আমাকে প্রার্থী করা না-হলে..., হুঁশিয়ারি বিজেপি নেতার, বারাসতে প্রকাশ্যে গেরুয়া-কোন্দল

বারাসতে বিজেপির প্রার্থী শংকর চট্টোপাধ্য়ায়৷ শংকরের বদলে তাঁকে প্রার্থী করার দাবিতে সরব তাপস মিত্র৷ এই নিয়েই চলছে কোন্দল৷

তাপস মিত্র (বাঁদিকে)৷ শংকর চট্টোপাধ্য়ায় (ডানদিকে) (নিজস্ব ছবি)
Published : April 1, 2026 at 9:45 PM IST

বারাসত (উত্তর 24 পরগনা), 1 এপ্রিল: প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই বারাসতের দলীয় প্রার্থী শংকর চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে দলের অভ‍্যন্তরে অসন্তোষ প্রকাশ করে আসছিলেন বিজেপির প্রাক্তন জেলা সভাপতি ও বর্তমানে দলের রাজ‍্য কমিটির সদস্য তাপস মিত্র। প্রার্থীকে ঘিরে তাঁর এই অসন্তোষ এবার একেবারে প্রকাশ‍্যে চলে এল! শংকরের প্রার্থিপদের বিরোধিতা করে এবার সরাসরি দলের রাজ‍্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানালেন বিজেপির এই রাজ‍্যনেতা।

হুঁশিয়ারির সুরে তাপস মিত্র বলেন, "বারাসতের দলীয় প্রার্থী বদল করে আমাকে প্রার্থী করা না-হলে যা করার তাই করব! কীভাবে উনি (শংকর) প্রার্থী হয়েছেন, তা সবটাই জানি! এখনই সবটা খোলসা করছি না। সঠিক সময়ে সবটা প্রকাশ‍্যে আনব।" বারাসতে প্রার্থী বদল চেয়ে ইতিমধ্যে দলের রাজ‍্য ও কেন্দ্রীয় সভাপতিকে ইমেইল করে চিঠিও দিয়েছেন তিনি। সেখানেও দলীয় প্রার্থী শংকর চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এক গুচ্ছ অভিযোগ তুলে দলের দুই শীর্ষ নেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাপস।

বারাসতের দলীয় প্রার্থী শংকর চট্টোপাধ্যায়কে 'বহিরাগত' তকমা দিয়ে বিজেপির রাজ‍্য কমিটির সদস্য তাপস মিত্র বলেন, "উনি (শংকর) নিজেকে ভূমিপুত্র বলে দাবি করলেও ওঁর বাড়ি মধ‍্যমগ্রামে। বর্তমানে সেখানকার একটি ফ্ল্যাটে পরিবার নিয়ে বসবাস করেন তিনি। বারাসতের প্রকৃত ভূমিপুত্র আমিই। তাই, দলের রাজ‍্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে আমার আবেদন প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে 'ভুল' হতেই পারে। ক্রিকেট ম‍্যাচে আম্পায়ারেরও ভুল হয়। যার জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে মাঠে থাকা আম্পায়ারকে 'রিভিউ' করতে থার্ড আম্পায়ারের শরণাপন্ন হতে হয়। যাতে সেই খেলোয়াড় আউট না নট-আউট, তা জানা যায়। এখনও দেরি হয়নি। বারাসত কেন্দ্রে যদি ভোটে জিততে হয়, তাহলে এখানেও 'রিভিউ' করা প্রয়োজন। প্রার্থী বদল করে 'ভূমিপুত্র' হিসেবে বারাসতে আমাকে দলের প্রার্থী করা হলে রাজ‍্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে এটুকু আশ্বস্ত করছি এখান থেকে অন্তত 50 হাজারের বেশি ভোটে জয়যুক্ত হব আমি।"

দলের অভ্যন্তরীণ সমীক্ষা শংকরের বিপরীতে থাকা সত্ত্বেও সেই সমীক্ষা উপেক্ষা করেই অগণতান্ত্রিক ভাবে তাঁকে ফের বারাসত কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করা হয়েছে বলেও বিস্ফোরক দাবি করেছেন বিজেপির প্রাক্তন এই জেলা সভাপতি। যদিও শংকরের বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর নেতা বলে পরিচিত তাপস মিত্রের এই বাউন্সারের পালটা অবশ্য কোনও বাউন্সার দিতে দেখা যায়নি বারাসতের বিজেপি প্রার্থীকে। উপরন্তু, তাপসের একের পর এক অভিযোগের দায় দলের রাজ‍্য নেতৃত্বের উপরই ছেড়ে দিয়েছেন শংকর চট্টোপাধ্যায়। তবে, বারাসতের প্রার্থী নিয়ে গেরুয়া শিবিরের এই 'খেয়োখেয়ি' নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি শাসক শিবির।

2021 সালের বিধানসভা ভোটেও বারাসত কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করা হয়েছিল বিজেপির তৎকালীন জেলা সভাপতি শংকর চট্টোপাধ্যায়কে। তবে, প্রার্থী হলেও সেবারের ভোটে জিততে পারেননি তিনি। হারের মুখ দেখতে হয়েছিল তাঁকে। তা নিয়েও রাজ‍্য এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে 'ঠেস' দিতে ছাড়েননি দলের রাজ‍্য কমিটির সদস্য তাপস মিত্র। তাঁর কথায়, "21-এর নির্বাচনে বারাসত কেন্দ্র থেকে শংকর চট্টোপাধ্যায়কে প্রার্থী করতে বারণ করেছিলাম রাজ‍্য নেতৃত্বকে। বলেছিলাম, ওঁকে প্রার্থী করা হলে বারাসত থেকে ভোটে জিততে পারবে না দল। 24-এর লোকসভা নির্বাচনেও 'বহিরাগত' বিধায়ক স্বপন মজুমদারকে বারাসত কেন্দ্র থেকে দলের তরফে প্রার্থী করতে বারণ করেছিলাম। এ-ও জানিয়েছিলাম, একের পর এক ভুল সিদ্ধান্তে বিপাকে পড়বে বারাসতের মানুষ। মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হবে বিজেপি কর্মীদের।"

