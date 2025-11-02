ETV Bharat / politics

SIR-এর ভয়ে কাঁপছে তৃণমূল, তীব্র আক্রমণ মিঠুনের

বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তীর দাবি, SIR-এর বিরোধিতা করে আদতে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের জন্য লড়াই করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

Mithun Chakraborty
বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী (নিজস্ব ছবি)
ETV Bharat Bangla Team

November 2, 2025

হাওড়া, 2 নভেম্বর: এসআইআর-এর ভয়ে তৃণমূল কেঁপে উঠেছে ৷ শনিবার হাওড়ার এক দলীয় সমাবেশে যোগ দিয়ে এভাবেই রাজ্যের শাসকদলের প্রতি তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী ।

4 নভেম্বর থেকে রাজ্যের ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর-এর কাজ শুরু হতে চলেছে ৷ আর সেদিনই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পদযাত্রা করবেন কলকাতায় ৷ সেই নিয়ে মমতাকে কটাক্ষ করলেন মিঠুন ৷ তিনি বলেন, "উনি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) রাস্তায় নামছেন, কিন্তু কার জন্য নামছেন ! যাঁরা ভারতীয় নয় তাঁদের জন্য । কেউ বলছে না হিন্দুরা ভোট দিতে পারবে না বা ভারতীয় মুসলিমদের অধিকার থাকবে না ৷ এর মানে যাঁরা এই দেশে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী, তাঁদের জন্য উনি লড়ছেন ।"

তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ মিঠুনের (ইটিভি ভারত)

মিঠুন দাবি করেন, "তৃণমূল মানুষের মধ্যে ভয় ও বিভ্রান্তি তৈরি করছে ৷ ওরা যা করার করুক, আমরা তাদের কিছু বলতে পারি না, শুধু এটা জেনে নিন এরা অবৈধদের জন্যই যা করার করছে ।" অভিনেতা তথা বিজেপি নেতা আরও বলেন, "এসআইআর যদি রাজ্যে সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয় তাহলে তৃণমূলের ভীষণ বিপদ রয়েছে এবং তাদের ভয় আছে । এসআইআর সম্পূর্ণ হলে সবাই জানতে পারবে কত ভূতুড়ে ভোটার আছে, কত ডুপ্লিকেট ভোটার আছে, কতজন স্বর্গ থেকে এসে ভোট দিয়ে যাচ্ছে ৷"

এসআইআর-এর ফলে ভোটার তালিকা থেকে হিন্দু ও মতুয়াদের নাম বাদ যাবে বলে অনেকে মনে করেছেন ৷ এই নিয়ে মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, "কেন নাম বাদ যাবে ৷ এসআইআর হলে ভোটার তালিকা থেকে কারও নাম কেটে ফেলা হবে না ৷ বিশেষত মতুয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ধরনের আতঙ্ক তৈরি করা হচ্ছে, সেটি অন্যায় ও ভুল ।"

এসআইআর ঘোষণার পর সীমান্তে বাংলাদেশিদের ভারতে ছেড়ে সেদেশে চলে যাওয়ার হিড়িক লক্ষ্য করা গিয়েছে ৷ এই বিষয়ে মিঠুন বলেন, "এসআইআর-এর ভয়ে বহু বাংলাদেশি পালাতে শুরু করেছে ৷ তারা ভেবেছিল অবৈধভাবে ঢুকেই নিশ্চিন্তে থাকা যাবে এ রাজ্যে ৷ কিন্তু এখন পালাতে শুরু করেছে । এটা ধর্মশালা ৷ অন্য রাজ্যে হয় না ৷"

মিঠুন এদিন কড়া ভাষায় এও বলেন, "রাজ্যে এসআইআর চালু হলে মুখ্যমন্ত্রী প্রাক্তন হবেন ৷" যারা এসআইআর-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "আন্দোলন করুন, এই দেশে গণতন্ত্র আছে ।"

বিজেপি-সহ বিরোধীদের তরফে অভিযোগ উঠছে অনেক জায়গায় বিএলও'রা তৃণমূল ঘনিষ্ঠ ৷ সেই নিয়ে মিঠুন বলেন, "আমিও শুনেছি এই বিষয়টি ৷ যা ব্যবস্থা নেওয়ার নির্বাচন কমিশন নেবে ৷ আর তৃণমূলের লোক বিএলও না হলে তাদের এমনি ভয় দেখানো হচ্ছে ৷"

মিঠুন চক্রবর্তী এদিন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তৃণমূলকে বিঁধতে ছাড়েননি ৷ হাওড়ার জনসভা থেকে করা তাঁর এই মন্তব্য রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে উত্তাপ ছড়াবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷

