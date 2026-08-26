তৃণমূল-সিপিএম-কংগ্রেসের সমর্থনে প্রধান পদে বিজেপির সদস্য
মালদার পীরগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা ৷ বিজেপিকে কেন সমর্থন করল তৃণমূল-সিপিএম-কংগ্রেস ? শুরু রাজনৈতিক বিতর্ক ৷
Published : August 26, 2026 at 8:10 PM IST
মালতিপুর (মালদা), 26 অগস্ট: রাজ্যস্তরের রাজনীতিতে বিজেপি, তৃণমূল, সিপিএম ও কংগ্রেস একে অপরের প্রতিপক্ষ ৷ জাতীয় রাজনীতিতে আবার বিজেপি বিরোধী একমঞ্চের শরিক তৃণমূল, সিপিএম ও কংগ্রেস ৷ এই তিন দলের নেতারাই রোজ বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগে চলেছেন ৷ অথচ এই তিন দল মিলে বিজেপির সদস্য়কে পঞ্চায়েত প্রধান পদে বসতে সাহায্য করল ৷
বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে মালদার মালতিপুর বিধানসভার পীরগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতে । যা নিয়ে মালদা জেলা তো বটেই, হইচই পড়েছে রাজ্য রাজনীতিতেও ৷ বিজেপি বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার কথা জানিয়েছে ৷ তৃণমূলও জানিয়েছে যে এই সিদ্ধান্তে দলগতভাবে কোনও সমর্থন নেই ৷ তবে কংগ্রেস ও সিপিএমের সাফ কথা, এলাকার উন্নয়নের কথা ভেবেই এই সিদ্ধান্তে তারা সামিল হয়েছে ৷
পীরগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত
মালদার মালতিপুর বিধানসভার পীরগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত ৷ ওই পঞ্চায়েতে 20টি আসন ৷ 2023 সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে 12টি আসনে জয়ী হয় তৃণমূল কংগ্রেস ৷ এই পঞ্চায়েতে বোর্ড গড়তে প্রয়োজন 11 জন্য সদস্যের সমর্থন ৷ ফলে একার ক্ষমতাতেই তৃণমূল সেখানে বোর্ড গড়ে ৷ প্রধান হন রেশমা খাতুন ৷
বিরোধী আসনে থেকে যায় কংগ্রেস, সিপিএম ও বিজেপি ৷ কংগ্রেসের দখলে চারটি ও সিপিএমের দখলে তিনটি আসন ছিল ৷ বিজেপির একজন সদস্য ছিলেন ৷
তৃণমূল-কংগ্রেস-সিপিএমের সমর্থনে বিজেপির প্রধান
গত 4 মে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হয় ৷ তৃণমূল কংগ্রেসকে সরিয়ে ক্ষমতায় আসে বিজেপি ৷ তার পরই পীরগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রেশমা খাতুনের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আসে ৷ বুধবার ছিল সেই অনাস্থা প্রস্তাবের তলবি সভা ৷ সেখানে 16টি ভোট পেয়ে বিজেপির সদস্য আরতি কর্মকার প্রধান পদে নির্বাচিত হন ৷
প্রাপ্ত 16টি ভোটের মধ্যে একটি ভোট আরতি কর্মকারের নিজের ৷ বাকি 15টি ভোটের মধ্যে তৃণমূলের আটটি, কংগ্রেসের চারটি ও সিপিএমের তিনটি ভোট পেয়েছেন তিনি ৷ ফলে তৃণমূলের 12 জনের মধ্যে চার জন তাঁকে ভোট না দিলেও কংগ্রেস ও সিপিএমের সমস্ত সদস্যই আরতি কর্মকারকে ভোট দিয়ে প্রধান পদে নির্বাচিত হতে সাহায্য করেছেন ৷
রাজনৈতিক বিতর্ক পীরগঞ্জে
ক্ষমতায় আসার পর বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেছিলেন যে, তৃণমূল থেকে কাউকে নেওয়া হবে না ৷ পরে অবশ্য জানিয়েছিলেন যে তৃণমূলে যদি কেউ ভালো থেকে থাকে, তাহলে তাঁদের জন্য বিজেপির দরজা খোলা হতে পারে ৷ কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশ অমান্য করেই বিজেপির স্থানীয় নেতারা তৃণমূলের অনেককে দলে নিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে ৷
