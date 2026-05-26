ভোটে হারের বদলা ! বিজেপির নেতাকে ধারালো অস্ত্র-মদের বোতল ভেঙে খুনের চেষ্টা

অন্যদিকে বিজেপির বিজয় মিছিল থেকে গেরুয়া আবির মেখে প্রাক্তন তৃণমূলের পুর চেয়ারম্যানের বাড়িতে হামলা । মহিলাদের শ্লীলতাহানি, মারধর এবং বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে ।

বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 26, 2026 at 5:05 PM IST

শান্তিপুর/তাহেরপুর, 26মে: বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যকে রাতের অন্ধকারে ধারালো অস্ত্র এবং মদের বোতল ভেঙে খুনের চেষ্টার অভিযোগ । স্থানীয়দের তৎপরতায় কোনওরকমে প্রাণে বাঁচলেন বিজেপি নেতা । অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ ।

ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার শান্তিপুর থানার বেলঘড়িয়া এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের শিবতলা পাড়া এলাকায় ৷ বিজেপির অভিযোগ, পঞ্চায়েত সদস্য সরজিৎ বিশ্বাস সোমবার রাতে একাই শিবতলায় বাড়ির সামনে বসে ছিলেন । তখন তিন-চারটে ভ্যান গাড়ি সেখান দিয়ে যাচ্ছিল । আর সেখানে দাঁড়িয়ে চালকরা নিজেদের মধ্যেই ঝগড়া শুরু করে দিয়েছিল । তিনি তাঁদের বলতে যান যে, এখানে কোনওরকম অশান্তি করা যাবে না । ঠিক তখনই ওই এলাকার কয়েকজন তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী আচমকা পাশ থেকে এসে সরজিতের উপর হামলা চালায় । তাদের হাতে ধারালো অস্ত্র ছিল বলে অভিযোগ ।

ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগ (ইটিভি ভারত)

বিজেপির আরও অভিযোগ, সরজিৎ বিশ্বাসকে একা পেয়ে পরিকল্পনামাফিক তারা এই হামলা চালিয়েছে । আচমকা লোহার রড দিয়ে তাঁর মাথায় এবং সারা শরীরে মারতে থাকে দুষ্কৃতীরা । মদের বোতল ভেঙে সরজিতকে খুনের উদ্দেশ্যে তাঁর উপর চড়াও হয় বলেও অভিযোগ ৷ এরপর সরজিতের চিৎকার চেঁচামেচি শুনে এলাকার লোকজন এবং অন্যান্য বিজেপি সদস্যরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন । তাঁদের তৎপরতায় বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যকে কোনওরকমে সেখান থেকে উদ্ধার করা হয় । পরবর্তীকালে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শান্তিপুর থানার পুলিশ । পুলিশের তৎপরতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে । পরবর্তীকালে বিজেপি তরফে শান্তিপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় ।

আক্রান্ত বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য সরজিৎ বিশ্বাস বলেন, "আমি ওখানে একাই বসে ছিলাম । কয়েকজন ওখান থেকে যাচ্ছিল তারাই নিজেদের মধ্যে অশান্তি করে । আমি সেখানে বাধা দিতে গেলে হঠাৎ করে আমাকে আক্রমণ শুরু করে কয়েকজন যুবক । তাদের মধ্যে একজন আমার বিরুদ্ধে তৃণমূলের হয়ে ভোটে দাঁড়িয়ে ছিলেন । আমার এলাকায় কোনও শত্রু নেই । এরা সকলেই সমাজ বিরোধী । আমি চাই প্রশাসন যথা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুক ।"

তৃণমূল নেতার বাড়িতে হামলার অভিযোগ (নিজস্ব ছবি)

বিজেপির বুথ সভাপতি রূপকুমার বিশ্বাস বলেন, "আমি ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম । হঠাৎ দেখতে পারি আমাদেরই এক বিজেপি সদস্যকে মারধর করছে । আমি তখন প্রতিবাদ করতে গেলে আমার মোটরসাইকেল লাথি মেরে ফেলে দেওয়া হয় । আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে আমাকেও মারধোর করা হয় । ওরা সকলেই তৃণমূল করে । যেহেতু এবার ভোটে জিততে পারেনি সেই কারণেই এই ঘটনা ঘটাচ্ছে তারা । আমরা আশঙ্কা প্রকাশ করছি হেরে গিয়েও যদি এই সন্ত্রাস করে তাহলে জিতলে কী করত তারা ।"

অন্যদিকে বিজেপির বিজয় মিছিল থেকে গেরুয়া আবির মেখে প্রাক্তন তৃণমূলের পুর চেয়ারম্যান নন্দদুলাল রায়ের বাড়িতে চড়াও এবং ব্যাপক ভাঙচুর চালানো এবং মহিলাদের শ্লীলতাহানি মারধরের অভিযোগ উঠেছে । ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার তাহেরপুর থানার বীরনগর এলাকায় । পরিবারের দাবি, সোমবার রাতে হঠাৎই কয়েকজন দুষ্কৃতী বাড়িতে ঢুকে তাণ্ডব চালায় । এই ঘটনায় গুরুতর আহত হন নন্দদুলাল রায়ের ভাইয়ের ছেলে ও মেয়ে । পরিবারের আশঙ্কা, পুরনো ব্যক্তিগত ক্ষোভ থেকেই এই হামলার ঘটনা ঘটতে পারে । ঘটনার পর তাহেরপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় ৷

এদিকে, বিজেপির তরফে দাবি করা হয়েছে, লাইব্রেরি পাড়ায় আয়োজিত এক বিজয় সম্মেলনের সময় তৃণমূল আশ্রিত কিছু দুষ্কৃতী সেখানে ঢুকে পড়ে এবং পরে নিজেদের পরিচয় গোপন করতে গেরুয়া আবির মেখে এই হামলা চালায় । যদিও এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে তৃণমূল । এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে ।

প্রাক্তন চেয়ারম্যানের পরিবারের এক সদস্য বলেন, "সোমবার রাতে হঠাৎ এলাকারই কয়েকজন পরিচিত দুষ্কৃতী বাড়িতে ঢুকে পড়ে । প্রথমে আমাকে মারধর এবং শ্লীলতাহানি করে । পরে অন্যরা ঠেকাতে এলে তাদেরকেও মারধর করে এবং বাড়ি ভাঙচুর করে । যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তারা আগে তৃণমূল করত তবে হঠাৎ অন্য দল করে কি না তা আমাদের জানা নেই ।"

গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তদের মধ্যে পাপাই দাস বলেন, "আমার ভাইয়ের সঙ্গে সুমন বলে একটা ছেলের ঝামেলা চলছিল ৷ আমি নিজে দু'জনকেই শান্ত করি । কিন্তু পরে শুনি আমার বিরুদ্ধেই অভিযোগ দায়ের হয়েছে । ওই তৃণমূল নেতার সঙ্গে আমাদের কোনও ব্যক্তিগত রাগ নেই । কী কারণে এমন অভিযোগ করছে আমার জানা নেই ।"

জেলা পুলিশ সুপার আশিস মৈজ্য বলেন, "দুটি ঘটনাটি অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । বেলঘড়িয়ার ঘটনায় দু'জন গ্রেফতার হলেও শান্তিপুরের ঘটনা এখনও কাউকে গ্রেফতার বা আটক করা সম্ভব হয়নি । তদন্ত চলছে ।"

