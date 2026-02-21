প্রতিদ্বন্দ্বী থেকে পতাকাবাহক! অভিষেকের হাত ধরেই তৃণমূলে সিপিএমের প্রতীক উর
গত লোকসভা ভোটে সাত লাখেরও বেশি ভোটে অভিষেকের কাছে পরাজয়ের 2 বছর পর সেই অভিষেকের কাছেই আত্মসমপর্ণ!
Published : February 21, 2026 at 5:29 PM IST
দুর্গাপুর, 21 ফেব্রুয়ারি: ভোটের মুখে জনসংযোগে বেরিয়ে অপ্রস্তুত পরিস্থিতির মুখে পড়তে হল দুর্গাপুর পশ্চিম কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুইকে । নিজের বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ফরিদপুর এলাকায় প্রচারে বেরিয়ে প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন সংক্রান্ত চিঠি বিলি করছিলেন ৷ সে সময়ই স্থানীয়দের ক্ষোভের মুখে পড়তে হয় তাঁকে । জনসংযোগে আসা মন্ত্রী হ্যান্ডশেকের জন্য হাত বাড়ালে সরাসরি তা প্রত্যাখান করে এক বাসিন্দার প্রশ্ন, “আগে আন্ডারপাস করুন, তারপর হাত মেলাব! ”
ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু 19 নম্বর জাতীয় সড়ক । কয়েক বছর আগে এই সড়ক 6 লেন করার সময় দুর্গাপুরের একাধিক জনবহুল এলাকায় ওভারব্রিজ নির্মাণ হলেও ফরিদপুরে হয়নি আন্ডারপাস— এমনই অভিযোগ স্থানীয়দের । তাঁদের দাবি, এলাকা দুর্ঘটনাপ্রবণ হিসেবে চিহ্নিত হওয়া সত্ত্বেও আন্ডারপাস না থাকায় প্রতিদিনই ঝুঁকি নিয়ে রাস্তা পারাপার করতে হচ্ছে । বিশেষ করে পড়ুয়া ও মহিলাদের সমস্যা চরমে। নিকটতম আন্ডারপাস ব্যবহার করতে গেলে প্রায় দু’কিলোমিটার ঘুরে যেতে হয় । এতে সময় নষ্টের পাশাপাশি দুর্ঘটনার আশঙ্কাও বাড়ছে ।
স্থানীয় বাসিন্দা স্বপন ঘোষ জনসমক্ষে বিধায়ককে বলেন, " বহুবার দাবি জানিয়েছি । কাজ হয়নি । আগে আন্ডারপাস হোক, তারপর হাত মেলাব ।" তাঁর কথায় সায় দেন আশপাশের আরও অনেকে । পরিস্থিতি সামাল দিতে বিধায়ক উন্নয়নমূলক কাজের কথা উল্লেখ করলেও ক্ষোভ পুরোপুরি প্রশমিত হয়নি ।
এই ঘটনাকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর । রাজ্যের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার কটাক্ষ করে বলেন, " বিধায়ক এতদিন কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনিই জানেন । প্রতিশ্রুতি পূরণ না হলে মানুষের ক্ষোভ স্বাভাবিক ।" পাল্টা বিজেপি বিধায়কের দাবি, তিনি এলাকায় একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন এবং মানুষের সমর্থন তাঁর সঙ্গেই রয়েছে ।
এদিকে বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বেজে গিয়েছে। ভোটের আগে জনসংযোগে নেমেছেন প্রায় সব দলের নেতা-নেত্রীরা । সেই প্রেক্ষাপটে ফরিদপুরের এই ঘটনাকে রাজনৈতিক মহল তাৎপর্যপূর্ণ বলেই দেখছে । সাধারণ মানুষের একাংশের বক্তব্য, ভোটের আগে প্রতিশ্রুতির বন্যা বয়ে যায়, কিন্তু ভোট মিটলেই বহু দাবি চাপা পড়ে যায় ।
ফরিদপুরের বাসিন্দাদের বহুদিনের চাওয়া, 19 নম্বর জাতীয় সড়কে একটি নিরাপদ আন্ডারপাস । জনসংযোগের মঞ্চেই সেই দাবি ফের জোরালো হয়ে উঠল । এখন দেখার, ক্ষোভের এই বার্তা কতটা গুরুত্ব পায় প্রশাসনিক স্তরে, আর ভোটের আগে তার কোনও বাস্তব প্রতিফলন ঘটে কি না !