অঙ্গ-কলিঙ্গের পর এবার বঙ্গের পালা, পরবর্তী স্টেশন কালীঘাট ! রাজ্যে চাঙ্গা বিজেপি
বিহারে বিপুল জয়ের জন্য এসআইআর-কে কৃতিত্ব দিয়ে বঙ্গে তাল ঠোকা শুরু করল বিজেপি ৷ শুভেন্দু থেকে শমীক - শীর্ষ সব নেতারই বার্তা, এবার পালা বাংলার৷
Published : November 14, 2025 at 6:24 PM IST
কলকাতা, 14 নভেম্বর: বিহারে বিপুল জয় নিশ্চিত হওয়ার পর বঙ্গেও বিজয়োল্লাসে মাতল বিজেপি ৷ পড়শি রাজ্যে এনডিএ-র বিরাট জয়ের আভাস পেতেই ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে এরাজ্যেও তাল ঠোকা শুরু করে দিয়েছে গেরুয়া শিবির ৷ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এই জয়কে ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়ে বিধানসভায় লাড্ডু বিতরণ করেছেন ৷ তাঁর কথায়, অঙ্গ, কলিঙ্গ জয়ের পর এবার বঙ্গের পালা ৷ বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও কটাক্ষের সুরে বলেছেন, "পরবর্তী স্টেশন কালীঘাট ৷" অপরদিকে, বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার 'এবার বাংলার জঙ্গল পরিষ্কার'-এর ডাক দিয়েছেন ৷
এদিন বিহারের ট্রেন্ড স্পষ্ট হতেই কলকাতায় মুরলীধর সেন লেনে বিজেপির সদর দফতরে শুরু হয়েছে আবির খেলা, মিষ্টিমুখ ৷ জেলায় জেলায় বিজেপি সমর্থকদের মধ্যেও ধরা পড়েছে সেলিব্রেশনের মুড ৷ রাজ্যের বিধানসভাতেও বিজেপি বিধায়করা এদিন উৎসবে মাতলেন ৷ নন্দীগ্রাম থেকে সোজা বিধানসভায় এসে বিহারের সাফল্য উদযাপন করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । বুকে নরেন্দ্র মোদির ছবি টাঙিয়ে সবার মধ্যে লাড্ডু বিতরণ করেন তিনি ।
পরে বিধানসভার বাইরে এসে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভোটার লিস্টের পরে বিহারেই প্রথম নির্বাচন হল । বিহারে সুশাসন জয়ী হয়েছে । রাষ্ট্রবাদ ও বিকাশবাদ জয়ী হয়েছে । অপারেশন সিঁদুরের পর প্রথম নির্বাচন হল ৷ তাই মানুষ দেশকে শক্তিশালী করার জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের উপরে আস্থা রেখেছেন । বিহার, বাংলা ও ওড়িশা এক ছিল । অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ । অঙ্গ হয়ে গিয়েছে । কলিঙ্গ হয়ে গিয়েছে । বাকি আছে বঙ্গ ।"
এদিন বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিহারে এনডিএ-র প্রত্যাবর্তনের খবর স্পষ্ট হতেই এক্স হ্যান্ডেলে দলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুভেন্দু অধিকারী লেখেন, "বিহারে এনডিএ-র ঐতিহাসিক জয় ৷ গণতন্ত্র ও উন্নয়নের জন্য কী বিস্ময়কর মুহূর্ত ! বিহারের জনগণ স্পষ্টতার সঙ্গে কথা বলেছেন, ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্সকে ঐতিহাসিক ও অভূতপূর্ব বিশাল জনাদেশ প্রদান করেছেন ।"
প্রধানমন্ত্রীকে বিহারের জয়ের কৃতিত্ব দিয়ে শুভেন্দু আরও লিখেছেন, "আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষী নেতা শ্রী নরেন্দ্র মোদিজি, এই গৌরবময় বিজয় আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অতুলনীয় দূরদর্শী নেতৃত্বের প্রতি চূড়ান্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি । তাঁর নির্দেশনায়, সমাজকল্যাণ, পরিকাঠামো এবং ক্ষমতায়ন, বিশেষ করে আমাদের নারী শক্তির জন্য এনডিএ-র মনোযোগ, প্রতিটি চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করেছে ৷"
Historic Landslide Victory for NDA in Bihar 🪷— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) November 14, 2025
What an electrifying moment for Democracy and Development. The People of Bihar have spoken with resounding clarity, delivering a historic & unprecedented thumping mandate to the National Democratic Alliance.
