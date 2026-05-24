জাহাঙ্গিরের টিম ঘর ভেঙেছিল ! আট বছর পর ফলতায় পদ্ম ফুটতেই 'প্রতিজ্ঞা' ভাঙলেন বিজেপি নেতা

জাহাঙ্গিরের টিম ঘর ভেঙেছিল ! আট বছর পর ফলতায় পদ্ম ফুটতেই 'প্রতিজ্ঞা' ভাঙলেন বিজেপি নেতা
সালটা 2018, কলকাতায় অমিত শাহর সভায় লোক নিয়ে যাওয়ায় বিজেপির মণ্ডল সভাপতির বাড়িতে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছিল টিম জাহাঙ্গিরের বিরুদ্ধে ৷
Published : May 24, 2026 at 3:44 PM IST
ফলতা, 24 মে: দীর্ঘ আট বছরের অপেক্ষার অবসান । রাজনৈতিক হিংসার স্মৃতি বুকে নিয়েই এতদিন ভাঙাচোরা বাড়িতে দিন কাটিয়েছেন ফলতার বিজেপি নেতা সুভাষচন্দ্র মারিক । অবশেষে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে নিজের সেই প্রতিজ্ঞা ভেঙে বাড়ি সংস্কারের কাজ শুরু করলেন বিজেপির ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের মণ্ডল সভাপতি ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, 2018 সালের 11 অগস্ট বিজেপি তৎকালীন সভাপতি তথা বর্তমান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর কলকাতার সভায় যোগ দিতে ফলতা থেকে কর্মীদের নিয়ে গিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র । অভিযোগ, সেই ঘটনার পর থেকেই রাজনৈতিক প্রতিহিংসার মুখে পড়তে হয় তাঁকে ।
সুভাষচন্দ্রের দাবি, তৎকালীন তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতা জাহাঙ্গির খান এবং তাঁর অনুগামীরা রাতের অন্ধকারে তাঁর বাড়িতে হামলা চালায় । বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুরের পাশাপাশি বোমাবাজির ঘটনাও ঘটে বলে অভিযোগ । এমনকি তাঁর ব্যক্তিগত গাড়িও ভেঙে দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি বিজেপি নেতার ।
স্থানীয়দের একাংশের বক্তব্য, সেই সময় এলাকায় রাজনৈতিক সংঘাত চরমে উঠেছিল । বিরোধী রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাস করলেই হুমকি, চাপ ও হামলার মুখে পড়তে হত বিরোধী কর্মী-সমর্থকদের । হামলার পরই একপ্রকার প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে বাড়ি সংস্কার না করার সিদ্ধান্ত নেন সুভাষচন্দ্র ।
বিজেপির মণ্ডল সভাপতির কথায়, "যে বাড়ি রাজনৈতিক হিংসার কারণে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, সেই বাড়ি আমি মেরামত করব না বলে ঠিক করেছিলাম । যতদিন না রাজ্যে বিজেপি সরকার আসছে বা ফলতায় পদ্মফুল ফুটছে, ততদিন বাড়ি যেমন আছে তেমনই থাকবে ।"
তিনি আরও বলেন, "বৃষ্টি-ঝড়ে বাড়ির অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে । কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা ভাঙিনি । আজ রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলেছে । তাই এবার কর্মীদের নিয়ে নিজে হাতে বাড়ি সংস্কারের কাজ শুরু করেছি ।"
প্রসঙ্গত, রাজ্যের 293টি বিধানসভার মধ্যে 207টি আসনে আগেই জিতেছিল বিজেপি ৷ রবিবার ফলতা পুনর্নির্বাচনেও বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছে পদ্ম শিবির ৷ বর্তমানে সুভাষচন্দ্রের বাড়ির বিভিন্ন অংশে জোরকদমে মেরামতির কাজ চলছে । স্থানীয় বিজেপি কর্মীরাও স্বেচ্ছাশ্রমে কাজে হাত লাগিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে । কেউ ইট বহন করছেন, কেউ ভাঙা অংশ পরিষ্কার করছেন, আবার কেউ নির্মাণ সামগ্রী জোগাড় করছেন ।
বিজেপির একাংশের দাবি, এটি শুধুমাত্র বাড়ি সংস্কারের ঘটনা নয়, বরং দীর্ঘ রাজনৈতিক লড়াই এবং প্রতিরোধের প্রতীক । অন্যদিকে রাজনৈতিক মহলের মতে, ফলতার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক আবহে এই ঘটনাকে সামনে এনে সংগঠনকে আরও চাঙ্গা করার বার্তা দিতে চাইছে বিজেপি ।
যদিও বিজেপির আনা অভিযোগের ব্যাপারে জাহাঙ্গির খান বা তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি । তবে রাজনৈতিক হিংসার পুরনো অভিযোগ ঘিরে নতুন করে তরজা শুরু হওয়ার ইঙ্গিত ইতিমধ্যেই স্পষ্ট ।
