা দিতে হবে৷ এখন থেকেই প্র্যাকটিস থাকা ভালো৷’’
এদিকে রাজ্য রাজনীতি যখন এসআইআর ও আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আর্বতে ঘুরপাক খাচ্ছে, সেই সময় পশ্চিমঙ্গের রাজ্যপালের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন সিভি আনন্দ বোস৷ গতকাল, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নয়াদিল্লিতে গিয়ে তিনি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে ইস্তফাপত্র জমা দেন৷ এই বিষয়টি সামনে আসার পর থেকে আনন্দ বোসের পদত্যাগ নিয়েই সরগরম হয়ে উঠেছে রাজ্য রাজনীতি৷ তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিআইএম, কংগ্রেসের মতো বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এই নিয়ে সমালোচনায় সরব হয়েছে৷
এদিন রাজ্যপাল পদ থেকে সিভি আনন্দ বোসের আচমকা ইস্তফা নিয়েও প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারকে৷ উত্তরে তিনি বলেন, ‘‘রাজ্যপাল তো স্বয়ং নিজে লিখেছেন যে উনি অসুস্থতার কারণে পদত্যাগ করেছেন৷’’
উল্লেখ্য, সিভি আনন্দ বোসের পদত্যাগের বিষয়টি নিয়ে যখন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে আলোচনা শুরু হয় বিভিন্ন মহলে৷ রাতের দিকে রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে একাধিক রাজ্যে রাজ্যপাল পদে রদবদলের বিষয়টি জানানো হয়৷ সেই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আরএন রবি-কে পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে৷ এই নিয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন, ‘‘এর পর কী আছে, নতুন রাজ্যপাল হয়েছেন, আপনারা জানেন, অন্তর্বর্তী দায়িত্ব, তিনি আগামিদিনে স্থায়ী হবেন কি না, সেগুলো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের বিষয়৷’’
এদিকে সিভি আনন্দ বোসের পদত্যাগের বিষয়টি সামনে আসার পর সোশাল মিডিয়ায় সরব হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ একদিকে তিনি সিভি আনন্দ বোসের ইস্তফা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন, অন্যদিকে পরবর্তী রাজ্যপালের নাম নির্ধারণের আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেনি বলেও অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী৷ এই প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদারের বক্তব্য, ‘‘মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করতে হবে ভারতের সংবিধানে এটা কোথাও লেখা নেই৷’’