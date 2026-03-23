টিকিট দিয়ে 50 লক্ষ চেয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ! হাবরায় বহিরাগত প্রার্থী ইস্যুতে বিস্ফোরক বিজেপি নেতা

টিকিট দিয়ে 50 লক্ষ চেয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ! হাবরায় বহিরাগত প্রার্থী ইস্যুতে বিস্ফোরক বিজেপি নেতা
হাবরায় বিজেপি প্রার্থী দেবদাস মণ্ডলকে নিশানা ৷ কেন হাবরার লোককে প্রার্থী করা হল-না, তুললেন প্রশ্ন ৷
Published : March 23, 2026 at 9:35 PM IST
হাবরা (উত্তর 24 পরগনা), 23 মার্চ: ছাব্বিশের প্রার্থী তালিকা নিয়ে বিজেপির অন্দরে অসন্তোষ চলছিলই ৷ তারই মধ্যে এবার দলের অস্বস্তি বাড়িয়ে কার্যত বোমা ফাটালেন 2019-এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী তথা পেশায় চিকিৎসক মৃণালকান্তি দেবনাথ ৷ সেবারের লোকসভা নির্বাচনে তিনি প্রার্থী হওয়ার জন্য আবেদন না-করলেও, একপ্রকার তাঁর অজান্তেই বারাসত কেন্দ্র থেকে দল প্রার্থী করেছে বলে দাবি করেন মৃণালকান্তি ৷ শুধু তাই নয়, প্রার্থী হওয়ার পর তৎকালীন বিজেপির এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তাঁর কাছে 50 লক্ষ টাকা চেয়ে ফোনও করেছিলেন বলে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন আরএসএস ঘনিষ্ঠ প্রবীণ এই বিজেপি নেতা ৷
হাবরায় দলীয় প্রার্থী দেবদাস মণ্ডলকে নিয়েও নিজের আপত্তির কথা এ দিন জানাতে ভোলেননি মৃণালকান্তি দেবনাথ ৷ ভোটের মুখে প্রবীণ বিজেপি নেতার বিস্ফোরক এই অভিযোগ ঘিরে তোলপাড় পড়ে গিয়েছে ৷ ভোটের আবহে হাতে গরম ইস্যু নিয়ে প্রতিপক্ষ বিজেপিকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি শাসক শিবিরও ৷
এবারের ভোটে হাবরা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপির তরফে প্রার্থী করা হয়েছে দেবদাস মণ্ডলকে ৷ এক সময় তিনি বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি পদে ছিলেন ৷ তাঁর বাড়ি বনগাঁর মতিগঞ্জে ৷ কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী ও মতুয়া মহাসঙ্ঘের সঙ্ঘাধিপতি শান্তনু ঠাকুরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হিসেবেই পরিচিত দেবদাস ৷ তাঁর বিপরীতে এবারও লড়াই করছেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ৷
স্থানীয় কাউকে প্রার্থী না-করে, বনগাঁর বিজেপি নেতা দেবদাস মণ্ডলকে হাবরায় তুলে এনে টিকিট দেওয়ায় চাপা ক্ষোভও তৈরি হয়েছে দলের অন্দরে ৷ সেই ক্ষোভে ঘৃতাহুতি পড়ে হারবার প্রবীণ বিজেপি নেতা,পেশায় চিকিৎসক মৃণালকান্তি দেবনাথ নিজের এক্স হ্যান্ডেলে দীর্ঘ পোস্ট করায় ৷ সেখানে তিনি দেবদাস মণ্ডলের প্রার্থী হওয়া নিয়ে ক্ষোভের কথা তুলে দলীয় নেতৃত্বের একাংশের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন ৷ পোস্টে মৃণালকান্তি দেবনাথ এ-ও প্রশ্ন তুলেছেন, "হাবরায় কী দলের কোনও যোগ্য কার্যকর্তা ছিল না ? স্বপন মজুমদার থেকে শুরু করে দেবদাস মণ্ডল সকলেই তো বনগাঁর বাসিন্দা ৷ যাঁরা বনগাঁয় বসবাস করেন, তাঁরা কী সকলেই যোগ্য ? আর হাবরায় অযোগ্য লোকের বাস ?"
