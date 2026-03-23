'বউদিকে ভোগ করতে দাদাকে জেলে পাঠিয়েছে', এক দশক পর লাভপুরে এসে বিস্ফোরক মনিরুল

2019 সালে দিল্লিতে গিয়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন তদানীন্তন তৃণমূল নেতা মনিরুল ৷ এবার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রচারের চমক এই সংখ্যালঘু নেতা ৷

লাভপুরে বিজেপি নেতা মনিরুল ইসলাম (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 23, 2026 at 9:51 PM IST

লাভপুর, 23 মার্চ: 'বউদিকে ভোগ করার জন্য দাদাকে জেলে পাঠিয়েছে' ! বীরভূমের মাটিতে পা দিয়েই তৃণমূলকে বেনজির আক্রমণ বিজেপি নেতা মনিরুল ইসলামের ৷ দীর্ঘ প্রায় 10 বছর পর, সোমবার লাভপুরের মাটিতে পা দিলেন একদা তৃণমূলের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা মনিরুল । তারপরই তাঁর এহেন আক্রমণাত্মক মন্তব্যে শোরগোল রাজনৈতিক মহলে ৷

2019 সালে দিল্লিতে গিয়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন তদানীন্তন তৃণমূল নেতা মনিরুল ৷ এবার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রচারের চমক এই সংখ্যালঘু নেতা ৷ লাভপুরে এসেই তিনি জানিয়ে দেন, রেকর্ড সংখ্যক সংখ্যালঘু ভোট এবার বিজেপির ঝুলিতে যাবে, সেই সূত্রে বাংলার ভোটে এবারে বিজেপি নজির গড়বে বলেও দাবি করেন তিনি ।

বীরভূমের লাভপুরে ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা ছিলেন মনিরুল ইসলাম । পরে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন ৷ 2011 সালে তৃণমূলের টিকিটে লাভপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হন তিনি ৷ 2016 সালেও জয়ী হয়ে বিধায়ক হন মনিরুল । তবে ফরোয়ার্ড ব্লকে থাকাকালীন বালিরঘাটের দখলদারিকে কেন্দ্র করে একটা সালিশি সভা বসেছিল মনিরুল ইসলামের লাভপুরের বাড়ির উঠোনে ৷

অভিযোগ, সেই সভায় বচসা থেকে শুরু হয় হাতাহাতি । একই পরিবারের তিন ভাইকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছিল ৷ নাম জড়িয়েছিল মনিরুল ইসলামের । তৃণমূলে যোগ দিয়ে প্রকাশ্য সভামঞ্চ থেকে মনিরুলকে বলতে শোনা গিয়েছিল, 'তিন ভাইকে পায়ের তল দিয়ে মেরে দিয়েছি '। যা নিয়ে সে সময় তোলপাড় হয়েছিল রাজ্য রাজনীতিতে ।

বিজেপি প্রার্থীর প্রচারে মনিরুল ইসলাম (নিজস্ব চিত্র)

অনুব্রত মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ হিসাবে পরিচিত ছিলেন তৎকালীন লাভপুরের বিধায়ক মনিরুল । পরে অনুব্রতর সঙ্গে দূরত্ব বাড়ে তাঁর । বিধায়ক থাকাকালীনই তৃণমূল ত্যাগ করেন মনিরুল ৷ 2019 সালের 29 মে দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে গিয়ে দলীয় পতাকা তুলে নেন সংখ্যালঘু এই নেতা ৷ তবে অনুব্রতর সঙ্গে দ্বন্দ্ব ও তিন ভাইকে খুনের মামলায় আদালতের নির্দেশে লাভপুরে প্রবেশাধিকার ছিল না তাঁর । এখন আর নির্দেশিকা নেই । ফলে ভোটের মুখে দীর্ঘ এক দশক পর লাভপুরের মাটিতে পা দিলেন দু'বারের প্রাক্তন বিধায়ক, বিজেপি নেতা মনিরুল ইসলাম । দলীয় পতাকা, ফুল মালা, স্লোগান দিয়ে তাঁকে বরণ করে নেন কর্মীরা ৷

2021 সালে মনিরুল ইসলামের জায়গায় লাভপুর বিধানসভা থেকে তৃণমূলের টিকিটে জয়ী হয়েছিলেন অনুব্রত ঘনিষ্ঠ অভিজিৎ সিংহ ওরফে রানা ৷ এবারও তাঁকেই প্রার্থী করেছে দল ৷ আর সোমবার লাভপুরের মাটিতে পা দিয়েই নাম না করে তৃণমূল প্রার্থীকে বেনজির আক্রমণ করলেন বিজেপি নেতা মনিরুল । তিনি বলেন, "এই লাভপুরে আমার অবর্তমানে যাঁরা এসে রাজ করতে শুরু করল, যাঁরা নিজের স্বার্থের জন্য, বউদিকে ভোগ করার জন্য দাদাকে জেল খাটালো ! মন্ত্রীর কাছের লোক ছিল, পাওয়ারে ছিল, তাই করেছে । লাভপুরে কোনও উন্নয়নমূলক কাজ করেনি ৷ এখন তাঁরা নাকি মহান !"

এক দশক পর লাভপুরে মনিরুল ইসলাম (নিজস্ব চিত্র)

এখানেই না থেমে মনিরুল আরও বলেন, "এবার আমি বলে দিচ্ছি রেকর্ড সংখ্যালঘু ভোট পাবে এখানের বিজেপি প্রার্থী ৷ যা রাজ্যে নজির হবে ৷ আর এই লাভপুর থেকে 50 হাজার ভোটে লিড হবে ৷ এই তৃণমূল সরকার সংখ্যালঘুদের সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছে, ছেলেখেলা করেছে । ইমাম ভাতা, মোয়াজ্জেম ভাতা দিয়ে সংখ্যালঘুদের ইজ্জতহানি করেছে । এই তৃণমূলে সংখ্যালঘুদের সবচেয়ে বেশি মিথ্যা গাঁজা পাচারের কেস দিয়েছে । গুজরাটে গিয়ে দেখুন, সংখ্যালঘুরা বিজেপি সরকারে কত ভালো আছে ৷" ভোটের সময় পার্টি তাঁকে ঠিকমতো ব্যবহার করলে জয়ের ব্য়বধানে বিজেপি প্রার্থী লাভপুরে সর্বকালীন রেকর্ড ভেঙে দেবে বলেও দাবি করেন তিনি ।

লাভপুর বিধানসভায় বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস ওঝা ওরফে হাকুর হয়ে এদিন প্রচারেও নামেন মনিরুল ৷ এখন দেখার, পালটা প্রতিক্রিয়ায় তৃণমূল কী বলে ৷

