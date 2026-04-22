ভোটের আবহে 'উস্কানিমূলক' মন্তব্য! হিঙ্গলগঞ্জে 'ঝাঁটাপেটা'র নিদান বিজেপি নেতার
ওই বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের কাছে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন তৃণমূলের ৷
Published : April 22, 2026 at 2:42 PM IST
হিঙ্গলগঞ্জ(উত্তর 24 পরগনা), 22 এপ্রিল: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে উত্তাপ এখন তুঙ্গে । এর মধ্যেই বিজেপির সংখ্যালঘু সেলের রাজ্য সহ-সভাপতি কাশেম আলির একটি বিতর্কিত মন্তব্যকে কেন্দ্র করে শোরগোল পড়ে গিয়েছে । ঘটনাটি ঘটেছে হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত ভবানীপুর এলাকায় । বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রের সমর্থনে আয়োজিত একটি জনসভায় কাশেম আলি সরাসরি বিরোধী দলকে নিশানা করে 'উস্কানিমূলক' মন্তব্য করেছেন বলে অভিযোগ ৷
ওই জনসভায় কাশেম আলি বক্তব্য রাখতে গিয়ে দলীয় কর্মীদের উজ্জীবিত করতে বলেন, "নির্বাচনের দিন যদি কেউ রিগিং করতে আসে, তবে আপনারা কেউ ভয় পাবেন না । মা-বোনেরা, আপনারা হাতে ঝাঁটা নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়বেন । রিগিং করতে আসা দুষ্কৃতীদের আপনারা ঝাঁটা দিয়ে হালকা করে ছুঁইয়ে দেবেন, বাকিটা আমাদের বিজেপির কার্যকর্তারা বুঝে নেবে ।"
জনসভা শেষ হওয়ার পরেও নিজের বিতর্কিত বক্তব্যে তিনি অনড় ছিলেন ৷ কাশেম আলি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, "ছাব্বিশের নির্বাচনে বাংলার মানুষকে পরিত্রাণ ও মুক্তি দিতে হবে ৷ এটা সেই নির্বাচন ৷ গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমাদের কর্মী ও কার্যকর্তারা ভোটে দিতে পারেননি ৷ 2024-এর লোকসভা নির্বাচনেও একই ঘটনা ঘটেছে ৷ 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে যে সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল তার জন্য ভোট দিতে পারেনি ৷ তাই এবারের নির্বাচনে বাঁচার লক্ষ্য নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি ৷"
তাঁর কথায়, "হিঙ্গলগঞ্জের মহিলারা সচেতন ৷ তারা আমাদের বলছেন যে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করুন ৷ আমার সব পালটে দেব ৷ তাই মা-বোনেদের বলেছি, যদি তৃণমূল কংগ্রেস ভোট লুট করার চেষ্টা করে তাহলে রুখে দাঁড়ান ৷ ঝাঁটা-ঝাঁড়ু তৈরি রাখতে বলেছি ৷ ভোটদানে বাধা সৃষ্টি করলেই রুখে দাঁড়াবেন ৷ ইট মারলে পাটকেল তো খেতেই হবে ৷ প্রতিরোধ তো আমরা করবই ৷ আমাদের আত্মরক্ষার অধিকার আছে ৷"
আর তাঁর এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছে শাসকদল । বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার তৃণমূলের সহ-সম্পাদক বুলবুল ইসলাম এই মন্তব্যকে 'উস্কানিমূলক' ও 'অগণতান্ত্রিক' বলে অভিহিত করেছেন । বুলবুল ইসলাম বলেন, "ভোটের মুখে দাঁড়িয়ে এই ধরনের হিংসাত্মক বার্তা যিনি দিলেন আমি তাঁকে বলব, 4 তারিখে ভোটের ফল দেখে নেবেন । জনতা এর যোগ্য জবাব দেবে । পাশাপাশি আমি নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, এই বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে যেন দ্রুত কড়া আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় । তাঁর বক্তব্য সম্পূর্ণ উস্কানিমূলক ৷ সাধারণ মানুষকে অস্ত্র তুলে নিতে বলছে ৷ এটা কখনই সমর্থনযোগ্য নয় ৷"
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, নির্বাচনের ঠিক আগে এই ধরনের মন্তব্য ভোটারদের মনে আতঙ্ক বা উত্তেজনা ছড়াতে পারে, যা নির্বাচনী পরিবেশের জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল । বিরোধীরা যেখানে একে সরাসরি 'হুমকি' হিসেবে দেখছে, সেখানে বিজেপির দাবি, এটি শুধুমাত্র নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করার একটি আহ্বান । তবে ভোটের মুখে এই 'ঝাঁটাপেটা'র নিদান ঘিরে হিঙ্গলগঞ্জের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এখন উত্তপ্ত । নির্বাচন কমিশন এই বিষয়ে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, এখন সেই দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন সকলে । ভোটের দিন শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি বজায় রাখাই এখন প্রশাসনের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে ।