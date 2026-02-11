তৃণমূল 'ব্যাড গভর্ন্যান্স'-এর উদাহরণ ! মাদ্রাসায় বরাদ্দের নামে টাকা বিলির অভিযোগ ভূপেন্দ্রর

তৃণমূল 'ব্যাড গভর্ন্যান্স'-এর উদাহরণ ! মাদ্রাসায় বরাদ্দের নামে টাকা বিলির অভিযোগ ভূপেন্দ্রর
মনরেগা, পিএম পোষণ যোজনা বা মিড-ডে মিল, আবাস যোজনা-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে সরব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৷
Published : February 11, 2026 at 9:33 PM IST
কলকাতা, 11 ফেব্রুয়ারি: বাজেটে মাদ্রাসা শিক্ষায় সাড়ে পাঁচ হাজার কোটির বেশি বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার ৷ আর এই নিয়ে এবার তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে টাকা বিলি করার অভিযোগ তুললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা রাজ্যে বিজেপির সহ-পর্যবেক্ষক ভূপেন্দ্র যাদব ৷ তাঁর অভিযোগ, উত্তরবঙ্গকে বঞ্চিত করে মাদ্রাসায় বরাদ্দের নামে টাকা বিলিয়ে দিচ্ছে তৃণমূলের সরকার ৷
বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তৃণমূল পরিচালিত সরকারকে 'ব্যাড গভর্ন্যান্স'-এর উদাহরণ বলে উল্লেখ করেছেন ভূপেন্দ্র ৷ বুধবার রাজ্য বিজেপির সদর দফতরে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে সঙ্গে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন তিনি ৷ সেখানে কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে বক্তব্য রাখেন এই বিজেপি নেতা ৷ সেই প্রসঙ্গেই রাজ্য বাজেটের বরাদ্দ ও বর্তমান সরকারের দুর্বল আর্থিক নীতির সমালোচনা করেন তিনি ৷
রাজ্যের শিক্ষাখাতে নামমাত্র বরাদ্দের অভিযোগে সরব হয়েছেন ভূপেন্দ্র যাদব ৷ তিনি বলেন, "এই রাজ্য বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর ভূমি ৷ অথচ এখানে বিজ্ঞান শিক্ষায় কম বাজেট আর মাদ্রাসায় বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে ৷ 5,713.61 কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে মাদ্রাসায় ৷ উত্তরবঙ্গে তিন কোটি মানুষ রয়েছে ৷ কিন্তু, বাজেটে মাত্র 910 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে ৷ মাদ্রাসার নামে টাকা বিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷"
কেন্দ্রীয় বাজেটে 12 লক্ষ কোটি টাকার ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডেচার ধরা হয়েছে বলে জানান ভূপেন্দ্র যাদব ৷ সেই সূত্রে রাজ্যের আর্থিক নীতির সমালোচনা করে তিনি বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনকালে 6 হাজার 800 লিস্টেড কোম্পানি বন্ধ হয়েছে ৷ ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প বা এমএসএমই সেক্টরের অবস্থা তথৈবচ ৷"
তৃণমূলের সরকারকে 'ব্যাড গভর্ন্যান্স'-এর উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, "শুধুমাত্র গ্রামীণ বিকাশ মন্ত্রক 1 লক্ষ 10 হাজার কোটি টাকার অনুদান দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গকে ৷ কিন্তু, তৃণমূল সরকার হল 'ব্যাড গভর্ন্যান্স'-এর উদাহরণ ৷"
এই ইস্যুতে রাজ্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে সরব হয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকারের মনরেগা প্রকল্পের কাজ এই রাজ্যে সঠিকভাবে হয়নি ৷ তার রিপোর্ট রয়েছে, অর্থ নয়ছয় হয়েছে ৷ আবাস যোজনার টাকা সঠিকভাবে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট জমা করা হয়নি ৷ পিএম পোষণ যোজনার দুর্নীতি হয়েছে ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের দিশা বৈঠক হয়, এই রাজ্যে একটাও হয়নি ৷ আয়ুষ্মান যোজনা, পিএম কিষান যোজনা এগুলি একটাও চলতে দেওয়া হয়নি ৷"
রাজ্যের আর্থিক দুর্দশার অভিযোগে ভূপেন্দ্র বলেন, "এই রাজ্য লো ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডেচারে চলছে ৷ এর অর্থ এটাই দেখায় যে রাজ্য সরকার ক্রমাগত ধার করে যাচ্ছে ৷ কিন্তু, রোজগার বাড়ছে না ৷ পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ এরা নষ্ট করছে ৷ কাজেই এটাই তৃণমূলের শেষ বাজেট শুধু নয়, এটা তৃণমূলের বিদায়পত্র ৷"