লাঞ্ছনার 3 বছর ! রাজনৈতিক পালাবদলের হাত ধরে দোকান খুলল মিনাখাঁর বিজেপি নেতার
বাজার কমিটির সেক্রেটারি হতেই নিজের দোকান খুললেন বিজেপি নেতা ভানুরাম কয়াল ৷ তিন বছর পর দোকান খুলে আবেগপ্রবণ ভানুরাম ৷
Published : June 14, 2026 at 4:56 PM IST
মিনাখাঁ, 14 জুন: রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে তিন বছর দোকান বন্ধ থাকার অভিযোগ তুলেছিলেন উত্তর 24 পরগনার মিনাখাঁ বামুনপুকুর বাজারের ব্যবসায়ী তথা বিজেপি নেতা ভানুরাম কয়াল ৷ ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে জীবিকা নির্বাহ করতে পারেননি তিনি ৷ যে ঘটনায় নাম জড়িয়েছিল তৎকালীন শাসকদল তৃণমূল ও তাদের অধীনে থাকা বাজার কমিটির বিরুদ্ধে ৷ দোকান বন্ধ হওয়ার তিন বছর পর রাজনৈতিক পালাবদল হতে অবশেষে দোকান খুললেন ব্যবসায়ী ভানুরাম কয়াল ৷ রবিবার স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব তাঁর দোকান খুলিয়ে দেন বলে খবর ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মিনাখাঁর বামুনপুকুর বাজারে ভানুরাম কয়াল নামে ওই ব্যক্তির বহুদিনের একটি গ্যাস ওভেন এবং সেই সংক্রান্ত সামগ্রী বিক্রি ও মেরামতির দোকান ছিল ৷ ওই এলাকায় একজন সাধারণ ব্যবসায়ী হিসেবেই পরিচিত ছিলেন তিনি ৷ তবে, 2021 সালে তিনি সরাসরি বিজেপিতে যোগদান করেন ৷ অভিযোগ, গেরুয়া শিবিরে যোগ দেওয়ার পরেই তৎকালীন শাসকদলের রোষে পড়তে হয় তাঁকে ৷ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব তাঁর দোকান বন্ধ করে দেয় বলে অভিযোগ ৷
তবে, সেই সময় বহু কাকুতি-মিনতি ও অনুরোধের পর দোকান খোলার অনুমতি মিললেও, অশান্তি পুরোপুরি মেটেনি ৷ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে 2024 সালে ৷ অভিযোগ, লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোর বাড়তেই ফের নিশানা করা হয় ভানুরামকে ৷ বিজেপি করায় স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব এবং তৃণমূল পরিচালিত বাজার কমিটি সম্পূর্ণ গায়ের জোরে তাঁর দোকানটি তালাবন্ধ করে দেয় বলে অভিযোগ ৷
এরপর সুরাহার আশায় প্রশাসনের একাধিক স্তরে দরবার করেছিলেন ওই অসহায় ব্যবসায়ী ৷ কিন্তু, তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির জেরে কেউ তাঁর দোকান খুলে দিতে সক্ষম হয়নি বলে অভিযোগ ৷ ফলে দীর্ঘ তিন বছর কার্যত কর্মহীন হয়ে চরম আর্থিক অনটনের মধ্যে দিন কাটছিল তাঁর পরিবারের ৷ সম্প্রতি রাজ্যে বিজেপির সরকার আসতে পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করেছে ৷ তারপরেই ওই বাজার কমিটির নেতৃত্বেও বদল হয় ৷ ভানুরাম পাত্র নিজে এখন বাজার কমিটির সেক্রেটারি ৷ তাই রবিবার সকালে বামনপুকুর এলাকার বিজেপি নেতৃত্ব ও সমর্থকরা একজোট হয়ে ভানুরামের বন্ধ দোকানের তালা ভেঙে দোকান পুনরায় চালু করে দেন ৷
দোকান খোলার পর নিজের প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন ব্যবসায়ী ভানুরাম কয়াল ৷ তিনি বলেন, "2021 সালে তৃণমূল পরিচালিত বাজার কমিটির সেক্রেটারি জোরপূর্বক আমার দোকান বন্ধ করে দিয়েছিল ৷ 2024 সালে এসে তারা আবার সম্পূর্ণভাবে দোকানটি বন্ধ করে দেয় ৷ এই বাজারে এতদিন ধরে আমি লাঞ্ছিত ও অবহেলিত হয়েছি ৷ শুধু বিজেপি করার জন্য আমার ওপর এই অত্যাচার চালানো হয়েছিল ৷ আজ তিন বছর পর আমার দোকানটি ফের খুলল ৷ সবথেকে আনন্দের বিষয়, যে বাজার থেকে আমাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, কালের নিয়মে আজ সেই বাজার কমিটির সেক্রেটারি আমি নিজেই ৷ দায়িত্ব পাওয়ার পরেই আজ নিজের দোকানটি নতুন করে খুললাম ৷ দীর্ঘদিন পর রুটি-রুজি ফিরে পেয়ে যে কতটা আনন্দ হচ্ছে, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না ৷"