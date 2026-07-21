ETV Bharat / politics

কৃষিজমিতে রাজনীতির ছায়া ! ঢেঁড়া পিটিয়ে চাষ বন্ধের নির্দেশ জামালপুরে

অভিযোগ, বিজেপির এক মণ্ডল সভাপতির নির্দেশে চাষ বন্ধ করা হয়েছে ৷ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ওই নেতা ৷ তাঁর দাবি, এর নেপথ্যে রয়েছে তৃণমূল ৷

Order to Halt Cultivation
ঢেঁড়া পিটিয়ে চাষ বন্ধের নির্দেশ জামালপুরে (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 21, 2026 at 8:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

জামালপুর (পূর্ব বর্ধমান), 21 জুলাই: চেনা মাঠের অচেনা ছবি । যে জমিতে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধান বুনেছে, সেখানে আজ লাঙল নামছে না । ঢোল-ঢেঁড়া পিটিয়ে আর হাতে লেখা পোস্টারে সাঁটানো হয়েছে এক অদ্ভুত ঘোষণা, আপাতত চাষ বন্ধ । আর এই নির্দেশ অমান্য করলে কী হতে পারে, তা নিয়েই এখন আতঙ্কে দিন কাটছে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের জ্যোৎচাঁদ ও পাইকপাড়া গ্রামের কৃষকদের ।

স্থানীয় চাষি মিলন মান্নার কথায় ধরা পড়ে চার-পাঁচ দশকের চেনা জীবনযাত্রায় হঠাৎ ছন্দপতনের যন্ত্রণা । 40-50 বছর ধরে এই জমিতেই চাষ করে সংসার চালিয়েছেন তাঁরা, কিন্তু রাজ্যে সরকার বদলের পর থেকেই সমস্যার সূত্রপাত বলে তাঁর দাবি । জমিতে নামলে আইনি ব্যবস্থার হুমকি, দলীয়ভাবে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি, এমনকি পার্টি অফিসে ডেকে পাঠানোর কথাও শুনতে হয়েছে তাঁকে । গ্রামজুড়ে প্রচার হয়েছে—অন্তত তিনমাস জমি ফেলে রাখতে হবে, তারপরই মিলবে অনুমতি ।

ধান চাষি তোতন মান্নার বয়ানে বিষয়টা আরও জটিল । তাঁর অভিযোগ, শুধু একটি জমি নয়, গোটা গ্রামেই একই কায়দায় জমি দখল করে ফেলে রাখা হয়েছে সন্তু শীল নামে এক স্থানীয় নেতার নির্দেশে । এমনকি যে জায়গা আদৌ নদী এলাকার আওতায় পড়ে না, সেটিকেও নদী এলাকা বলে চালানো হচ্ছে বলে তাঁর দাবি ।

কৃষিজমিতে রাজনীতির ছায়া ! ঢেঁড়া পিটিয়ে চাষ বন্ধের নির্দেশ জামালপুরে (ইটিভি ভারত)

আর সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, টাকার বিনিময়ে ছাড় দেওয়ার অভিযোগ উঠছে ৷ অভিযোগ, কারও কাছ থেকে 30 হাজার, কারও থেকে 50 হাজার, আবার কারও থেকে এক থেকে দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত নেওয়া হচ্ছে ৷ তোতনের গলায় স্পষ্ট হতাশা, সরকার বদলের পর এমন দিন দেখতে হবে, তা তাঁরা কল্পনাও করেননি ।

Order to Halt Cultivation
ঢেঁড়া পিটিয়ে চাষ বন্ধের নির্দেশ জামালপুরে (নিজস্ব ছবি)

নবকুমার মান্না নামে আরেক ধান চাষির বক্তব্যে উঠে এসেছে পারিবারিক শিকড়ের কথা ৷ তাঁর দাদু চাষ করেছেন, বাবা করেছেন, এখন তিনি নিজে চাষ করছেন সেই একই জমিতে । কিন্তু গত মাসের শুরু থেকে বিজেপি কর্মীদের একাংশ ঢোল পিটিয়ে ও নোটিশ দিয়ে সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন, এই জমিতে চাষ করা যাবে না ।

Order to Halt Cultivation
কৃষিজমিতে রাজনীতির ছায়া (নিজস্ব ছবি)

তাঁর দাবি, জমির যাবতীয় বৈধ কাগজপত্র ও রেকর্ড তাঁদের হাতে থাকা সত্ত্বেও চাপ দিয়ে টাকা তোলা হচ্ছে ৷ কারও কাছ থেকে পাঁচ হাজার, কারও থেকে 20-30 হাজার, এমনকি এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত । প্রায় 250 থেকে 300 বিঘা জমিতে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর বলে তাঁর দাবি, আর প্রশ্ন করলে জবাব মেলে, ‘‘উপরমহলের নির্দেশ ।’’

তিন কৃষকের বয়ানেই একটি সুর মিলে যায়, টাকা দিলে জমিতে নামার ছাড়পত্র মেলে, না দিলে মেলে শুধু হুমকি । তাই জ্যোৎচাঁদ গ্রামের বাসিন্দারা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন ৷ যদিও মাঠের ছবি এখনও একই—ফাঁকা, নিস্তব্ধ, অনিশ্চিত ।

Order to Halt Cultivation
কৃষিজমিতে রাজনীতির ছায়া (নিজস্ব ছবি)

এদিকে অভিযোগের কেন্দ্রে থাকা বিজেপির জামালপুর 3 নম্বর মণ্ডল সভাপতি অসীম শীল ওরফে সন্তু অবশ্য পুরো বিষয়টি অস্বীকার করেছেন । তাঁর পাল্টা দাবি, বিজেপির নাম ভাঙিয়ে আসলে পোস্টারটি সাঁটিয়েছে তৃণমূল, লক্ষ্য দলকে বিতর্কে জড়ানো ।

কিন্তু রাজনৈতিক তরজার বাইরে যে প্রশ্নটা ক্রমশ জোরালো হচ্ছে, তা হল—পরিবর্তনের আশাতেই তো মানুষ ভোট দিয়েছিল একটু স্বস্তির খোঁজে । অথচ সরকার বদলের পরেও যদি জমিতে নামতে টাকা গুনতে হয়, হুমকির মুখে পড়তে হয় নিজের পৈতৃক ভিটের ফসল বাঁচাতে গিয়ে, তাহলে আসলে বদলাল কী ? জ্যোৎচাঁদ আর পাইকপাড়ার ফাঁকা মাঠগুলো যেন সেই প্রশ্নেরই নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ।

আরও পড়ুন -

  1. তোলাবাজির টাকা না দেওয়ায় প্রোমোটারকে মারধর ! গ্রেফতার বিজেপি নেতা
  2. সরকারের অন্যায় দেখলে লিখুন, বিজেপি নেতাদেরও রেয়াত করবেন না: শমীক ভট্টাচার্য

TAGGED:

FARMER
BJP
চাষ
কৃষিজমি
ORDER TO HALT CULTIVATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.