মানুষের মন বুঝতে গ্রাম সফরে যেতে হবে বিজেপির মিডিয়া প্যানেলিস্টদের, নির্দেশ নেতৃত্বের

মানুষের মন বুঝতে গ্রাম সফরে যেতে হবে বিজেপির মিডিয়া প্যানেলিস্টদের, নির্দেশ নেতৃত্বের
এখনও তৈরি হয়নি চূড়ান্ত কর্মসূচি৷ তবে কালীপুজোর পরদিনই শুরু হতে এই সফর, যেখানে গ্রামে গিয়ে রাত্রিবাস করতে হবে মিডিয়া প্যানেলিস্টদের৷
Published : October 16, 2025 at 7:32 PM IST
কলকাতা, 16 অক্টোবর: শুরুটা করেছিল ঘাসফুল শিবির৷ এবার সেই একই পথে হাঁটতে চলেছে গেরুয়া ব্রিগেডও৷ শুধু টেলিভিশন চ্যানেলের ঠান্ডা ঘরে বসে বক্তব্য দেওয়া নয়, এবার বিজেপির মিডিয়া প্যানেলিস্টদেরও যেতে হবে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে৷ গ্রামীণ বাংলায় চলবে তাঁদের রাত্রিবাস৷ শ্রোতা হয়ে শুনতে হবে মানুষের কথা৷ কালীপুজোর পরদিন থেকেই এই কর্মসূচি চালু করতে চাইছে পদ্ম শিবিরের থিংক ট্যাংক৷ তবে এখনও কর্মসূচির চূড়ান্ত রূপরেখা তৈরি হয়নি৷ তাই এই মুহূর্তে এই নিয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করতে রাজি নন কোনও নেতা৷
গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে গ্রামে গ্রামে রাত্রিবাস করে মানুষের মানুষের মন বুঝতে দলীয় নেতৃত্বকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ গোটা রাজ্যে তাঁর নির্দেশ পালিত হয়েছিল৷ তাঁর এই সিদ্ধান্ত যে কতটা সঠিক ছিল, তা সেই নির্বাচনের ফলাফল প্রমাণ করে দিয়েছিল৷ ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে মমতার সেই সিদ্ধান্তই কাজে লাগাতে চাইছে বিজেপি৷
দলীয় সূত্রে খবর, সম্প্রতি বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ মিডিয়া সেলের সঙ্গে এনিয়ে বিশেষ বৈঠক করেন বাংলার বিধানসভা নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা পর্যবেক্ষক ভূপেন্দ্র যাদব৷ প্রায় দু’ঘণ্টার সেই বৈঠকে বিধানসভা ভোটের প্রচার নিয়েই মূলত আলোচনা হয়৷ প্রচারপর্বে দল কী কী পদ্ধতি অবলম্বন করবে, কোন পথে নির্বাচনী প্রচার চালানো হবে, কোন কোন বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হবে, সেসব সেদিনের বৈঠকে পরিষ্কার করে দিয়েছেন ভূপেন্দ্র৷
বঙ্গ বিজেপির বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়েছে, সেদিনের বৈঠকে ভূপেন্দ্র যাদব পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, এই রাজ্যে 30-40 জন দলীয় টেলিভিশন প্যানেলিস্ট রয়েছেন৷ তাঁদের প্রত্যেককে রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকায় গিয়ে তিন থেকে চারদিন রাত্রিবাস করতে হবে৷ প্রতিটি এলাকার মানুষজনের সঙ্গে জনসংযোগ বাড়াতে হবে৷ ওই সমস্ত এলাকার মানুষ কী ধরনের সমস্যায় রয়েছে সেই ব্যাপারে সম্যক ধারণা নিতে হবে৷ কোন উপায়ে সেসব সমস্যার সমাধানসূত্র বের করা যেতে পারে, তা নিয়ে পর্যালোচনা করতে হবে৷ মানুষের দুঃখ দুর্দশার কথা শুনে সেসব সমস্যার সমাধান করতে হবে৷
