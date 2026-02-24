আসন ধরে রাখতে মরিয়া ! উত্তরবঙ্গে পৃথক সংকল্পপত্র তৈরির উদ্যোগ বিজেপির

আসন ধরে রাখতে মরিয়া ! উত্তরবঙ্গে পৃথক সংকল্পপত্র তৈরির উদ্যোগ বিজেপির
শিলিগুড়ি সংলগ্ন মাটিগাড়ার খাপরাইলে একটি বৈঠক হয় ৷ সেখানে কোন কোন প্রস্তাবগুলো গুরুত্বপূর্ণ ও সংকল্পপত্রে রাখা হবে তা নিয়ে আলোচনা হয় ।
Published : February 24, 2026 at 8:24 PM IST
দার্জিলিং, 24 ফেব্রুয়ারি: ভোটের ঘণ্টা আনুষ্ঠানিকভাবে বাজেনি এখনও ৷ তবে প্রত্য়েকটি রাজনৈতিক দলই নিজেদের মতো করে ঘর গোছানোর প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে । ভোটকে কেন্দ্র করে ইস্তেহার তৈরির প্রস্তুতি শুরু করে দিল গেরুয়া শিবিরও । তাৎপর্যপূর্ণভাবে উত্তরবঙ্গের জন্য (শিলিগুড়ি কেন্দ্রিক) একটি আলাদা ইস্তেহারে জোর দিচ্ছে বিজেপি ।
আর এই ইস্তেহার বা বিজেপির সংকল্পপত্রে কোন কোন বিষয়গুলোকে রাখা হবে তা নিয়ে মঙ্গলবার একটি বিশেষ বৈঠকের আয়োজন হল শিলিগুড়ি সংলগ্ন মাটিগাড়ার খাপরাইলে । ওই প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা, আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা, শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ, ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মু-সহ ব্যবসায়ী, সমাজসেবী, স্বাস্থ্য, শিক্ষার মতো সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিরা । এদিন সভাতে প্রতিনিধিদের তরফে দেওয়া প্রস্তাব নথিভুক্ত করা হয় ও তা নিয়ে আলোচনা করেন বিজেপির দলীয় নেতৃত্ব এবং জনপ্রতিনিধিরা । সেখান থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব এসেছে, যা সংকল্পপত্রে রাখা হতে পারে বলে দলীয় সূত্রের খবর ৷
এ ব্যাপারে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে বাংলা অনেক পিছিয়ে গিয়েছে । ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ক্ষমতায় এলে বিজেপি কোন কোন প্রতিশ্রুতিগুলো পালনে বদ্ধপরিকর থাকবে, আর কোনগুলো সংকল্পপত্রে থাকবে তা নিয়ে এদিন বৈঠক হয়েছে । স্বাস্থ্য থেকে শিক্ষা, পরিবহণ থেকে চা-বাগান সবরকম প্রস্তাব এসেছে । মালদায় বিমানবন্দর, চা বাগানের শ্রমিকদের অবসরের বয়স বৃদ্ধি, আশাকর্মীদের বেতন বৃদ্ধি, উত্তরবঙ্গের জন্য পৃথক এইমস-সহ একাধিক প্রস্তাব এসেছে । প্রস্তাবগুলো থেকে সংকল্পপত্রে যেগুলো জায়গা করে পাবে সেগুলো বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর থাকব ।"
শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ বলেন, "সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ ও জনপ্রতিনিধিদের থেকে সংকল্পপত্রের জন্য একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব এসেছে । আমরা আলোচনা করে একটি শিলিগুড়ি কেন্দ্রীক সংকল্পপত্র তৈরি করব । যেখানে শিলিগুড়ি-সহ উত্তরবঙ্গের সার্বিক উন্নয়নে জোর দেওয়া হবে ।"
প্রসঙ্গত, গত বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের মোট 54টি আসনের মধ্যে 30টি পায় বিজেপি । বিশেষ দার্জিলিং জেলার ছ'টি আসনের মধ্যে শিলিগুড়ি, ফাঁসিদেওয়া, মাটিগাড়া নকশালবাড়ি, কার্শিয়াং ও দার্জিলিং আসন এবং শিলিগুড়ি সংলগ্ন ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি আসনটিরও দখল নেয় বিজেপি । পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, এবারের বিধানসভা নির্বাচনেও পাহাড়ে নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে উত্তরবঙ্গের জন্য একটি আলদা সংকল্পপত্র তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি শিবির ।