এর পরেই পোস্টে 2019-এর লোকসভা নির্বাচনে বারাসত কেন্দ্র থেকে নিজের প্রার্থী হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরতে গিয়ে রীতিমতো বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন বিজেপির প্রবীণ নেতা মৃণালকান্তি দেবনাথ ৷ সেখানে তিনি লিখেছেন,"আমি কোনও রাজনীতির লোক নই ৷ তা সত্ত্বেও সাত বছর আগে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভোটে দাঁড় করিয়ে দেন বিজেপির তৎকালীন রাজ্য পর্যবেক্ষক কৈলাস বিজয়বর্গীয় থেকে কেন্দ্রীয় এক মন্ত্রী ৷ পরে বুঝতে পারি রাজনীতিতে আমার মতো অনভিজ্ঞ একজনকে প্রার্থী করার পিছনে বিজেপির কয়েকজনের অভিসন্ধি ছিল ৷ এবারও বিধানসভা ভোটে আমাকে প্রার্থী হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু, আমি তা নাকচ করে দিই ৷"
এক্স হ্যান্ডেলে নিজের লেখা পোস্ট নিয়ে রীতিমতো অনড় থেকেছেন আরএসএস ঘনিষ্ঠ হাবরার প্রবীণ এই বিজেপি নেতা ৷ এই নিয়ে সোমবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মৃণালকান্তি দেবনাথ বলেন, "আমার বয়স হয়েছে ৷ তাই নতুন করে বিজেপির প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছাও নেই ৷ কিন্তু, আমার প্রশ্ন হাবরায় কী প্রার্থী হওয়ার উপযুক্ত কেউ নেই ? যতদূর আমি জানি, এখানে প্রচুর শিক্ষিত লোক রয়েছেন ৷ যাঁদের প্রার্থী হওয়ার সমস্ত রকম যোগ্যতা রয়েছে ৷ এরকম একজন এবার প্রার্থী হওয়ার চেষ্টাও করেছিলেন ৷ কিন্তু, তিনি হতে পারেননি ৷ আমার বক্তব্য একটাই, দলের পরিস্থিতি কী এমনই যে বনগাঁ থেকে লোক এনে প্রার্থী করতে হবে আমাদের !" তবে, এই নিয়ে দলকে তিনি কিছুই জানাননি বলেও স্পষ্ট করেছেন ৷
মৃণালকান্তি দেবনাথ আরও বলেন, "2019 সালে লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য দলের কাছে কোনও আবেদনই করিনি ৷ এরপর, একদিন হঠাৎই কৈলাস বিজয়বর্গীয় আমাকে ফোন করে বলেন, আপকা টিকিট মিল গ্যায়া ! কিতনা খরচা করেঙ্গে ! আমি তখন তাঁকে বললাম আপনারা যা দেবেন, সেই টাকায় ভোট পরিচালনার কাজে খরচ করে দেব ৷ এর ঠিক পাঁচদিন পর ভোপাল থেকে তৎকালীন এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফোন করে বলেন, আপ-তো পয়সা নাহি দিয়া ! আমি তার প্রত্যুত্তরে বলি, দিইনি ৷ পরক্ষণে তিনি আবারও বলেন, দেনহা প্যারে গা ৷ তখন সরাসরি তাঁকে বলে দিই, টিকিট দেওয়ার জন্য আমি কাউকে এক পয়সা দিতে পারব না ৷ প্রয়োজন হলে আপনি আমার বাড়িতে এসে মিষ্টি খেয়ে যান ৷"
তবে, কৈলাস বিজয়বর্গীয় সরাসরি না-হলেও ঘুরপথে ওই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মাধ্যমে টাকা চেয়ে থাকতে পারেন বলে মনে করছেন হাবরার প্রবীণ এই বিজেপি নেতা ৷
অন্যদিকে, দলীয় নেতার এই অভিযোগের নেপথ্যে অন্য কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে বলে দাবি করেছেন হাবরা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দেবদাস মণ্ডল ৷ তাঁর কথায়, "এতদিন বাদে তিনি এসব কথা কেন প্রকাশ্যে আনছেন ? আগে কেন বলেননি ? এখন যখন এই কথা বলছেন, তাহলে বুঝতে হবে কোনও উদ্দেশ্য আছে । এসব কথা মানুষ খায়ও না, মাথায়ও মাখে না ৷"
বহিরাগত ইস্যুতে বিজেপি প্রার্থীর দাবি, "হাবরার সকলেই আমাকে চেনেন ৷ নতুন করে পরিচয় দেওয়ার দরকার নেই ৷ প্রার্থী হওয়ার পর হাবরা বিধানসভায় ঢোকার আগে আমি নিজের এলাকায় নত-মস্তকে প্রণাম করে, তারপরেই প্রচার শুরু করেছি ৷ তাই, কে কী বলল তাতে কিছু আসে যায় না ৷"
যদিও এই নিয়ে বিজেপিকে খোঁচা দিতে ছাড়েনি শাসক শিবির ৷ এই বিষয়ে হাবরা পুরসভার চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল নেতা নারায়ণচন্দ্র সাহা বলেন, "মৃণালকান্তি দেবনাথ একজন সজ্জন ব্যক্তি ৷ চিকিৎসক হিসেবে তাঁর সুনাম রয়েছে ৷ উনি নিশ্চয় জেনে বুঝেই এই অভিযোগ করেছেন ৷ তবে, এটা বিজেপি দলের অভ্যন্তরীণ বিষয় ৷ এ নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই ৷ বিজেপি এখানে যাঁকে প্রার্থী করেছে তাঁর জেতার সম্ভবনা নেই বললেই চলে ৷ 4 মে ভোটের ফলাফলেই উনি বুঝে যাবেন হাবরা হল তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি ৷"