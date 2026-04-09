অকারণে পার্টি অফিসে ভিড় করবেন না, কর্মীদের উদ্দেশে বিজ্ঞপ্তি বিজেপির, কারণ কী
আগামী 23 ও 29 এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোট৷ রাজ্যজুড়ে নির্বাচনী প্রচারে ব্যস্ত সব রাজনৈতিক দল৷ সেই সময় এই বিজ্ঞপ্তি ঘিরে উঠছে প্রশ্ন৷
Published : April 9, 2026 at 3:22 PM IST
মালদা, 9 এপ্রিল: অবাক কাণ্ড৷ নির্বাচন প্রায় দোরগোড়ায়৷ সব রাজনৈতিক দলের জেলা সদর দফতরে কর্মীদের এখন আনাগোনা বেড়েছে৷ এমনকি একটি দলের সদর দফতর কয়েকদিন আগেও কর্মীর অভাবে খাঁ খাঁ করত, এখন সেখানেও প্রতিদিন সকাল-সন্ধেয় ভিড় জমছে৷ ঠিক সেই সময় বিজেপির জেলা সভাপতি জেলা সদর কার্যালয়ে রীতিমতো বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানিয়ে দিয়েছেন, এখন যেন নেতা-কর্মীরা সকাল-সন্ধেয় সেখানে অযথা ভিড় না করেন৷ এমন বিজ্ঞপ্তি দেখে হতভম্ব নেতা-কর্মীরাও৷ কিন্তু কেন এই বিজ্ঞপ্তি?
ছাব্বিশের নির্বাচনে সম্মুখ-সমরে যুযুধান দুই দল তৃণমূল আর বিজেপি৷ দুই দলের কর্মীরাই উদ্দীপ্ত৷ কেউ চাইছে বাংলায় আবার সবুজ ঝড় উঠুক, আবার কেউ চাইছে এবার বাংলা হয়ে উঠুক গেরুয়াময়৷ দুই দলের কর্মীদের অ্যাড্রিনালিন ক্ষরণও বাড়ছে৷ সম্ভবত সেই কারণেই কাকদ্বীপ থেকে কার্শিয়াং, দুই দলের কর্মীদের চোরাগোপ্তা ঝামেলা, কটাক্ষ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে৷ ভোটে জেতার অংক আগেই সাজিয়ে নিয়েছে দুই শিবির৷ শহর থেকে গ্রামে সেই অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছেন নেতা-কর্মীরা৷ তাঁদের বুথে কামড়ে পড়ে থাকার জন্যই বিজেপির জেলা সভাপতি নাকি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন৷
বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, “এবার প্রথম থেকেই আমাদের লক্ষ্য ছিল, বুথভিত্তিক সংগঠন শক্তিশালী করা৷ প্রতিটি বুথে নিয়মিত ছোট সভা করা৷ বুথে বুথে মানুষের সমর্থন এখনও আমাদের প্রধান লক্ষ্য৷ ভোটের আর বেশি দেরি নেই৷ তাই এই সময় অকারণে কার্যালয়ে এসে সময় নষ্ট করা সঠিক নয়৷ প্রত্যেককেই নিজের নিজের বুথে পড়ে থাকার বার্তা এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে৷”
মালদা শহরের পুড়াটুলি এলাকায় বিজেপির চারতলা ঝাঁ চকচকে জেলা কার্যালয়৷ দলের দুই সাংগঠনিক জেলার কাজকর্ম এখান থেকেই নিয়ন্ত্রিত হয়৷ নির্বাচনী সমস্ত কাজকর্মও এখান থেকে পরিচালনা করা হচ্ছে৷ সেই ভবনের দেওয়ালে সাঁটানো বিজ্ঞপ্তিতে লেখা রয়েছে, ‘সমস্ত সম্মানীয় বুথ এবং শক্তিকেন্দ্র ও মণ্ডলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যকর্তাগণের কাছে অনুরোধ, আপনারা অনুগ্রহ করে নির্বাচন চলাকালীন এই দিনগুলোয় বুথে ভোটারদের সম্পর্ক করুন, বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিজেপির পক্ষে ভোট দেওয়ার আবেদন করতে নিজেদেরকে নিয়োজিত করুন৷ অকারণ সকাল সন্ধেয় জেলা কার্যালয়ে এসে নিজেদের মূল্যবান সময় অপচয় না করে বুথে দলের কাজে সময় ব্যয় করুন৷’
কেন এমন বিজ্ঞপ্তি? দলীয় কর্মীদের একাংশ বলছেন, দলের অনেকে এখন বড় বড় পদাধিকারী৷ কিন্তু তাঁদের অনেকেরই নিজের বুথ সম্পর্কে কোনও অভিজ্ঞতা নেই৷ নিজের বুথের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগও নেই৷ এঁরা শুধু সকাল-সন্ধেয় কার্যালয়ে এসে নিজেদের মুখ দেখান৷ মূলত, এই নেতাদের জন্য জেলা সভাপতি এমন বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন৷ এতে দলের ভালোই হবে৷ বুথে পড়ে থাকলে সাফল্য আসবেই৷ বিশেষ করে যখন এবার দল রাজ্যে সরকার গড়ার স্বপ্ন দেখছে, তখন এমন সিদ্ধান্ত দলের পক্ষে উপকারী৷