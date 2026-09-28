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সিপিএম গোখরো সাপ, মাথায় ডান্ডা মেরে হাসপাতালে পাঠান ! বিস্ফোরক বিজেপি নেতা

BJP leader slams CPIM: বামপন্থীদের দেশবিরোধী শক্তি বলে দাবি করেন তিনি ৷ তাঁর মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করেছে বামেরা ৷

BJP leader slams CPIM
সিপিএমকে বেনজির আক্রমণ বিজেপি নেতার (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 28, 2026 at 1:31 PM IST

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বাদুড়িয়া, 28 সেপ্টেম্বর: সিপিএমকে বেনজির আক্রমণ বাদুড়িয়ার বিজেপি নেতার ৷ মঞ্চে দাঁড়িয়ে ও সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সিপিএমকে গোখরো সাপের সঙ্গে তুলনা করার পাশাপাশি, তাদের কর্মীদের মাথায় ডান্ডা মেরে হাসপাতালে পাঠানোর নিদান দিলেন তিনি ৷ সিপিএমকে সামাজিক বয়কটেরও আহ্বান জানিয়েছেন তিনি ৷ তাঁর এই মন্তব্যের ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই এই নিয়ে শুরু হয়েছে তীব্র চাপানউতোর ৷ বিজেপি নেতার বিতর্কিত মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছে বাম শিবির ৷

উত্তর 24 পরগনার বাদুড়িয়ায় আয়োজিত একটি রক্তদান শিবিরের মঞ্চ থেকে সিপিআই(এম)-এর বিরুদ্ধে নজিরবিহীন আক্রমণ শানিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে ঝড় তুললেন রাজ্য বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার সহ-সভাপতি কাসেম আলি । মঞ্চে মাইক হাতে তিনি বলেন, "আপনাদের সামনে একটা অশুভ লক্ষণ আমরা দেখতে পাচ্ছি । যে সিপিএম 15 বছর ধরে মিউ মিউ করছিল, যাদের ঝান্ডা বাদুড়িয়া চৌমাথায় বিরিয়ানির হাঁড়িতে জড়ানো থাকত, তারা এখন নাকি আজাদি স্লোগান দিচ্ছে ! বাদুড়িয়া মাঙ্গে আজাদি, কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি ! যখনই তাঁরা আজাদির কথা বলবে, তখনই তাদের মাথায় ডান্ডা মেরে হাসপাতালে পাঠান ৷"

BJP leader slams CPIM
বাদুড়িয়ায় আয়োজিত রক্তদান শিবিরে বিজেপি নেতা (ইটিভি ভারত)

সুর আরও চড়িয়ে উপস্থিত কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, "সিপিএমের সঙ্গে কোনও আপস করবেন না । এরা হচ্ছে গোখরো সাপ, ফণা তুলতে দিলেই ছোবল মারবে । ফণা তোলার আগেই গণতান্ত্রিকভাবে এদের মাথায় আঘাত করে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিন । এদের বিরুদ্ধে হাতে ডান্ডা রাখবেন, ডান্ডা মেরে ঠান্ডা করে দেবেন ৷ বাদ বাকি আমরা এবং ভারতীয় জনতা পার্টি বুঝে নেবে ।"

অতীতের 34 বছরের শাসনের কথা টেনে বিজেপি নেতা আরও বলেন, "সিপিএম দেশের শত্রু, কত মায়ের কোল এরা খালি করেছে । এদের সামাজিকভাবে বয়কট করুন, এদের সাথে কেউ মিশবেন না, সম্পূর্ণ একঘরে করে দিন । এরা হো চি মিন আর লেনিনকে মানে কিন্তু নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ কিংবা এপিজে আবদুল কালামের মতো মনীষীদের মানে না । জীবন বাজি রেখে হলেও সিপিএমের অস্তিত্ব আমরা মুছে দেব ।"

কাসেম আলির এই বিতর্কিত মন্তব্যের পর ঝড় ওঠে রাজ্য রাজনীতিতে ৷ যদিও তিনি নিজের বক্তব্যেই অনড় রয়েছেন ৷ মঞ্চে বক্তৃতা দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েও তিনি একই ভাষায় সিপিএমের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন এবং বামপন্থীদের দেশবিরোধী শক্তি বলে দাবি করেছেন ৷

বিজেপি নেতার এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছে সিপিআই(এম) নেতৃত্ব। বাদুড়িয়া এরিয়া কমিটির সিপিএম নেতা অনিমেষ মুখোপাধ্যায় এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করে বলেন, "আজাদি শব্দের অর্থ স্বাধীনতা, আর এই কথাতেই বিজেপি ও আরএসএস ভয় পায় । কারণ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ওদের কোনও ভূমিকাই ছিল না ।"

অতীতের রাজনৈতিক প্রসঙ্গ টেনে তিনি কটাক্ষ করে বলেন, "কয়েক বছর আগে তৃণমূলের তৎকালীন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকও এই উত্তর 24 পরগনায় দাঁড়িয়ে ঠিক একই সুরে সিপিএমকে বিষধর সাপ বলার পাশাপাশি তাদের বয়কট করার হুমকি দিতেন । আজ তাঁর কী পরিণতি হয়েছে, তা গোটা বাংলার মানুষ দেখতে পাচ্ছে । বাদুড়িয়া তথা রাজ্যের সাধারণ মানুষ এই বক্তব্যের যোগ্য জবাব দেবে ।"

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার দাবি তুলে সিপিএম নেতা আরও বলেন, "প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে বিরোধীদের শারীরিক আক্রমণের প্রকাশ্য উস্কানি দেওয়ার অভিযোগে এই বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে প্রতিটি থানায় অবিলম্বে এফআইআর দায়ের করা উচিত ।"

সবমিলিয়ে প্রকাশ্য জনসভা থেকে বিজেপি নেতার এই আক্রমণাত্মক বয়ান ও পালটা বামেদের আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারিকে ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা এখন চরমে । পরবর্তীতে এই ঘটনা কোন দিকে মোড় নেয়, সেটাই দেখার ৷

TAGGED:

BJP LEADER COMPARES CPM WITH COBRA
CONTROVERSIAL COMMENT
সিপিএম গোখরো সাপ
সিপিএমকে আক্রমণ বিজেপির
BJP LEADER SLAMS CPIM

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