ডিএ: সুপ্রিম নির্দেশে 'কান মুলে' টাকা আদায় হবে, বিধানসভার বাইরে উল্লাস বিজেপির

শুভেন্দু বলেন, রাজ্য সরকারের খবরদারি ও মাতব্বরি করার সমস্ত চক্রান্তকে সুপ্রিম কোর্ট ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়েছে ।

ব্যান্ড বাজিয়ে উল্লাস বিজেপির (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 5, 2026 at 12:51 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 5 ফেব্রুয়ারি: সুপ্রিম কোর্টে মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) মামলায় বড়সড় মোড় । বৃহস্পতিবার দেশের শীর্ষ আদালত রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ মেটানোর বিষয়ে নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে । আর এই খবর কলকাতায় পৌঁছতেই বিধানসভা চত্বরে আনন্দে মাতল রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি ।

বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে 11টা নাগাদ সুপ্রিম কোর্টের রায় ঘোষণার অব্যবহিত পরেই বিধানসভার গেটের বাইরে ব্যান্ড বাজিয়ে, আবির খেলে ও মিষ্টিমুখ করে উল্লাসে ফেটে পড়েন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-সহ অন্যান্য বিজেপি বিধায়করা । একইসঙ্গে এই রায়কে হাতিয়ার করে রাজ্য সরকার ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন বিরোধী দলনেতা ।

বিধানসভার বাইরে উল্লাস বিজেপির (নিজস্ব ভিডিয়ো)

এদিন বিধানসভার বাইরে উৎসবের মেজাজে ধরা দেন গেরুয়া শিবিরের বিধায়করা । 'চোর ধরো জেল ভরো', 'মমতা চোর', 'ডিএ দিচ্ছে না কেন জবাব দাও'— স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে বিধানসভা চত্বর । বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী জানিয়ে দেন, সুপ্রিম কোর্টের এই রায় রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের জয় এবং রাজ্য সরকারের 'খবরদারি'র দিন শেষ ।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু অধিকারী আদালতের রায়ের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, "প্রথমেই সুপ্রিম কোর্টকে অভিনন্দন জানাই । ডিএ কর্মচারীদের মৌলিক অধিকার । আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে, 2025 সালের 30 এপ্রিলের মধ্যে বকেয়ার 25 শতাংশ অর্থাৎ প্রায় 10,400 কোটি টাকা কর্মচারীদের মিটিয়ে দিতে হবে । আর বাকি অংশ দিতে হবে 2026 সালের 31 মে-র মধ্যে ।"

বিধানসভার সামনে মিষ্টিমুখ চলছে বিজেপি বিধায়কদের (নিজস্ব চিত্র)

তিনি আরও জানান, ডিএ নির্ধারণের জন্য আদালত অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এবং ক্যাগের (CAG) প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করে দিয়েছে । তাৎপর্যপূর্ণভাবে, এই কমিটিতে রাজ্য সরকারের কোনও প্রতিনিধি রাখা হয়নি । শুভেন্দুর কথায়, "রাজ্য সরকারের খবরদারি ও মাতব্বরি করার সমস্ত চক্রান্তকে আজ সুপ্রিম কোর্ট ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়েছে ।"

রাজ্য সরকার বারবারই বলে এসেছে, ডিএ মেটানোর মতো পর্যাপ্ত তহবিল তাদের নেই । এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বিরোধী দলনেতা বলেন, "টাকা দেবে কোথা থেকে ? কান মুলে আদায় করবে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত । নজরদারি করার জন্য তিনজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এবং ক্যাগের কমিটি তৈরি করে দেওয়া হয়েছে । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পালানোর আর কোনও রাস্তা নেই।"

