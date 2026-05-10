মাকে ছুঁয়ে নেওয়া শপথ ! বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই চুল-দাড়ি কাটালেন বিজেপি নেতা

মাকে ছুঁয়ে নেওয়া শপথ ! বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই চুল-দাড়ি কাটালেন বিজেপি নেতা
Published : May 10, 2026 at 4:58 PM IST
কোচবিহার, 10 মে: চার বছরের প্রতিজ্ঞা পূরণ । বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসার পর অবশেষে চুল-দাড়ি কাটালেন বিজেপির মাথাভাঙা শহর মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক শিবশংকর সাহা । রবিবার মাথাভাঙার শিববাড়ি মন্দির চত্বরে এই ঘটনাকে ঘিরে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে দেখা যায় উচ্ছ্বাস ও আবেগের মিশেল ।
মাথাভাঙা শহরের 7 নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষপল্লির বাসিন্দা শিবশংকর সাহা জানান, 2022 সালের পুরসভা নির্বাচনের পর রাজনৈতিক অশান্তির আবহে তাঁর পরিবার চরম অত্যাচারের শিকার হয়েছিল । অভিযোগ, সেই সময় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁর বাড়িতে হামলা চালায় । তখন তাঁর মা মৃত্যুশয্যায় ছিলেন । পুলিশে জানিয়েও সমস্যার সুরাহা হয়নি ৷ অভিযুক্তদের কোনও শাস্তিও হয়নি ৷ সেই পরিস্থিতিতেই মায়ের গায়ে হাত রেখে তিনি শপথ নিয়েছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলকে হঠিয়ে বিজেপি সরকার গঠন না হওয়া পর্যন্ত তিনি চুল-দাড়ি কাটবেন না ।
গত 4 মে ফল প্রকাশ হতেই স্পষ্ট হয়ে যায় শিবশংকের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে ৷ 293টি আসনের মধ্যে বিজেপি এককভাবে জয়ী হয় 207টি আসনে৷ তৃণমূল পেয়েছে মাত্র 80টি আসন৷ কংগ্রেস-2, সিপিএম ও আইএসএফ একটি করে এবং হুমায়ুন কবীরের জনতা উন্নয়ন পার্টি 2টি আসনে জয়ী হয়৷ ফলতা আসনে ফের ভোট হবে ৷
রবিবার সংবাদমাধ্যমের সামনে সেই ঘটনার কথা বলতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন শিব শংকর সাহা । কাঁদতে কাঁদতেই তিনি বলেন, "2022 সালে আমার পরিবার এবং এলাকার বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উপর ব্যাপক অত্যাচার হয়েছিল । সেই সময় মাকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তৃণমূলকে সরিয়ে বিজেপি রাজ্যের ক্ষমতায় না আসা পর্যন্ত চুল-দাড়ি কাটব না । 4 মে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে, তাই আজ প্রতিজ্ঞা পূরণ করলাম ।"
এদিন মন্দির চত্বরে চুল-দাড়ি কাটার সময় উপস্থিত বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা তাঁকে ঘিরে স্লোগান দিতে থাকেন । অনেকেই এই ঘটনাকে 'রাজনৈতিক লড়াইয়ের প্রতীক' বলেও উল্লেখ করেন ।
তবে প্রতিজ্ঞা পূরণের পাশাপাশি হুঁশিয়ারির সুরও শোনা যায় তাঁর গলায় । শিবশংকর সাহার অভিযোগ, যাঁদের নেতৃত্বে তাঁর বাড়ি, দাদার বাড়ি ও শ্বশুরবাড়িতে হামলা হয়েছিল, তাঁদের তিনি 'ছাড়বেন না' । তিনি বলেন, "আমি যে প্রতিজ্ঞা করি, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করি । আমার পিছনে যারা লাগতে আসবে, হিসাব করে আসুক ।"