শান্তিপুরে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে! সাংসদের নাম ভাঙিয়ে জমি দখলের চেষ্টা দলীয় নেতার

শান্তিপুরে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে! সাংসদের নাম ভাঙিয়ে জমি দখলের চেষ্টা দলীয় নেতার
সাংসদের দাবি, ওই বিজেপি নেতা যদি জোরপূর্বক জমি দখল করতে যান, তাহলে তিনি অন্যায় করেছেন ।
Published : June 28, 2026 at 4:42 PM IST
শান্তিপুর, 28 জুন: বিজেপি সাংসদের নাম করে জমি দখলের অভিযোগ । বাধা দিলে এক বিজেপি কর্মীর মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ দলেরই শান্তিপুর মণ্ডল 2-এর সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সরকারের বিরুদ্ধে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার নদিয়া জেলার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত বেলঘড়িয়া বেলতলা এলাকায় ।
রাজ্যে পালাবদলের পর যেখানে গোটা রাজ্যজুড়ে সরকারি জায়গা দখলদারি এবং দুর্নীতির অভিযোগে তৃণমূলের একাধিক নেতা-মন্ত্রী গ্রেফতার হচ্ছেন, সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে নতুন সরকারের এক মাস কাটতে না-কাটতেই জমি দখলদারিকে কেন্দ্র করে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এল । স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শান্তিপুর থানার অন্তর্গত বেলঘড়িয়া বেলতলা এলাকায় প্রায় 12 বিঘা জমি রয়েছে । যে জমিকে কেন্দ্র করে এর আগেও আদালত পর্যন্ত মামলা গড়িয়েছে । আদালত ওই জমিকে ঘিরে 144 ধারা জারির (বিএনএসএস-র 163 ধারা) নির্দেশ দিয়েছে ।
ওই এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা সকলেই সক্রিয় বিজেপি কর্মী এবং সমর্থক । তাঁদের অভিযোগ, এই জমির মালিকানা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে এবং এই জমিটি দীর্ঘদিন ধরে পড়েছিল । কিন্তু কিছু প্রোমোটার ওই জমিগুলো দখলদারির চেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন । যে কারণে গ্রামবাসীরা সকলেই ওই জমিটিকে নিয়ে আদালতে মামলা দায়ের করেন । তাঁরা ওই জমিটিতে একটি খেলার মাঠ এবং মন্দির তৈরি করতে চান । অভিযোগ, প্রোমোটার জোরপূর্বক দখলদারি করার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন জমিটিকে । এরপরে আদালতে তরফে ওই জায়গাটিকে কেন্দ্র করে 144 ধারা জারির(বিএনএসএস-র 163 ধারা) নির্দেশ দেয় ।
অভিযোগ, শনিবার বিজেপির শান্তিপুর মণ্ডল 2-এর সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সরকার ওই প্রমোটার এবং কিছু দুষ্কৃতীদের সঙ্গে নিয়ে দখল করতে আসেন জমিটি । তখন প্রশাসনকে খবর দিলে পুলিশ এসে বাধা দেয় । এরপরই অভিযুক্ত বিজেপি নেতা সম্রাট সরকার রাতের অন্ধকারে দলবল নিয়ে আচমকা বাধাদানকারী বিজেপি কর্মীদের উপর আক্রমণ করেন । লোহার রড, আগ্নেয়াস্ত্র ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে চড়াও হন তাঁদের উপর । ওই এলাকার কয়েকজন বিজেপি কর্মীকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ । একজন রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ।
স্থানীয় বিজেপি কর্মী কাঞ্চন সরকার বলেন, "আমরা দীর্ঘদিন ধরে বিজেপি দলের সমর্থক । কিন্তু অভিযুক্ত বিজেপি নেতা সম্রাট সরকার এসে বলেন, বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার ওঁকে পাঠিয়েছেন এই জমি দখল করার জন্য । আমরা চাই দলগতভাবে অভিযুক্ত ওই নেতার বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক ।" পাশাপাশি এই মর্মে থানায় বিজেপি কর্মীদের তরফে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে । যদিও এ বিষয়ে অভিযুক্ত বিজেপি নেতা সম্রাট সরকারের প্রতিক্রিয়া নিতে গেলে তিনি কিছু বলেননি ৷ ক্যামেরা দেখেই তিনি মুখ ঘুরিয়ে চলে যান ।
এদিকে রানাঘাটের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার বলেন, "আইন আইনের পথে চলবে । ওই জমিটাতে ইনজাংশন জারি রয়েছে । সেই কারণে প্রশাসনের ওপরে সেটা ছেড়ে দেওয়া উচিত । প্রশাসন যা নির্দেশ দেবে সেই পথেই চলা উচিত । যদি কোনও বিজেপি নেতা-কর্মী সেখানে জোরপূর্বক যায়, তাহলে সে অন্যায় করেছে ।"