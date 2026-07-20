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তোলাবাজির টাকা না দেওয়ায় প্রোমোটারকে মারধর ! গ্রেফতার বিজেপি নেতা

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম টোটোন দাস ৷ তিনি বিজেপির ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির 5 নম্বর মণ্ডলের সভাপতি ৷

BJP LEADER ARRESTED
গ্রেফতার বিজেপি নেতা টোটন দাস (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 20, 2026 at 5:18 PM IST

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শিলিগুড়ি, 20 জুলাই: তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার বিজেপি নেতা । শিলিগুড়ির সেবক রোড সংলগ্ন একটি নির্মীয়মাণ প্রকল্পের প্রোমোটারের কাছ থেকে প্রতি মাসে 10 লক্ষ টাকা তোলা দাবি করা এবং তা দিতে অস্বীকার করায় প্রাণঘাতী হামলার অভিযোগে ওই বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করল পুলিশ ।

এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে বিজেপির ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির 5 নম্বর মণ্ডলের সভাপতি টোটন দাসকে গ্রেফতার করা হয়েছে । এফআইআর-এ নাম থাকা অন্যান্য অভিযুক্তদের খোঁজেও পুলিশ তল্লাশি শুরু করেছে । পুলিশের এই পদক্ষেপে শহর জুড়ে রাজনৈতিক শোরগোল পড়ে গিয়েছে ।

BJP Leader Arrested
গ্রেফতার বিজেপি নেতা টোটন দাস (নিজস্ব ছবি)

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রোমোটার প্রবীণ মুন্দ্রা পুলিশে লিখিত অভিযোগ জানান যে গত 16 জুলাই তিনি সেবক রোডে তাঁর নির্মীয়মাণ প্রকল্পটি পরিদর্শনে গিয়েছিলেন । সেই সময় 15 থেকে 20 জনের একটি দল সেখানে এসে উপস্থিত হয় এবং প্রতি মাসে 10 লক্ষ টাকা করে তোলা দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকে । অভিযোগ, প্রোমোটার এর প্রতিবাদ করলে অভিযুক্তরা লোহার রড, চেন ও অন্যান্য অস্ত্র নিয়ে তাঁর ওপর চড়াও হয় । এই হামলায় তাঁর কানে মারাত্মক আঘাত লাগে, যার ফলে তাঁর শোনার ক্ষমতা প্রায় 40 শতাংশ কমে গিয়েছে ।

BJP Leader Arrested
গ্রেফতার বিজেপি নেতা টোটন দাস (নিজস্ব ছবি)

প্রমোটারের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তোলাবাজি, প্রাণঘাতী হামলা এবং একাধিক গুরুতর ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে । তদন্তে পর্যাপ্ত তথ্য-প্রমাণ মেলার পর পুলিশ রবিবার বিজেপি-র ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির 5 নম্বর মণ্ডলের যুব সভাপতি টোটন দাসকে গ্রেফতার করে । সোমবার অভিযুক্তকে জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা হয় । মামলায় অভিযুক্ত অন্যান্যদের গ্রেফতার করতে পুলিশ ধারাবাহিকভাবে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে ।

এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক অলিন্দেও হইচই পড়েছে । তবে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে যে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে মামলার তদন্ত চালানো হচ্ছে । অপরাধী যে-ই হোক না কেন, আইনের নিয়ম মেনে তার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে । পুরো ঘটনায় জড়িত অন্যান্যদের ভূমিকাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।

শিলিগুড়ির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার রানা মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘‘ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । সব খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।’’ পাশাপাশি শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি অরুণ মণ্ডল বলেন, ‘‘কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয় । অপরাধ করলে সে যেই হোক না কেন আইন আইনের পথে চলবে ।’’

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গ্রেফতার বিজেপি নেতা
তোলাবাজি
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BJP LEADER ARRESTED

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