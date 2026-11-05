'যত বড় নেতা হোক...', নাম না-করে অশোককে আক্রমণ শান্তনুর !
BJP infighting surfaces once again in Bongaon: পুলিশের বিরুদ্ধেও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ! খাদ্যমন্ত্রীর সংক্ষিপ্ত জবাব 'নো কমেন্টস' !
Published : November 5, 2026 at 9:49 PM IST
বনগাঁ, 5 নভেম্বর: বিরোধ মেটাতে খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী উদ্যোগী হয়েছিলেন । দুর্গাপুজোর মঞ্চে দুই নেতাকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন ঐক্যের বার্তাও । কিন্তু তাতেও যে কাজের কাজ কিছু হয়নি, তা আরও এক বার স্পষ্ট হল বনগাঁয় । কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর এবং রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়ার সংঘাত ফের প্রকাশ্যে ।
বৃহস্পতিবার নাম না করেই অশোককে কার্যত হুঁশিয়ারি দিলেন শান্তনু । তাঁর সাফ কথা, "যত বড় নেতা হোক, ঘাড় ধরে দাবিয়ে দেব ।" কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই আক্রমণের জবাবে অবশ্য কোনও পাল্টা মন্তব্য করতে চাননি খাদ্যমন্ত্রী । তাঁর সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, "নো কমেন্টস ।"
উত্তর 24 পরগনার বনগাঁর পেট্রাপোল বন্দরে পণ্য ওঠানো-নামানোর কাজে যুক্ত শ্রমিকদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ঘিরে বেশ কিছু দিন ধরেই উত্তপ্ত সীমান্ত শহর । শান্তনু ঠাকুর এবং অশোক কীর্তনীয়ার অনুগামী বলে পরিচিত দুই শিবিরের শ্রমিকদের মধ্যে মারপিটের একটি ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে । সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা এখনও পুরোপুরি প্রশমিত হয়নি । এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার বনগাঁর মতিগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডে পরিবহণ শ্রমিকদের বিজয় সম্মেলনীতে যোগ দেন বনগাঁর সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন হাবড়ার বিজেপি বিধায়ক দেবদাস মণ্ডলও ।
সেখানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে নাম না করেই রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রীকে নিশানা করেন শান্তনু । তাঁর অভিযোগ, বনগাঁয় নতুন করে অশান্তির পরিবেশ তৈরির চেষ্টা চলছে । সেই চেষ্টা কোনও ভাবেই বরদাস্ত করা হবে না । শান্তনুর কথায়, "বনগাঁর মাটিতে নতুন করে সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করতে দেব না । রাজ্যে আমাদের সরকার গঠিত হওয়ার পর বনগাঁয় যিনি সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করতে চাইছেন, তিনি যত বড়ই নেতা হোন, ঘাড় ধরে দাবিয়ে দেব । কাউকে রেয়াত করা হবে না ।"
নিজের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার কথাও তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী । তিনি বলেন, "আজ সাত বছর ধরে সাংসদ রয়েছি । তার মধ্যে পাঁচ বছর ধরে মন্ত্রী । বনগাঁর সঙ্গে আমার নাড়ির টান রয়েছে । আমাদের সরকার আসার পর থেকেই কিছু মানুষ নতুন করে বনগাঁর মাটিকে তৃণমূলীকরণ করতে চাইছেন । সাংসদ হিসেবে আপনাদের কথা দিয়ে গেলাম, সেটা আমি হতে দেব না ।" তাঁর এই মন্তব্যে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে, কাকে লক্ষ্য করেই এই আক্রমণ ।
পেট্রাপোলের শ্রমিক সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও সরব হন শান্তনু । তাঁর অভিযোগ, মারধরের ঘটনায় আক্রান্ত শ্রমিকেরা থানায় অভিযোগ দায়ের করলেও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এখনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি । পুলিশের একাংশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি । শান্তনুর দাবি, "যে শ্রমিকরা মার খেলেন, তাঁরা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন । কিন্তু পুলিশ তাঁদের কাউকে গ্রেফতার করেনি । আমরা দেখতে পাচ্ছি, পুলিশ প্রশাসন কারও দ্বারা চালিত হচ্ছে । যে পুলিশ আধিকারিকরা এ সমস্ত করছেন, তাঁদের আমি দেখে নেব ।"
এখানেই থামেননি তিনি । তাঁর আরও অভিযোগ, তৃণমূলের কিছু লোক বিজেপিতে ঢুকে দলের নেতা-কর্মীদের হুমকি দিচ্ছেন । অথচ পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করছে না । এর পরেই কালীপুজোর পর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন শান্তনু । তাঁর কথায়, "কালীপুজোর পরে আমি সবকিছু বুঝে নেব । তখন সব কিছুরই হিসাব নেওয়া হবে ।"
এ দিনের সভায় মতুয়া সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নেতৃত্ব নিয়ে মন্তব্য করেন হাবড়ার বিজেপি বিধায়ক দেবদাস মণ্ডল । তাঁর বক্তব্য, কেউ কেউ নতুন করে মতুয়া পরিচয় নিয়ে নিজেদের ধর্মগুরু বলে দাবি করছেন । মতুয়া ধর্মাবলম্বীদের উদ্দেশে তাঁর সতর্কবার্তা, "নকল মতুয়া হইতে সাবধান ।" এই মন্তব্য ঘিরেও রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে । অন্যদিকে, শান্তনুর আক্রমণ নিয়ে অশোক কীর্তনীয়ার প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি । সরাসরি 'নো কমেন্টস' বলেই বিষয়টি এড়িয়ে যান ।
প্রসঙ্গত, রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই বনগাঁর সাংসদ শান্তনু ঠাকুরের সঙ্গে বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়ার বিরোধ বার বার প্রকাশ্যে এসেছে । দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল মেটাতে আসরে নামতে হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকেও ।
দুর্গাপুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অশোক কীর্তনীয়া এবং শান্তনু-ঘনিষ্ঠ বিধায়ক দেবদাস মণ্ডলকে দু'পাশে দাঁড় করিয়ে ঐক্যের বার্তা দিয়েছিলেন তিনি । মাত্র 17 দিনের ব্যবধানে মতুয়া গড়ে দু'বার সফর করেও বিরোধের বরফ গলাতে পারেননি মুখ্যমন্ত্রী । বরং বৃহস্পতিবারের মন্তব্যে বনগাঁর বিজেপির অন্দরের সংঘাত আরও এক বার প্রকাশ্যে চলে এল ।