তাপস মিত্র বলেন, "একুশের ভোটে শংকর পরাজিত হতেই সেটাই হয়েছিল। একের পর এক কর্মী আক্রান্ত হয়েছে। এমনকি, খুনও পর্যন্ত হয়েছিল। সেই সময় কর্মীদের বিপদে পাশে দাঁড়াতে দেখা যায়নি শংকরকে। সাহায্য চেয়ে ফোন করলেও ফোন ধরেননি। উপরন্তু, দলের স্থানীয় কর্মীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন তিনি। তাই, অধিকাংশ কর্মীই চাইছেন এমন এক জনকে বারাসত থেকে প্রার্থী করা হোক, যার সঙ্গে বারাসতের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।" শুধু প্রার্থী নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করাই নয়, একুশের ভোটের পর জেলা সভাপতির পদ থেকে তাঁকে আচমকা সরিয়ে দেওয়া নিয়েও দলের বিরুদ্ধে সমাজমাধ‍্যমে ক্ষোভ উপরে দিয়েছেন বিজেপির এই নেতা।

ছাব্বিশের ভোটে বারাসত কেন্দ্র থেকে বিজেপির হয়ে এবার প্রার্থী হওয়ার প্রবল দাবিদার ছিলেন দলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি তাপস মিত্র। এই নিয়ে চর্চাও চলছিল দলের অন্দরে। কিন্তু, তাঁর বদলে গতবারের বিজেপির পরাজিত প্রার্থী শংকর চট্টোপাধ্যায়ের উপরই আস্থা রাখেন দলের রাজ‍্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। বিষয়টি ভালো ভাবে নেননি শংকরের বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর নেতা তাপস মিত্র ও তাঁর অনুগামীরা।

প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পরেই দেখা যায়, শংকরের নামে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে একাধিক পোস্টার পড়েছে বারাসত শহরে। সে-ই যে শুরু! যা আজও চলছে সমানতালে। প্রার্থী বদল চেয়ে দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল থামার কোনও লক্ষণই নেই। এক ধাপ এগিয়ে এবার বিজেপি প্রার্থী শংকরের বিরুদ্ধে ভুরি ভুরি অভিযোগ তুলে দলের রাজ‍্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ও কেন্দ্রীয় সভাপতি নিতিন নবীনকে ইমেইল মারফত চিঠি দিলেন দলেরই রাজ‍্য কমিটির সদস্য তাপস মিত্র।

এদিকে, বারাসতের পাশের বিধানসভা মধ‍্যমগ্রামে এখনও প্রার্থী ঘোষিত হয়নি বিজেপির। তাপসের অভিমান ভাঙাতে সেই আসনে সম্ভাব‍্য প্রার্থী হিসেবে জায়গা পেতে পারেন তিনি। যদিও, তাঁর সাফ কথা, "প্রার্থী করতে হলে তাঁকে বারাসত কেন্দ্র থেকেই করতে হবে। অন‍্য কোনও কেন্দ্র থেকে দাঁড়াবেন না তিনি।" প্রয়োজন হলে বারাসতে দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে তিনি নির্দল হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন বলে আভাস দিয়ে রেখেছেন বিজেপি নেতা তাপস মিত্র।

যদিও যাঁর প্রার্থিপদ ঘিরে তাপসের এত অভিমান, সেই শংকর চট্টোপাধ্যায় বলেন, "তাপসবাবু দলের যেমন রাজ‍্য নেতা, তেমনই আমিও পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য। উনি কাকে অভিযোগপত্র দিয়েছেন, সেটা আমার জানা নেই। বিষয়টি দলের রাজ‍্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দেখবে। তবে, এটুকু বলতে পারি আমি কোনও বহিরাগত নই। রেশন কার্ড থেকে শুরু করে ভোটার কার্ড, সমস্তটাই আমার বারাসতের। আমার বাড়িও রয়েছে সেখানে। বারাসতের দলীয় কর্মীরা সকলেই জানে, আমি কী ধরনের মানুষ। 40 বছর ধরে রাজনীতি করছি। আমার সম্পর্কে সব তথ‍্যই আছে দলীয় নেতৃত্বের কাছে। আর উনি যা বলছেন তা রাজ‍্য নেতৃত্ব জানে। তাই, ওঁর সম্পর্কে যা বলার সেটা তারাই বলবে।"

অন‍্যদিকে, বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষের সুর শোনা গিয়েছে বারাসতের আইএনটিটিইউসি-র জেলা সভাপতি তাপস দাশগুপ্তর গলায়। তিনি বলেন, "ক্ষমতায় আসার আগেই ওঁদের কে প্রার্থী হবে বা প্রার্থী বদল হবে, তা নিয়ে ঝামেলা শুরু হয়ে গিয়েছে। আসলে এটা ওঁদের দলের অভ্যন্তরীণ সমস্যা। এই বিষয়ে আমার খুব একটা বলার কিছু নেই। এটা বলতে পারি যারা বিজেপি করছে তাদের যেন শুভবুদ্ধির উদয় হোক।"

