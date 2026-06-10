ETV Bharat / politics

দলবদল করতে আসা তৃণমূলীকে সবুজ আবির মাখিয়ে তাড়ালেন বিজেপি নেতা

পশ্চিম বর্ধমানের সালানপুরে ওই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ ওঠে৷

BJP Leader Drive Away TMC Worker
তৃণমূলীকে সবুজ আবির মাখিয়ে তাড়ালেন বিজেপি নেতা (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 10, 2026 at 9:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

আসানসোল, 10 জুন: রাজ্যে পরিবর্তনের পর অনেকেই তৃণমূল থেকে বিজেপিতে ডিগবাজি খাওয়ার চেষ্টা করছে। সেরকমভাবেই সালানপুর এলাকার এক তৃণমূল কর্মী বিজয় সিং, যিনি ইতিমধ্যেই সোশাল মিডিয়ায় তোলাবাজ বলে চিহ্নিত, তিনি এসেছিলেন বিজেপি নেতা অভিজিৎ রায়ের বাড়িতে দলবদলের আর্জি নিয়ে। কিন্তু বিজেপি নেতা অভিজিৎ রায় তাঁকে দেখে চিনতে পেরে তাঁর মুখে সবুজ আবির মাখিয়ে অপমান করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন। এই ঘটনায় ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে আসানসোলের রাজনীতিতে।

গত বছর পিকনিকের মরসুমে সোশাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়। সেই ভিডিয়োতে দেখা যায় মাইথনে পিকনিক করতে যাওয়া কিংবা মাইথনে বেড়াতে যাওয়া মানুষজনের কাছ থেকে আড়াইশো টাকা করে ট্যাক্স তোলা হচ্ছে। কোনও এক পর্যটক প্রতিবাদ করে সেই ভিডিয়ো করেছিলেন। সেই ভিডিয়োতেই পর্যটকদের উপর জুলুম করতে স্পষ্ট দেখা গিয়েছিল ওই তৃণমূল কর্মী বিজয় সিংকে।

দলবদল করতে আসা তৃণমূলীকে সবুজ আবির মাখিয়ে তাড়ালেন বিজেপি নেতা (ইটিভি ভারত)

বুধবার ওই তৃণমূল কর্মীই দলবদল করতে বিজেপি নেতা অভিজিৎ রায়ের বাড়িতে এসেছিলেন। কিন্তু অভিজিৎ রায় ওই যুবককে দেখামাত্রই চিনতে পারেন এবং তাঁকে প্রশ্ন করেন কেন তিনি মাইথনে তোলাবাজি করছিলেন? উত্তরে বিজয় সিং স্পষ্টই জানায়, এই সিন্ডিকেট চালাত সালানপুরের তৃণমূল নেতা ভোলা সিং। কাজ করতেন ওই যুবক। এরপরই অভিজিৎ রায় ওই যুবকের মুখে সবুজ আবির মাখিয়ে তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে দেন। শুধু তাই নয়, তাঁর সঙ্গে আসা আরও একজনকেও একইভাবে সবুজ আবির মাখিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেন অভিজিৎ রায়।

BJP Leader Drive Away TMC Worker
তৃণমূলীকে সবুজ আবির মাখিয়ে তাড়ালেন বিজেপি নেতা (নিজস্ব ছবি)

এই ঘটনায় বিজেপি কর্মীরা খুব খুশি হয়েছেন। স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা অভিজিৎ রায়কে ধন্যবাদ দিয়ে জানিয়েছেন, যাঁরা তৃণমূল হয়ে তাঁদের উপর অত্যাচার করতেন, সেই তৃণমূলীদের এইভাবেই প্রত্যাখ্যান করতে হবে। অভিজিৎ রায় বলেন, ‘‘গত 4 মে ফল প্রকাশের পর থেকেই অনেকেই এখন গলায় গেরুয়া উত্তরীয় কিংবা গেরুয়া আবির মেখে বিজেপি হওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু এইভাবে বিজেপি হওয়া যাবে না। আমাদের রাজ্য সভাপতি যে নির্দেশ দিয়েছেন, সেই নির্দেশ আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করছি। মানুষকে বার্তা দিতেই তাই আজকে এই তৃণমূলের তোলাবাজকে আমি সবুজ আবির মাখিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছি।’’

BJP Leader Drive Away TMC Worker
তৃণমূলীকে সবুজ আবির মাখিয়ে তাড়ালেন বিজেপি নেতা (নিজস্ব ছবি)

বিষয়টি নিয়ে সালানপুর এলাকার কোনও তৃণমূল নেতৃত্ব মন্তব্য করতে চাননি। যাঁর বিরুদ্ধে সিন্ডিকেটের অভিযোগ সেই ভোলা সিং নাকি ভোটের ফলাফলের পর থেকে এলাকা ছাড়া।

আরও পড়ুন -

  1. কাটমানির আরও 1 লক্ষ টাকা ফেরালেন তৃণমূল কাউন্সিলর কাকলি ঘোষ
  2. তৃণমূলের সাংসদ-বিধায়করা মমতা-অভিষেকের হাত থেকে বাঁচতে চাইছে: দিলীপ ঘোষ

TAGGED:

BJP
TRINAMOOL
বিজেপি
তৃণমূল
BJP LEADER DRIVE AWAY TMC WORKER

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.