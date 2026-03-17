ছাব্বিশের তালিকায় নাম নেই, শুভেন্দুর গড়ে দল ছাড়লেন একুশের বিজেপি প্রার্থী

ছাব্বিশের তালিকায় নাম নেই, শুভেন্দুর গড়ে দল ছাড়লেন একুশের বিজেপি প্রার্থী
সোমবার 144টি আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে বিজেপি৷ সেই তালিকায় নাম নেই মহিষাদলে একুশের প্রার্থীর৷ মঙ্গলবার তিনি বিজেপি ছাড়ার কথা জানান৷
Published : March 17, 2026 at 4:56 PM IST
কলকাতা, 17 মার্চ: বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশের 24 ঘণ্টার মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের 144টি আসনের প্রার্থিতালিকা প্রকাশ করে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)৷ এই তালিকা প্রকাশের পরবর্তী 24 ঘণ্টার মধ্যে বিজেপি ছাড়ার ঘোষণা করলেন এক নেতা৷ তাঁর নাম বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়৷
তিনি 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদল আসন থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন৷ এবার ওই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী করেছে সুভাষ পাঁজাকে৷ বিজেপির এই সিদ্ধান্ত মানতে পারেননি বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়৷ সেই কারণেই প্রতিবাদ-স্বরূপ তিনি দল ছাড়লেন বলেই জানা গিয়েছে৷
বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘বিজেপিতে গণতান্ত্রিক বিষয়গুলি সবচেয়ে বেশি৷ সব সিদ্ধান্তই গণতান্ত্রিক ভাবেই নেওয়া হতো৷ সারা দেশের তাবড় তাবড় এজেন্সিকে দিয়ে সার্ভে করার পর যে নামগুলি ভেসে আসছিল, সেখানে আমার নাম-সহ আরও অনেকের নাম ছিল৷ আমি অন্তত ভেবেছিলাম যে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আমাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন৷ কিন্তু সব কিছু উপেক্ষা করে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা হয়ে গেল৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘এর ফলে মনটা খারাপ হয়েছে৷ যিনি প্রার্থী হয়েছেন, তাঁর সঙ্গে আমার খারাপ সম্পর্ক নেই৷ এত বয়স্ক লোকের রাজনীতিতে সুপ্তবাসনা ছিল, এটা বুঝতে পারিনি৷ এটা তো একদিনে হতে পারে না৷ এই আসনে অবশ্যই হারবে৷ তাই মনে করছি এই মুহূর্তে রাজনীতিতে থাকা উচিত নয়৷ কারণ, আমি সিরিয়াস রাজনীতি করি৷ 2013 সাল থেকে রাজনীতি করছি৷ অনেক দায়িত্ব সামলেছি৷’’
এর পরই তিনি বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন৷ বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘কোথাও যেন একটা কর্পোরেট ঘেঁষা হয়ে যাচ্ছে রাজনৈতিক দলটা৷ আমরা যেটায় এসেছিলাম, সেটা ভারতীয় জনতা পার্টি৷ কিন্তু এখন পার্টিটা হয়ে গিয়েছে ভারতীয় জনতা কর্পোরেট পার্টি৷’’ একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন যে পার্টি ছাড়লেও অন্য কোনও রাজনৈতিক দলে যাবেন না৷
এদিকে যাঁকে মহিষাদলের প্রার্থী করায় অভিমানে বিজেপি ছাড়লেন বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্য়ায়, সেই সুভাষ পাঁজা বলেন, ‘‘এরকম খবর আমার কাছে নেই৷ বিশ্বনাথের সঙ্গে আমার খুব ভালো সম্পর্ক৷ ওঁর বাড়িতে আমার যাতায়াত আছে৷ ওঁরও আমার বাড়িতে যাতায়াত আছে৷’’ একই সঙ্গে তিনি বলেন, ‘‘কেউ দুঃখ পেতেই পারেন৷ তবে তার বহিঃপ্রকাশ এভাবে হতে পারে না৷’’
বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে বিজেপি-কে কর্পোরেট বলেছেন, এই নিয়ে সুভাষ পাঁজার বক্তব্য, দলের শীর্ষ নেতৃত্ব নিশ্চয় বিশ্বনাথকে বুঝিয়ে সঠিক পথে নিয়ে আসবেন৷ তিনি নিজেও এই বিষয়ে বিশ্বনাথের সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন৷ একই সঙ্গে তাঁর বার্তা, দলের নির্দেশ মেনেই সকলের চলা উচিত৷
বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্যে দল ছাড়ার কথা বলতেই হইচই পড়েছে পূর্ব মেদিনীপুরের রাজনীতিতে৷ বিশেষ করে এই জেলা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর গড় হিসেবে পরিচিত৷ সেই জেলায় প্রার্থীর নাম ঘোষণা হতেই বিজেপির অন্দরের ক্ষোভ প্রকাশ্যে চলে আসায়, স্বাভাবিকভাবেই কটাক্ষ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস৷
এই নিয়ে মহিষাদলের বিধায়ক তৃণমূল কংগ্রেসের তিলক চক্রবর্তী বলেন, ‘‘এটা সঠিক কথাই বলেছে৷ বিজেপি সত্যিই কর্পোরেট পার্টি৷ যাঁরা বিজেপি করছিলেন, তাঁদের কোনও গুরুত্ব পাচ্ছেন না৷ আমি কয়েকদিন আগেই বলেছিলাম যে বিশ্বনাথ টিকিট পাবে না৷’’
এই ঘটনা নিয়ে বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন তিলক চক্রবর্তী৷ তিনি বলেন, ‘‘শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে একসময় পার্টি করেছি৷ আমরা জানি উনি কী বলেন আর কী করেন৷ আমরা তাই জানতাম যে এই ধরনের ঘটনা ঘটবে৷ কারণ, উনি সবসময় ইয়েস ম্যান চান৷’’ পাশাপাশি তাঁর দাবি, সুভাষ পাঁজাকে প্রার্থী করায় এবার তাঁর জয় আরও সুনিশ্চিত হল৷