A special salute to our… pic.twitter.com/dmCmebGhwR
প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও অমিত শাহ, জেপি নাড্ডা-সহ বিজেপির শীর্ষ নেতাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে শুভেন্দু লেখেন, "'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' মন্ত্র বিহারকে আরও উজ্জ্বল, সমৃদ্ধ আগামীর পথে আলোকিত করে চলবে ।"
একই সুর শোনা গিয়েছে বঙ্গ বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের গলায় ৷ বাংলার শাসকদল ও মুখ্যমন্ত্রীকে তীব্র কটাক্ষ করে কালীঘাট মেট্রো স্টেশনের একটি ছবি পোস্ট করেছেন তিনি ৷ আর ক্যাপশনে তৃণমূলের বিসর্জনের ডাক দিয়ে তিনি লিখেছেন, "পরবর্তী স্টেশন কালীঘাট । প্ল্যাটফর্ম বাঁ দিকে । বিহারের এই বিপুল মানুষের জনসমর্থনের ঢেউ এসে পৌঁছবে পশ্চিমবঙ্গেও । বাংলার মানুষ পরিবর্তন চায় । বাংলার মানুষ তৃণমূলের অভিশাপ মুক্ত হয়ে উন্নয়ন চায়, কর্মসংস্থান চায় । বাংলা আবার ভারত সেরা হতে চায়। আর সেটা কেবলমাত্র বিজেপির হাত ধরেই সম্ভব । 2026-এর নির্বাচন তৃণমূলের বিসর্জন ৷ "
পরবর্তী স্টেশন।। প্লাটফর্ম বাঁ দিকে।— Samik Bhattacharya (@SamikBJP) November 14, 2025
বিহারের এই বিপুল মানুষের জনসমর্থনের ঢেউ এসে পৌঁছবে পশ্চিমবঙ্গেও। বাংলার মানুষ পরিবর্তন চায়। বাংলার মানুষ তৃণমূলের অভিশাপ মুক্ত হয়ে উন্নয়ন চায়, কর্মসংস্থান চায়। বাংলা আবার ভারত সেরা হতে চায়। আর সেটা কেবলমাত্র বিজেপির হাত ধরেই সম্ভব।… pic.twitter.com/oiBJsF9kKR
অপরদিকে, বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বিহারের পর বাংলাতেও ক্ষমতায় আসার পথ প্রশস্ত করার ডাক দিয়েছেন ৷ তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, "এবার বাংলার জঙ্গল পরিষ্কার করার পালা !"
এছাড়াও সাংবাদিকদের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে তিনি বলেন, "আমার বিশ্বাস বাংলার মানুষ সঠিক সিদ্ধান্ত নেবেন । বিহারের মানুষ যে রকম বিহারকে জঙ্গল রাজ্যে ফিরে যেতে দেয়নি, তেমনই বাংলার মানুষ জঙ্গল পরিষ্কার করবেন এবং জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসবেন । বিহারে আর টিম টিম আলো জ্বলবে না । কাজের জন্য বিহারের মানুষকে আর বাইরে যেতে হয় না । বিহারে উন্নয়ন চলছে । আগামী দিনে অনেক শিল্প স্থাপন হবে আমার বিশ্বাস ।"
তিনি আরও বলেন, "বাংলাকেও সেই জায়গায় যেতে হবে । বাংলার ছেলে বা মেয়েকে যেন অন্য রাজ্যে কাজ করতে যেতে না-হয় । আর এটা আমরা জানি কীভাবে সেটা করতে হয় । কারণ আমরা করে দেখিয়েছি, আমাদের সামনে এক্সপেরিমেন্টাল মডেল আছে । আমাদের সামনে মধ্যপ্রদেশ আছে, আমাদের সামনে কিছুটা হলেও বিহার আছে । ওড়িশা আছে । ওড়িশা অনেক গতি পেয়েছে, বড় বড় উন্নয়ন হচ্ছে । বড় বড় ডেভেলপার এখন ওড়িশাতে দৌড়চ্ছেন, ভুবনেশ্বরে জমির দাম বাড়ছে দিনকে দিন ৷ কেন হচ্ছে ? কারণ সেখানে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে । সেভাবে বাংলাকেও যদি সেই জায়গায় পৌঁছে দিতে হয়, তাহলে ভারতবর্ষের জিডিপিতে বাংলার অংশগ্রহণ সব থেকে বেশি হবে ।"
