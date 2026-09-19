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শান্ত ব্যারাকপুরকে অশান্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে, অভিযোগ কৌস্তভের

Koustav Bagchi: শুক্রবার রাতে খড়দার পুরানি বাজারে বোমাবাজি করা হয় একটি গোডাউন লক্ষ্য করে ৷ সেই ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে সরব ব্যারাকপুরের বিধায়ক কৌস্তভ বাগচী ৷

KOUSTAV BAGCHI
ব্যারাকপুরের বিধায়ক বিজেপির কৌস্তভ বাগচী (ছবি - ফেসবুক থেকে নেওয়া)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 19, 2026 at 9:52 PM IST

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ব্যারাকপুর, 19 সেপ্টেম্বর: শান্ত ব্যারাকপুরকে অশান্ত করার চেষ্টা হচ্ছে । শনিবার এমনই অভিযোগ করেছেন স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক কৌস্তভ বাগচী ৷ তাঁর আরও দাবি, তাঁকে এবং বিজেপির এক যুবনেতাকে খুনের হুমকিও দেওয়া হয়েছে ৷ স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠছে, এর নেপথ্যে কারা রয়েছে ? কৌস্তভের দাবি, ব্যারাকপুরে গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছা যাদের পূরণ হয়নি, তারাই এই কাজের সঙ্গে জড়িত ৷

রাজ্যে কোথাও দুষ্কৃতীদের মাথাচাড়া দিতে দেওয়া হবে না বলে আগেই হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ অভিযোগ, তার পরও ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের টিটাগড়-খড়দায় দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য অব্যাহত ৷ শুক্রবার রাতে খড়দার পুরানি বাজারে একটি গোডাউনে বোমাবাজি করা হয় ৷ গোডাউনের ছাদের একটা অংশ ভেঙে যায় ৷ ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ৷ তদন্তও শুরু হয়েছে ৷ দু’জনকে আটকও করা হয়েছে৷ তবে এই নিয়ে আতঙ্কিত স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ৷ এই ঘটনার প্রসঙ্গ ধরেই ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের পরিস্থিতি নিয়ে শনিবার সরব হন কৌস্তভ বাগচী ৷

শান্ত ব্যারাকপুরকে অশান্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে, অভিযোগ কৌস্তভের (ইটিভি ভারত)

ব্যারাকপুরের বিধায়কের অভিযোগ, ‘‘শান্ত ব্যারাকপুরকে অশান্ত করার চক্রান্ত করছে কিছু মানুষ । আমি আগেও বলছি, এখনও দাবি করছি, কিছু মানুষের নজর রয়েছে ব্যারাকপুরের দিকে ৷ এরা ভোটের সময় ব্যারাকপুর থেকে ভোটে লড়ার চেষ্টা করেছিল । কিন্তু আমাকে দল প্রার্থী হিসেবে বেছে ছিল । ব্যারাকপুরের বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই আমার পিছনে বিভিন্ন রকম চক্রান্ত চালানো হচ্ছে । মানুষকে নানাভাবে হেনস্তা করার চেষ্টা করা হচ্ছে ৷ বোমাবাজি করা হচ্ছে ৷’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘এগুলিআমি মেনে নিতে পারছি না । এসব ঠিক হচ্ছে না ৷ ব্যারাকপুরের মানুষ দুষ্কৃতীরাজ দমনের উদ্দেশ্য নিয়েই ভোট দিয়েছিলেন ৷ আমাকে নির্বাচিত করেছেন ৷ বিজেপিকে ক্ষমতায় এনেছেন । কিন্তু সেই আবার একই জিনিস চক্রান্ত করে করা হচ্ছে ব্যারাকপুরে । ব্যারাকপুরকে অশান্ত করার চেষ্টা আমি মেনে নিতে পারছি না ৷ আমি প্রশাসনের কাছে বারবার অনুরোধ করেছি দল-মত নির্বিশেষে যারাই ব্যারাকপুরকে অশান্ত করার চেষ্টা করবে, তাদের বিরুদ্ধে করা ব্যবস্থা যেন নেওয়া হয় । কাউকে রেয়াত করা যাবে না ।’’

তাঁর আরও দাবি, ‘‘ব্যারাকপুরে যুব মোর্চার সভাপতিকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হচ্ছে । তাঁর বাড়ির সামনে গিয়ে তাঁকে খারাপ কথা বলা হচ্ছে ৷ বোমাবাজি করা হচ্ছে ৷ এক কথায় ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যারাকপুরকে টার্গেট করা হচ্ছে । এগুলির পেছনে যারা আছে, দল তাদের ভালো করেই চেনে জানে ।’’ কৌস্তভের দাবি, তিনি দলের শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈনিক ৷ তাই তিনি এর বেশি মুখ খুলতে চান না ।

একই সঙ্গে তিনি বলেন, ‘‘ব্যারাকপুরে অনৈতিক-অবৈধ কাজ চালিয়ে যেতে দিতে আমরা রাজি নই ৷ আমরা এগুলোতে বাধা দিচ্ছি বলেই যারা অবৈধ কাজ চালিয়ে যেতে চায়, তারাই এই ধরনের কাজকর্ম চালাচ্ছে । ব্যারাকপুরের প্রাক্তন তৃণমূল পুরপ্রধান উত্তম দাস বা তৃণমূলের অন্য কাউন্সিলরদের আমি বিজেপিতে ঢুকতে দিতে রাজি নই । এরা বিজেপি কর্মীদের মাথার উপর বসে ছড়ি ঘোরাবে, এটা আমরা হতে দিচ্ছি না বলেই বারবার ব্যারাকপুরকে টার্গেট করা হচ্ছে ।’’

অন্যদিকে এই বোমাবাজির ঘটনায় অশান্ত হয়ে পড়েছে ওই পুরানি বাজার এলাকা বাজারের ব্যবসায়ীরা যথেষ্ট অসন্তোষ প্রকাশ করছেন এই ধরনের ঘটনায় । বাজারের এক ব্যবসায়ী জয়কান্ত সাউ বলেন, ‘‘এই ধরনের বোমাবাজির ঘটনার জন্য বাজারের ব্যবসা নষ্ট হচ্ছে । অশান্তি ছড়িয়ে পড়ছে ৷ মানুষ বাজারে আসতে ভয় পাচ্ছেন ৷ প্রশাসনের কাছে আবেদন দ্রুত যেন দুষ্কৃতীদের ধরে ব্যবস্থা নেওয়া হয় ।’’

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