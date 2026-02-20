পোস্টার যেন জলছবি, ছেঁড়া যাবে না সহজে ! ভোটের আগে বিজেপির 'ডিজিটাল' চমক

পোস্টার যেন জলছবি, ছেঁড়া যাবে না সহজে ! ভোটের আগে বিজেপির 'ডিজিটাল' চমক
ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়নি এখনও, তবে থেমে নেই প্রচারপর্ব ! এবারের নির্বাচনে জল দিয়ে লাগানো পরিবেশবান্ধব পোস্টারেই ভরসা বিজেপির ৷
Published : February 20, 2026 at 6:28 PM IST
অভিজিৎ বোস
জলপাইগুড়ি, 29 ফেব্রুয়ারি: বিধানসভা ভোটের দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা হয়নি । কিন্তু রাজনৈতিক ময়দানে তাপমাত্রা ক্রমশ চড়ছে । সেই সূত্রে এবারের ভোটে বাড়তি নজর কাড়ছে বিজেপির প্রচার কৌশল ৷ দেওয়ালে সাঁটা হচ্ছে ‘ডিজিটাল’ পোস্টার, যা নাকি জল দিয়েই লাগানো যায়, আর সহজে ছেঁড়াও যায় না !
দলীয় সূত্রে দাবি, রাজ্যে এই প্রথম এমন ধরনের পোস্টারিং শুরু করেছে বিজেপি । পোস্টারটি দেওয়ালে লাগালে তা জলছবির মতো আটকে থাকে। আঠা বা আঠালো রাসায়নিক নয়, কেবল জল ব্যবহার করেই অনায়াসে দেওয়ালে সাঁটা যাচ্ছে এই পোস্টার । ফলে পরিবেশের ক্ষতি কম, আবার টেকসইও বেশি—এমনই দাবি গেরুয়া শিবিরের।
গত বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে দেওয়াল পোস্টার ছেঁড়া নিয়ে রাজনৈতিক তরজা নতুন নয় । অভিযোগ, পোস্টার লাগানোর পরই তা ছিঁড়ে দেয় অন্য পক্ষ । এরপর থানায় অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ—চেনা ছবি । সেই প্রেক্ষিতেই এ বার কৌশল বদল করেছে বিজেপি । তাদের দাবি, এই ডিজিটাল পোস্টার ছিঁড়তে গেলে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে । একেবারে পুরোপুরি তুলে ফেলা সহজ নয় ।
ইতিমধ্যেই জলপাইগুড়ি শহর ও শহরতলির বিভিন্ন এলাকায় এই পোস্টার লাগানোর কাজ শুরু হয়েছে । আপাতত দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের বাড়ির দেওয়ালেই তা সাঁটা হচ্ছে । বিজেপির জলপাইগুড়ি সাংগঠনিক জেলার আটটি বিধানসভা কেন্দ্র জুড়ে চলছে প্রচার প্রস্তুতি । জেলায় মোট 34টি মণ্ডল রয়েছে । প্রতিটি মণ্ডলে সাড়ে ছ’হাজার করে পতাকা দেওয়া হয়েছে বলে দাবি । সব মিলিয়ে জেলাজুড়ে এক লক্ষ পতাকা বিলি করা হয়েছে । ডিজিটাল পোস্টারও লাগানো হয়েছে কয়েক হাজার ।
জেলা বিজেপির অফিস সম্পাদক সুজিত ভৌমিক বলেন, " ভোট দোরগোড়ায় । আমরা আগেভাগেই প্রস্তুতি শুরু করেছি । প্রতিটি মণ্ডলে পতাকা লাগানো হচ্ছে । পাশাপাশি ডিজিটাল পোস্টারিংও চলছে । আগেও দেখেছি, পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা হয় । এ বার সেই সুযোগ কম । এই পোস্টার জলছবির মতো দেওয়ালে সেটে থাকবে । পরিবেশবান্ধবও ।"
জেলা সভাপতি শ্যামল রায়ের কথায়, "পরিবেশের কথা ভেবেই এই ধরনের পোস্টার আনা হয়েছে । আমাদের পোস্টার বহুবার ছেঁড়া হয়েছে । তাই ভিন্ন কৌশল নেওয়া হয়েছে। জেলা জুড়েই পোস্টারিং চলছে ।"
ভোটের তারিখ ঘোষণা এখনও হয়নি । তবে প্রচারের প্রথম পর্বে দেওয়াল 'দখলে'র লড়াই যে শুরু হয়ে গিয়েছে, তা স্পষ্ট । এখন দেখার, দেওয়াল দখলের রাজনীতিতে এ বার জল-আঁটা পোস্টার কতটা কার্যকর হয় !
