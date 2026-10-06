হোটেলে শাসক-বিরোধী সেটিং ? ভিডিয়ো করে ভেস্তে দিল গেরুয়া শিবিরের অন্য গোষ্ঠী !

হোটেলে শাসক-বিরোধী সেটিং ? ভিডিয়ো করে ভেস্তে দিল গেরুয়া শিবিরের অন্য গোষ্ঠী !
Trinamool-BJP Meeting: ওই গোপন বৈঠক নিয়ে তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে কৈফিয়ত চায় বিজেপি নেতৃত্ব ৷
Published : October 6, 2026 at 7:17 PM IST
কোচবিহার, 6 অক্টোবর: তৃণমূল নেতা ও গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানদের নিয়ে বেসরকারি হোটেলে গোপন বৈঠক করার অভিযোগ বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য শুভাশিস চৌধুরীর বিরুদ্ধে ৷ সোশাল মিডিয়ায় ঘটনার ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়তেই শোরগোল কোচবিহার জুড়ে । যদিও জেলার বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, কেউ অন্যায় কাজ করলে দল তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ৷
সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ওই ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, বিজেপির কোচবিহার জেলা কমিটির সদস্য শুভাশিস চৌধুরী, দেওয়ানহাট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েত সদস্য, তৃণমূল নেতা, গ্রাম পঞ্চায়েতের এক্সিকিউটিভদের নিয়ে কোচবিহার শহরের একটি হোটেলে বৈঠক করছিলেন । বৈঠক চলাকালীন বিজেপির আরেক গোষ্ঠীর নেতৃত্ব গিয়ে সেই বৈঠক ভেস্তে দেয় । চলে গালিগালাজ । শুভাশিস চৌধুরী গোপনে যে বৈঠক করছিলেন, ভিডিয়োতে সেবিষয়টিও তাঁরা তুলে ধরেন ।
কেন গোপনে বৈঠক হচ্ছে, কারা এই বৈঠক ডেকেছে, তা নিয়ে তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে কৈফিয়ত চায় বিজেপি নেতৃত্ব । যদিও প্রধান উত্তর দিতে পারেননি । সরকারি দুই আধিকারিক রীতিমতো এই বৈঠকের জন্য ক্ষমাও চান । তবে, ওই ভিডিয়ো নিয়ে বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য শুভাশিস চৌধুরীকে একাধিকবার ফোন করা হলে তিনি ধরেননি । তাই তাঁর কোনওরকম প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ।
কোচবিহার জেলা বিজেপির সভাপতি অভিজিৎ বর্মন বলেন, "ওই ভিডিয়োটি আমিও দেখেছি । সেটি যাচাই করে দেখতে হবে । সেখানে কিসের জন্য, কেন মিটিং হচ্ছিল । পরিষ্কার একটা কথা বলে রাখি, এই দলে যদি কেউ কোনওরকম অন্যায় কাজ করে, তার বিরুদ্ধে দল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ৷ কোনওরকম অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না ৷"
এদিকে এই সেটিংয়ের মাঝেই বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য বলেন, "চার ঘণ্টায় বিজেপি হওয়া যায় না । বিজেপির দরজা বন্ধ । নীচুতলায় কর্মীরা যাঁরা যোগদান করাতে চাইছেন, তাঁরাই এই ধরনের কাজ করছে ৷ তাঁদের বিরুদ্ধে দল ব্যবস্থা নেবে । দলের কর্মীরা যদি দলকে কালিমালিপ্ত করেন, তাহলে দলে তাদের জায়গা নেই । যদি কোনও সীমা ছাড়ায়, তাহলে পুলিশ ব্যবস্থা নেবে । শুভেন্দু অধিকারীকে বলে দেওয়া হয়েছে জিরো টলারেন্স অবস্থান নিতে ।"