দলের রাজ্য পর্যবেক্ষকের নির্দেশ, প্রত্যন্ত এবং পিছিয়ে পড়া এলাকায় বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় থাকেন মানুষজন৷ তার মধ্যে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, পানীয় জল, স্থানীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, রাস্তাঘাটের সমস্যার মতো সাধারণ বিষয় ছাড়াও আরও অনেক সমস্যা থাকে৷ কোন এলাকার মানুষজন কী ধরনের সমস্যায় ভুগছেন, সেটা টেলিভিশন প্যানেলিস্টদের ভালো করে বুঝতে হবে৷ তবে এখনও এই কর্মসূচি দলীয় স্তরেই রয়েছে৷ এর চূড়ান্ত রূপরেখা তৈরি হয়নি৷ কোন প্যানেলিস্ট কোন এলাকায় যাবেন, কোন কর্মীর বাড়িতে থাকবেন, সেসবও এখনও চূড়ান্ত হয়নি৷ একটি বিষয়ই চূড়ান্ত হয়েছে৷ সেটা হল, কালীপুজোর পরদিন থেকেই এই কর্মসূচি শুরু করতে হবে৷
সূত্রের খবর, প্রাথমিকভাবে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতেই এই কর্মসূচি চালুর দিকে জোর দেওয়া হচ্ছে৷ এর জন্য প্রাথমিকভাবে কিছু এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে৷ জায়গাগুলি হল পুরুলিয়ার হুড়া ব্লক, বাঁকুড়ার শালতোড়া ব্লক-সহ জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জেলার পিছিয়ে পড়া ব্লকগুলি৷ তবে রাজ্যের অন্যান্য জেলাতেও এমন ব্লকের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে৷
রাজ্য বিজেপির এক নেতা বলেন, “পদ্ম শিবির সমসময়ই মানুষের মধ্যে থেকে কাজ করে৷ সেই কাজ চালু রয়েছে৷ আগামিদিনেও চলবে৷ শুধু বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার বলে নয়, মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ বজায় রাখতে দলীয় কর্মকর্তারা গ্রাম বাংলার প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে পৌঁছে যাবেন৷ কারণ, প্রত্যন্ত এলাকার সাধারণ মানুষের অবস্থা সত্যিই খুব খারাপ৷ সব জানলেও শাসকদল তাঁদের পরিস্থিতির উন্নতি করার বিষয়ে উদাসীন৷ তাই রাত্রিবাস করে মানুষের কষ্ট ও দুর্দশার কথা শুনে সেসবের সমাধান করবেন দলের টিভি প্যানেলিস্টরা৷’’
কারণ হিসেবে তাঁর ব্যাখ্যা, ‘‘তাঁরা টেলিভিশনের পর্দায় নিয়মিত দল ও দলীয় বিষয়গুলি মানুষের সামনে তুলে ধরেন৷ বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যের বিশ্লেষণ করেন৷ তাই তাঁদেরই এবার গ্রাম বাংলায় ঘুরে ঘুরে মানুষের নার্ভ বুঝতে হবে৷ তাঁরা দলের মুখপাত্রও বটে৷ তাঁরাই মানুষের দুঃখ দুর্দশার কাহিনি রাজ্যবাসীর সামনে তুলে ধরবেন৷”
বঙ্গ বিজেপির আরেক নেতা বলছেন, “শুধু জনসংযোগ বৃদ্ধিই নয়, অনেকেই সমাজমাধ্যমে দলের ভালো কাজগুলি নিয়ে লেখালেখি করেন৷ নিয়মিত পোস্টও করেন৷ এই মানুষদের সঙ্গে দলের মিডিয়া সেলকে যোগাযোগ রাখতে হবে৷ দলের যে বিষয়গুলি মানুষের কাছে তুলে ধরা প্রয়োজন, সেই বিষয়গুলি যাতে আরও বেশি করে প্রচারের আলোয় আসে সেটা নিশ্চিত করতে হবে৷”