কিছুক্ষেত্রে কড়া ব্যবস্থাও নিয়েছে বিজেপি ৷ দলের নির্দেশ অমান্য করে মালদার মোথাবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হয়ে দল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে এক নেতা । তার পরও সেই মালদাতেই এমন ঘটনা কীভাবে ঘটল, সেই প্রশ্নই উঠছে ৷
পীরগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের নবনির্বাচিত প্রধান আরতি কর্মকার বলেন, ‘‘পূর্বের প্রধান মানুষের জন্য কাজ করেননি । তাই সকলে মিলে অনাস্থা এনে তাঁকে অপসারিত করা হয়েছে । আমি বিজেপির জয়ী পঞ্চায়েত সদস্য ৷ তৃণমূল, কংগ্রেস ও সিপিএমের সদস্যদের সমর্থন নিয়ে প্রধান হলাম । আগামীতে মানুষের হয়ে কাজ করব ।’’
অন্যদিকে তৃণমূলের নেতা আবদুল হান্নান বলেন, ‘‘আগের প্রধান আমাদের কাউকে নিয়ে চলতেন না । দল বিরোধী কাজের সঙ্গে যুক্ত । তাই প্রত্যেকে সমর্থন দিয়ে আরতি কর্মকারকে প্রধান করা হয়েছে ।’’
কী বলছে বিজেপি ?
স্থানীয়স্তরে যাই যুক্তি দেওয়া হোক, জেলা নেতৃত্ব অবশ্য বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত ৷ তাদের দাবি, দলীয় নির্দেশ অমান্য করে প্রধান গঠন করা হয়েছে । বিজেপি এই প্রধান গঠনকে সমর্থন করে না ৷ বিজেপির মালদা দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় বলেন, ‘‘পীরগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতে দলীয় নির্দেশ অমান্য করে যদি কেউ তৃণমূলের সমর্থন নিয়ে প্রধান হয়ে থাকেন, তাহলে বিষয়টি জেলা নেতৃত্ব গুরুত্ব দিয়ে দেখবে । বিজেপি কোনওভাবেই তৃণমূলের সঙ্গে আঁতাত করে পঞ্চায়েত দখলের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না । পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে দলীয়ভাবে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ।’’
তৃণমূলের কী বক্তব্য ?
মালতিপুর বিধানসভার বিধায়ক তৃণমূলের আব্দুর রহিম বক্সি বলেন, ‘‘এই প্রধান গঠন কোনও দলগত সমর্থনের ভিত্তিতে হয়নি । সকলেই এলাকার উন্নয়ন ও মানুষের স্বার্থে একসঙ্গে সমর্থন করেছেন । আমাদের এখানে আলাদা করে সমর্থনের কোনও বিষয় নেই । মানুষের জন্য এবং এলাকার উন্নয়নের স্বার্থেই আমাদের দলের সদস্যরা সমর্থন জানিয়েছেন । পূর্বের প্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ছিল । তাই এলাকাকে দুর্নীতিমুক্ত করে স্বচ্ছভাবে উন্নয়নের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।’’
কংগ্রেস-সিপিএমের কী বক্তব্য ?
মালদা জেলা কংগ্রেসের সদস্য তথা প্রাক্তন বিধায়ক আলবিরুনী জুলকারনাইন বলেন, ‘‘আগের যিনি প্রধান ছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ ছিল । তাই তাঁকে অপসারণের বিষয়ে সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । সকলের সমর্থনেই আগের প্রধানকে সরিয়ে নতুন প্রধান নির্বাচিত করা হয়েছে । আমরা চাই, নতুন প্রধানের নেতৃত্বে মানুষের উন্নয়ন ও এলাকার সার্বিক অগ্রগতি হোক ।’’
সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য জামিল ফেরদৌস বলেন, ‘‘তৃণমূল আর বিজেপি একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ । তাদের সঙ্গে আমাদের কোনও তুলনা নেই । এলাকার মানুষের উন্নয়নের কথা ভেবেই আমাদের পঞ্চায়েত সদস্যরা এই প্রধানকে সমর্থন জানিয়েছেন । গত তিন বছরে ওই এলাকায় কোনও উন্নয়ন হয়নি। শুধু চুরি আর দুর্নীতি হয়েছে ।’’