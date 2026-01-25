ক'দিনের মধ্যেই ফাঁস হবে রাজ্যের নয়া কেলেঙ্কারি, বিস্ফোরক অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

ক'দিনের মধ্যেই ফাঁস হবে রাজ্যের নয়া কেলেঙ্কারি, বিস্ফোরক অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়
দুর্নীতি প্রকাশ্যে এলে 72 ঘণ্টার ধর্মঘট করে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি প্রাক্তন বিচারপতির ৷ উঠে এল রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবিও ৷
Published : January 25, 2026 at 8:06 PM IST
কলকাতা, 25 জানুয়ারি: রাজ্যের আরও এক কেলেঙ্কারি কয়েকদিনের মধ্যেই প্রকাশ পাবে ৷ আর তেমনটা হলে, লাগাতার 72 ঘণ্টা ধর্মঘট করে মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পদত্যাগ করাতে হবে ৷ রবিবার তৃণমূল ছেড়ে বেরিয়ে আসা রাজন্যা হালদার এবং শুভঙ্কর হালদারের ডাকা সাংবাদিক বৈঠকে যোগ দিয়ে এমনটাই দাবি করলেন তমলুকের বিজেপির সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ তাঁর এই দাবিকে সমর্থন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের জন্য আন্দোলনের ডাক দিলেন আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মা ৷
প্রাক্তন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেত্রী রাজন্যা হালদার ও শুভঙ্কর হালদার এ দিন সাংবাদিক সম্মেলনে করে একটি আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করেন ৷ সেখানে তাঁরা দাবি করেন, রাজ্যে বেকারত্বের জ্বালাকে সামনে এনে শিক্ষিত বেকারদের ঐক্যবদ্ধ করে আন্দোলন করবেন ৷ উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ, সর্বত্র হবে শিবির ৷ সেখানে বেকার ছেলে-মেয়েদের আবেদন করবেন মার্কশিট কপি জমা দিতে ৷ সেই সব কপি নবান্নে নিয়ে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে চাকরির দাবি জানাবেন তাঁরা ৷
সেখানেই অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "কিছু কেলেঙ্কারি এর মধ্যেই ফাঁস হবে ৷ তখন আবার জোরদার আওয়াজ উঠবে এই সরকারের চলে যাওয়ার বিষয়ে ৷ আমার মনে হচ্ছে এই কেলেঙ্কারি ফাঁস হলে, টানা 72 ঘণ্টা ধর্মঘট ডাকা উচিত পশ্চিমবঙ্গে ৷ যতক্ষণ-না এই সরকারের মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগপত্র জমা দিচ্ছেন রাজ্যপালের কাছে ৷ যতক্ষণ-না পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হচ্ছে, ততক্ষণ আমাদের বিক্ষোভ চলা উচিত ৷ এইসব করতে রাজনৈতিক দলের যেমন প্রয়োজন, আরও বেশি প্রয়োজন রাজনৈতিক দলের বাইরে যাঁরা আছেন, তাঁদের সংযোগ ৷ এই কারণেই আমি রাজন্যাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি ৷ নৈতিক সমর্থন জানাচ্ছি ৷" পরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে না এলে আদালতে দেখা হবে ৷"
তবে, তাঁর এই সমর্থন বিজেপি তরফ থেকে নয় বলেও স্পষ্ট করে দিয়েছেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, "আমার এই সমর্থনের সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই ৷ দলের বিষয়টা দল ঠিক করবে ৷"
এ নিয়ে আরজি কর-কাণ্ডের নির্যাতিতার বাবা বলেন, "যে কথাটা অভিজিৎবাবু বললেন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে রাজ্যে একটা বিশাল আন্দোলন তৈরি করা দরকার ৷ লাগাতার ধর্মঘট দরকার, যতক্ষণ-না এই সরকার নিজে থেকে পদত্যাগ করে ৷ আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া উচিত ৷ আজ রাজন্যা ও শুভঙ্কর যে আন্দোলনের ডাক দিয়েছে, আমরাও সেই ডাকে সারা দিয়েছি ৷ সব রকমভাবে ওদের সঙ্গে আছি ৷ দুর্নীতি দমন করা আমার মেয়ের বিচারের একটি অঙ্গ ৷ দুর্নীতি দমন না-হলে, 10-15 জনের ফাঁসি হলেও শান্তি পাব না ৷ এই লড়াই দুর্নীতির বিরুদ্ধে ৷ রাজ্যের মানুষ শামিল হন ৷"