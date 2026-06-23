মন্ত্রী অর্জুনের পাশে তৃণমূল নেতা ! মঞ্চ ছাড়লেন কৌস্তভ, সৌজন্যের অভাব বললেন উত্তম
ব্যারাকপুরের বিভূতিভূষণ ক্রীড়াঙ্গনে মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল এক প্রীতি ম্যাচের ঘটনা ৷ নীতির বিরুদ্ধে বলেই ঝামেলা না-করে মঞ্চ ছেড়েছেন, জানান কৌস্তভ ৷
Published : June 23, 2026 at 8:06 PM IST
ব্যারাকপুর, 23 জুন: খেলার মাঠে মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের সঙ্গে কেন তৃণমূল নেতা উত্তম দাস? এই প্রশ্ন তুলে মাঠ ছাড়লেন ব্যারাকপুরের বিজেপি বিধায়ক কৌস্তভ বাগচী ৷ যা নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি সাফ জানালেন, তৃণমূলের কোনও নেতার সঙ্গে তিনি এক মঞ্চে বসবেন না ৷ এটা তাঁর নীতির বিরুদ্ধ বলেই কোনওরকম ঝামেলার মধ্যে না-গিয়ে, মঞ্চ ছেড়েছেন বলে জানান তিনি ৷ যার পালটা কৌস্তভের বিরুদ্ধে সৌজন্যের অভাবের অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূল নেতা উত্তম দাস ৷
রবিবার ব্যারাকপুরের বিভূতিভূষণ ক্রীড়াঙ্গনে মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল এক প্রীতি ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছিল ৷ ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দফতরের মন্ত্রী অর্জুন সিং ৷ সেই অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন ব্যারাকপুরের বিজেপি বিধায়ক কৌস্তভ বাগচী ৷ স্টেডিয়ামে পৌঁছানোর পর তিনি দেখতে পান রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দফতরের মন্ত্রী অর্জুন সিং, প্রাক্তন ফুটবলার মেহেতাব হোসেন ও ষষ্ঠী দুলে-সহ অন্যান্য অতিথিরা মঞ্চে রয়েছেন ৷ আচমকা তাঁর চোখে পড়ে ব্যারাকপুরের পদত্যাগী পুরপ্রধান তথা তৃণমূল নেতা উত্তম দাসও ওই মঞ্চে অতিথির আসনে বসে আছেন ৷ তা দেখার পরেই কৌস্তভ সটান স্টেডিয়াম ছেড়ে বেরিয়ে যান ৷
মাঠ থেকে বেরোনোর সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কৌস্তভ বলেন, "অতীতে একাধিকবার জানিয়েছি, আমি কখনও কোনও তৃণমূল কংগ্রেস নেতার সঙ্গে এক মঞ্চে থাকব না ৷ দলের কর্মীদের আবেগকে আমি অস্বীকার করতে পারব না ৷ আজ খেলার মাঠে গিয়ে দেখলাম, আমাদের সরকারের মন্ত্রী অর্জুন সিং ও অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা রয়েছেন ৷ সেখানে দেখলাম তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা তথা ব্যারাকপুর পুরসভার বিদায়ী পুরপ্রধান উত্তম দাসও রয়েছেন ৷ আমি আমার দলের কর্মীদের আবেগকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিই ৷ তাই ওই দৃশ্য দেখার পরেই আমি খেলার মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি ৷"
যদিও, উদ্যোক্তারা বারবার অনুরোধ করায় কৌস্তভ বাগচী অবশ্য কিছুক্ষণের জন্য অনুষ্ঠান মঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন ৷ জাতীয় সংগীত শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি মাঠে ছিলেন ৷ তারপরেই তিনি খেলার মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যান ৷ তৃণমূল নেতাকে মঞ্চে দেখে বিধায়কের অনুষ্ঠান ত্যাগ করা ঘিরে রাজনৈতিক জল্পনা শুরু হয়েছে ৷ বিজেপি কর্মী সমর্থকদের অনেকেই কৌস্তভের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন ৷ অনেকের মতে, জনপ্রতিনিধি হিসেবে শপথ গ্রহণের পরে রাজনৈতিক সৌজন্য দেখানো একজন বিধায়কের কর্তব্য ৷ সেটা না-করায় কৌস্তভ বিধায়কের কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছেন ৷
তৃণমূল কংগ্রেস নেতা উত্তম দাস কৌস্তভের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় বলেন, "রাজ্যের মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে ৷ সেটা আমি অস্বীকার করতে পারব না ৷ তাছাড়া আমি পুরপ্রধান পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছি ৷ তৃণমূল কংগ্রেসেরও সমস্ত পদ থেকে অব্যাহতি নিয়েছি ৷ এখন আমি আর তৃণমূলের নেতা নই ৷ কৌস্তভ মঞ্চে ছিলেন ৷ চলে যাওয়ার সময় আমাকে বলেও গিয়েছেন ৷ মাঠের বাইরে গিয়ে তিনি কী বলেছেন, তা আমি জানি না ৷"
এরপরেই কৌস্তুভের বক্তব্যে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে উত্তম দাস বলেন, "যদি সত্যি কৌস্তভ এমন কথা বলে থাকেন, তাহলে তা রাজনৈতিক সৌজন্যের অভাব বলব ৷"
প্রসঙ্গত, 2014 সালে হাবড়ার একটি অনুষ্ঠানে তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক একটি মঞ্চ থেকে ঘোষণা করেছিলেন, সিপিএমের লোকজনের সঙ্গে মিশবেন না ৷ তাঁদের সঙ্গে এক বেঞ্চে বসে চা খাবেন না ৷ তাঁদের সঙ্গে কোনও অনুষ্ঠান বাড়িতে যাবেন না ৷ এমনকি সিপিএম পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক তৈরি করবেন না ৷
জ্যোতিপ্রিয়র ওই মন্তব্য ঘিরে সে সময় বিস্তর সমালোচনা হয়েছিল ৷ পরে অবশ্য তিনি তাঁর সেই বক্তব্য প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন ৷ বক্তব্যের মূল সুরকে লঘু করে তিনি সিপিএম বলতে 'খারাপ সিপিএম'কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন বলে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন ৷ ওই ঘটনার 12 বছর পরে তৃণমূল নেতা মঞ্চে থাকায় বিজেপি বিধায়ক কৌস্তভ বাগচীর খেলার মাঠ ত্যাগ করা ঘিরে ফের সমালোচনা শুরু হয়েছে ৷