দ্বিচারিতা মমতা-রাহুলের রাজনৈতিক সংস্কৃতি, অভিযোগ স্মৃতি ইরানির
Smriti Irani Slams Mamata-Rahul: মঙ্গলবার কলকাতায় বিজেপির ‘গণতন্ত্র বাঁচাও, অরাজকতা হটাও’ ইস্যুতে সাংবাদিক বৈঠক হয় ৷ সেখানে উপস্থিত ছিলেন স্মৃতি ইরানি ৷
Published : November 3, 2026 at 9:16 PM IST
কলকাতা, 3 নভেম্বর: বাংলায় কুস্তি, দিল্লিতে দোস্তি ! এই কথাটি পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব রাজনৈতিক দলই একে অপরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে থাকে ৷ মঙ্গলবার আরও একবার এই ‘কুস্তি-দোস্তি’র বিষয়টিকে প্রাসঙ্গিক করে তুললেন স্মৃতি ইরানি ৷ বিজেপির এই জাতীয় সাধারণ সম্পাদক তৃণমূল ও কংগ্রেসের মধ্যে বাংলায় বৈরিতা ও দিল্লিতে বন্ধুত্বের প্রসঙ্গ তুলেছেন ৷ দিল্লির মঞ্চেও কেন মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় ও রাহুল গান্ধি একে অপরের বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগগুলি নিয়ে মুখ খুলছেন না, সেই প্রশ্নই করেছেন তিনি ৷
গত প্রায় দু’মাস ধরে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে কোমর কষেছে বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি ৷ তাদের অভিযোগ, বিজেপিকে সুবিধা পাইয়ে দিতে ভোটচুরি হচ্ছে ৷ এর এতে মদত দিচ্ছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ৷ তাঁরা জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে সরব ৷ বিরোধীরা গত রবিবার দিল্লির রামলীলা ময়দানে এক জনসভাও করে ৷ সেখানে ইন্ডিয়া ব্লকের অধিকাংশ নেতা-নেত্রী উপস্থিত ছিলেন ৷ লোকসভার বিরোধী দলনেতা কংগ্রেসের রাহুল গান্ধি যেমন ছিলেন, তেমনই ছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
বিরোধীদের ওই সমাবেশের পাল্টা হিসেবে সোমবার থেকে পথে নেমেছে বিজেপি ৷ তারা দেশজুড়ে শুরু করেছে ‘গণতন্ত্র বাঁচাও, অরাজকতা হটাও’ আন্দোলন ৷ সোমবার কলকাতায় বিজেপির জাতীয় সভাপতি নিতিন নবীন মিছিলে অংশ নেন ৷ এদিনও বহু জায়গায় মিছিল হয়েছে ৷ পাশাপাশি কলকাতায় এই ইস্যুতে সাংবাদিক বৈঠকও করা হয় ৷ সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক স্মৃতি ইরানি, রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো, সাধারণ সম্পাদক শশী অগ্নিহোত্রী, রাজ্যের প্রধান মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার প্রমুখ ৷
সেখানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মমতা-রাহুলের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দ্বিচারিতার অভিযোগ তোলেন স্মৃতি ইরানি ৷ তিনি বলেন, ‘‘দ্বিচারিতা ওঁদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ৷ এই দ্বিচারিতা নতুন নয় ৷ শমীকদা বললেন, ‘মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় ও অধীরদা (অধীররঞ্জন চৌধুরী) একসঙ্গে কেন হাঁটছেন না পশ্চিমবঙ্গে ?’ কেন পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার আসার পর কংগ্রেসের কর্মীরা মনে করছেন যে তাঁরা নির্ভয়ে দলের অফিসে যেতে পারবেন ? পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের কর্মীরা বলতেন তৃণমূলের জমানায় তাঁরা মার খেতেন ৷ দিল্লিতে জোটবদ্ধ হয়ে সমাবেশ করার সময় ওই প্রশ্নটা কি রাহুল গান্ধি তুলেছেন ?’’
একই সঙ্গে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ তৃণমূলের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও তোপ দাগেন স্মৃতি ইরানি ৷ তবে তিনি অভিষেকের নাম করেননি ৷ ভাইপো বলে উল্লেখ করেছেন ৷ সম্প্রতি অভিষেক যে রাজ্যের পুলিশ আধিকারিকদের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, সেই প্রসঙ্গ তুলেই সমালোচনা করেন স্মৃতি ৷ একই সঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, দিল্লির সমাবেশে মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় দাবি করেছেন, তৃণমূল আগে বাংলাকে লুটেছে ৷ এবার দিল্লিতে লুট করতে চায় ৷
এছাড়া কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এসআইআর ইস্যুতে সরব হন স্মৃতি ৷ তাঁর দাবি, 1952 সাল থেকে 2025 পর্যন্ত দেশে 12 বার এসআইআর হয়েছে । কেন্দ্রে কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকাকালীন দশবার করা হয়েছে এই প্রক্রিয়া ৷ তিনি আরও জানান, এসআইআর-এর আগেই কংগ্রেস হেরেছে । তামিলনাড়ুতে 59 বছরেরও বেশি সময় ধরে কংগ্রেসের সরকার নেই । বিহারেও গত 36 বছর ধরে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসতে পারেনি । দুর্নীতিগ্রস্ত ও দুর্বল নেতৃত্বের কারণেই বারবার নির্বাচনে হারছে কংগ্রেস । আগে ইভিএমকে দোষ দিত, আর এখন নির্বাচন কমিশনকে দোষারোপ করছে ।
এবারের এসআইআর প্রসঙ্গে তিনি নাম বাদ যাওয়ার কথা বলেন ৷ বিরোধীরা যে বলছে 13 কোটি নাম বাদ গিয়েছে, সেই কথাটি উল্লেখ করে স্মৃতি ইরানির প্রশ্ন, বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলও-রা তিনবার করে ভোটারদের বাড়িতে গিয়েছেন ৷ তাঁদের সঙ্গে বিএলএ-রাও ছিলেন ৷ এঁদের মধ্যে বিরোধীদের বিএলএ ছিল 20 লক্ষ ৷ তাহলে নাম বাদ যাওয়া নিয়ে কি বিরোধীরা নিজেদের বিএলএ-দের দিকেই আঙুল তুলছেন ?
বিরোধীরা বিদেশি মদত পাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে বারবার । অথচ বিদেশমন্ত্রক রিপোর্ট এই অভিযোগকে খারিজ করেছে । এই নিয়ে সরাসরি কোনও উত্তর দেননি স্মৃতি ৷ তিনি বরং দাবি করেন, কেন্দ্রের মোদি সরকারকে ফেলতে রাহুল গান্ধি লন্ডনে গিয়ে সাহায্য চেয়েছেন ৷ মনিশঙ্কর আইয়ার পাকিস্তানে গিয়েছেন ৷
অন্যদিকে, বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য দাবি করেন, বাংলায় যদি ঠিক ভাবে এসআইআর করা যেত, তাহলে আরও 30 লক্ষের নাম বাদ যেত । বিভিন্ন বাধা বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও এখানে এসআইআর হয়েছে । জ্ঞানেশ কুমারকে হটানো নিয়ে দিল্লিতে আন্দোলন করলেও এই রাজ্যে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধীর চৌধুরী একসঙ্গে কেন পথে নামতে পারছেন না ?
আরও পড়ুন -