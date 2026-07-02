তৃণমূল পরিচালিত পুরসভায় অন্নপূর্ণা যোজনায় স্বজনপোষণ! বিক্ষোভ বিজেপির মহিলা মোর্চার

তৃণমূল পরিচালিত পুরসভায় অন্নপূর্ণা যোজনায় স্বজনপোষণ! বিক্ষোভ বিজেপির মহিলা মোর্চার
পুরাতন মালদার ঘটনা৷ পুরপ্রধান বিভূতিভূষণ ঘোষ বিক্ষোভের দায় বিজেপির উপর চাপিয়েছেন৷ মহিলা মোর্চার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তিনি৷
Published : July 2, 2026 at 9:31 PM IST
মালদা, 2 জুলাই: বিজেপি পরিচালিত অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে তৃণমূল পরিচালিত পুরসভার স্বজনপোষণ? বৃহস্পতিবার সেই অভিযোগেই পুরাতন মালদা পুরসভার গেটে তালা দিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপির মহিলা মোর্চার সদস্যারা৷ এই বিক্ষোভে প্রায় দু’ঘণ্টা ধরে পুরসভার ভিতরে বন্দি হয়ে থাকলেন চেয়ারম্যান-সহ পুরকর্মীরা৷ কাজে আসা মানুষজনও এই সময়কালে পুরসভার ভিতরে ঢুকতে পারেননি৷ পুরো ঘটনাকে গেরুয়া শিবিরের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রাজনীতি বলে মন্তব্য করেছেন চেয়ারম্যান বিভূতিভূষণ ঘোষ৷
এদিন এই বিক্ষোভের নেতৃত্বে ছিলেন বিজেপির উত্তর মালদা মহিলা মোর্চার সভানেত্রী পপি সরকার, পুরসভার বিজেপি কাউন্সিলর স্বপ্না হালদার, দলীয় নেত্রী জয়ন্তী মণ্ডল-সহ আরও অনেকে৷ সঙ্গে ছিলেন অন্নপূর্ণা যোজনার আবেদন করেও অনুদান না পাওয়া শতাধিক মহিলা৷ তাঁরা প্রথমে পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসারের সঙ্গে দেখা করেন৷ দাবি করেন, পুর কর্তৃপক্ষের তরফে তাঁদের আবেদনপত্র নির্দিষ্ট জায়গায় জমা করা হয়নি৷
ঠিক তখনই পুরসভায় ঢোকেন চেয়ারম্যান বিভূতিভূষণ ঘোষ৷ তিনি বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলেন৷ আলোচনার জন্য তাঁদের নিজের ঘরে ডাকেন৷ কিন্তু বিক্ষোভকারীদের এক কথা, কোনও ঘরে নয়, যা কথা হবে প্রকাশ্যে৷ একথা শুনে চেয়ারম্যান নিজের ঘরে চলে যান৷ ক্ষুব্ধ বিক্ষোভকারীরা পুরসভার মূল গেট ঘেরাও করে অবস্থান শুরু করেন৷ একসময় পুরসভার প্রতিটি গেটে তাঁরা তালা মেরে দেন৷
মহিলা মোর্চা নেত্রী গায়েত্রী সরকার পালের অভিযোগ, “এই পুর এলাকায় বসবাসকারী অনেক যোগ্য দিদিদের অ্যাকাউন্টে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা ঢোকেনি৷ আমাদের সঙ্গে এগজিকিউটিভ অফিসারের কথা হয়েছে৷ তিনি বলছেন, তাঁরা নাকি বাড়ি বাড়ি সার্ভে করতে পাঠিয়েছিলেন৷ কিন্তু কার কার বাড়িতে সার্ভে করা হয়েছিল, কাদের সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, সেটা তাঁরা বলতে পারছেন না৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘অন্নপূর্ণা যোজনার প্রথম ও দ্বিতীয় দফায় যাঁদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকেছে, তাঁদের নামের তালিকা আমরা চেয়েছিলাম৷ কিন্তু তাঁরা কোনও তালিকা আমাদের দেননি৷ এখানে বিজেপির যদি দশজনের নাম অন্নপূর্ণা যোজনায় নথিভুক্ত হয়, তবে ওদের 300 জনের নাম নথিভুক্ত হয়েছে৷ এখনও ওরা স্বজনপোষণের রাজনীতি করে যাচ্ছে৷ যোগ্য মহিলাদের এই প্রকল্প থেকে বঞ্চিত করছে৷ এই পুরসভার কাউন্সিলররা বাড়িতে বসে পোর্টালের মাধ্যমে নিজেদের লোকজনের নাম এই প্রকল্পে তালিকাভুক্ত করেছে৷”
মোর্চা নেত্রী জয়ন্তী মণ্ডল বলছেন, “অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে প্রথম থেকেই এখানে দুর্নীতি চলছে৷ তৃণমূলের ক্যাডাররা রাত 12টা পর্যন্ত পুরসভায় বসে ওই প্রকল্পের ফর্ম ফিল-আপ করছে, ভেরিফাই করছে৷ মুখ চিনে তারা মহিলাদের নাম এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করছে৷ প্রথম দফায় যাঁরা টাকা পেয়েছেন, দ্বিতীয় দফায় তাঁরা টাকা পাননি৷ এই দুর্নীতির বিরুদ্ধেই আমাদের লড়াই৷ আমাদের দাবি, যোগ্য প্রতিটি মহিলাকে এই প্রকল্পের টাকা দিতে হবে৷ যদি তা না দিতে পারে তবে এই তৃণমূলি চেয়ারম্যানের আমরা পদত্যাগ চাই৷”
এই নিয়ে চেয়ারম্যানের বক্তব্য, “অন্নপূর্ণা যোজনার যাবতীয় কাজ প্রশাসনের নির্দেশ মতো করা হচ্ছে৷ এর আগে বিভিন্ন জায়গায় যে ক্যাম্প করা হয়েছিল, সেটাও জেলা প্রশাসন পরিচালনা করেছিল৷ এর সঙ্গে পুরসভার চেয়ারম্যান বা কাউন্সিলররা যুক্ত নন৷ বিক্ষোভকারীরা বলছেন, তৃণমূলের লোকজনরাই নাকি এই প্রকল্পের সুবিধে পেয়েছেন৷ এটা ভুল৷ এখানে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের লোকজন থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ ফর্ম জমা দিয়েছেন৷ যাঁরা এই প্রকল্পের টাকা পাননি তাঁদের হয়তো ফর্ম ফিল আপে কোনও গোলমাল রয়েছে৷ এই ভুলগুলি আমাদের জানালে আমরা পৌরসভার মাধ্যমে প্রত্যেককে সহায়তা করব৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘আজ বিক্ষোভকারীরা আমার কাছে আসেননি৷ একজিকিউটিভ অফিসারের কাছেও যাননি৷ আমি সব শুনে নিজেই তাঁদের কাছে গিয়েছি৷ তাঁদের আলোচনার জন্য ডেকেছি৷ কিন্তু তবু তাঁরা আসেননি৷ আসলে যেহেতু এটা তৃণমূল পরিচালিত পুর-বোর্ড, তাই যেভাবেই হোক এই বোর্ডের গায়ে দাগ ফেলার চেষ্টা চলছে৷”