এবার বাংলার জঙ্গল পরিষ্কার করার পালা! #MissionBengal @BJP4Bengal pic.twitter.com/dDcQ6FcHBK— Dr. Sukanta Majumdar (@DrSukantaBJP) November 14, 2025
বিহারে এনডিএ-র বিপুল জয়ে কলকাতার পাশাপাশি বিভিন্ন জেলাতেও বিজেপির বিজয়োল্লাস চোখে পড়ে ৷ প্রতিবেশী রাজ্য বাংলার সীমাবর্তী শহর আসানসোলেও দেখা গিয়েছে সেই ছবি ৷ আসানসোল মিশ্র সংস্কৃতির এলাকা । প্রচুর বিহারের বাসিন্দা থাকেন । তাই স্বভাবতই অবাঙালি বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস দেখা যায় । আসানসোলের বিএনআর মোড়ে উদযাপনে সামিল হন বিজেপির রাজ্য নেতা কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, বিজেপির আসানসোল সংগঠনিক জেলার সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য-সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা । তাঁরা একে অপরকে গেরুয়া আবির মাখিয়ে দেন এবং মিষ্টিমুখ করান ৷
বিজেপির রাজ্য নেতা কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, "যেভাবে বিহারে এসআইআর ক'রে এই ফল এসেছে, আমাদের রাজ্যেও সেই প্রতিফলন দেখা যাবে এসআইআর-এর পরে । কারণ এসআইআর হলে এক কোটি ভুয়ো ভোটারের নাম আমাদের রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে বাদ হবে । আর তারপরেই ভোটে দেখা যাবে তৃণমূল দলটিকে সাধারণ মানুষ বঙ্গোপসাগরে ফেলে দিয়ে এসেছে ।"
বিজেপির আসানসোল সংগঠনিক জেলার সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য একই সুরে বলেন, "বিহারে বিজেপি ক্ষমতায় আসবে এটা প্রত্যাশিত ছিল । কিন্তু এইরকম ফলাফল হবে, তা আমরা কেউ ভাবতে পারিনি । এটা একমাত্র সম্ভব হয়েছে এসআইআর-এর জন্য । এসআইআর করার পরে ভুয়ো ভোটার বাদ হয়েছে । সেরকম ভাবে এ রাজ্যেও এসআইআর চলছে । নির্ভুল এবং সংশোধনী ভোটার তালিকা যখন আসবে তখন সেই ভোটে তৃণমূলের আর কোনও জায়গা থাকবে না । তৃণমূল খড়কুটোর মতো উড়ে যাবে ।
উৎসবের মেজাজ দেখা গিয়েছে দুর্গাপুরেও ৷ বিজেপির দুর্গাপুর পূর্ব তিন নম্বর মণ্ডল সভাপতি বুদ্ধদেব মণ্ডল দুপুর গড়াতেই দুর্গাপুরের নিউ টাউনশিপ থানা এলাকার মামড়া বাজারে গেরুয়া শিবিরের নেতাকর্মীদের নিয়ে বিজয় মিছিল বের করে ৷ 2025 সালে বিহারের যা ফলাফল হল, 2026-এ এই রাজ্যে সেই ফলাফলের পুনরাবৃত্তি হবে বলে দাবি করলেন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি । যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, "2021 সালেও বিজেপির 'বহিরাগতরা' এ রাজ্যে 200টার বেশি আসনের স্বপ্ন দেখেছিলেন । ছাব্বিশে আবার তাদের স্বপ্নভঙ্গ হবে ।"
সেলিব্রেশন চলেছে পশ্চিম মেদিনীপুরেও ৷ জেলা বিজেপি নেতা শংকর গুছাইত বলেন, "একে একে আমরা ওড়িশা দখল করেছি, এবার বিহারেও আমরা ক্ষমতা বজায় রাখলাম । আগামী 2026-এর নির্বাচনে বাংলায় আমরা বাংলার দখল নেব । বিহারের ফলাফলে আমরা খুশি আর তাই আজকে আমরা মিষ্টি বিতরণ করছি ৷ সেই সঙ্গে আবির মাখিয়ে মানুষকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই ।"