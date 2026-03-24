উত্তরবঙ্গে বিজেপিতে ফাটল ! সনাতন হিন্দু মঞ্চের ব্যানারে 32 কেন্দ্রে প্রার্থী বিক্ষুব্ধদের
ভোটের মুখে এভাবে বিক্ষুব্ধরা পালটা প্রার্থী দাঁড় করানোয় বিজেপির জেলা নেতৃত্বর কপালের ভাঁজ চওড়া হয়েছে ৷
Published : March 24, 2026 at 2:28 PM IST
জলপাইগুড়ি, 24 মার্চ: ভোটের মুখে দলের অন্দরের ক্ষোভ এবার প্রকাশ্যে । বিজেপির বিক্ষুব্ধ কর্মীরা 'ভারতীয় সনাতন হিন্দু মঞ্চ'র ছাতার তলায় এসে বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী ঘোষণা করলেন । প্রাক্তন জেলা সহ-সভাপতি অলোক চক্রবর্তীর নেতৃত্বে শিলিগুড়ি, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এবং জলপাইগুড়ি সদর, এই তিন কেন্দ্রে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে । আগামী দিনে আরও 29টি আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হবে বলেও জানিয়েছেন বিক্ষুদ্ধরা ৷
জলপাইগুড়ি প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে অলোক চক্রবর্তী জানান, "হিন্দু সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বার্থে আমরা রাজ্যের 32টি আসনে প্রার্থী দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েছি । আপাতত উত্তরবঙ্গের তিনটি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করা হল ।" শিলিগুড়িতে তরুণ তলাপাত্র, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে অলোক সেন এবং জলপাইগুড়ি সদরে প্রার্থী দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান ।
দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে অলোকের দাবি, "দলের জন্য অনেক করেছি, কিন্তু মূল্যায়ন পাইনি । 2023 সালের ধূপগুড়ি উপনির্বাচনে অপমানিত হতে হয়েছে । বিচার চাইলে উলটে অভিযুক্তদেরই পুরস্কৃত করা হয়েছে ।" তাঁর অভিযোগ, বিজেপি নেতৃত্বকে সময় বেঁধে দিলেও কোনও সাড়া মেলেনি, তাই বাধ্য হয়েই নির্বাচনী লড়াইয়ে নামতে হয়েছে ।
একই সুর শোনা গিয়েছে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির প্রার্থী অলোক সেনের গলাতেও । তাঁর কথায়, "2021 সালেও টিকিট পাওয়ার কথা ছিল, পাইনি। নতুনদের অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে, পুরনোরা বঞ্চিত । তাই ময়দানে নামলাম ।" তিনি দাবি করেন, বিজেপি প্রার্থীর ভোটই তাঁর দিকে আসবে এবং নিজেকেই 'প্রকৃত বিজেপির মুখ' বলে উল্লেখ করেন ।
অলোক সেনের আরও অভিযোগ, গত পাঁচ বছরে এলাকার উন্নয়নে তেমন কাজ হয়নি । তাঁর কথায়, "রাস্তাঘাট, অ্যাম্বুল্যান্স, কোনও পরিষেবাই মেলেনি। মানুষ পরিবর্তন চাইছেন ৷" এমনকি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশ এলেও প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করবেন না বলে কড়া হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি । তবে বিজেপি যদি তাঁকেই প্রার্থী করে, তবেই অবস্থান বদলানোর কথা ভাববেন বলে জানান ।
উল্লেখ্য, 2023 সালের ধূপগুড়ি উপনির্বাচনের সময় বিজেপির দলীয় কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভের ঘটনায় অলোক চক্রবর্তীকে ধাক্কা ও মারধরের অভিযোগ ওঠে দলেরই কিছু নেতার বিরুদ্ধে । পরে রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গেও দেখা করেন তিনি । বিষয়টি দলের বর্তমান রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য়ও নজরেও নাকি আনা হয় ৷ অভিযোগ, এ ব্যাপারে দল কোনও পদক্ষেপ করেনি ৷ সেই ক্ষোভেরই প্রতিফলন এবার ভোটের ময়দানে !
তবে ভোটের মুখে এভাবে বিক্ষুব্ধরা পালটা প্রার্থী দাঁড় করানোয় বিজেপির জেলা নেতৃত্বর কপালের ভাঁজ চওড়া হয়েছে ৷ এখন দেখার আলোচনার মাধ্যমে জেলা নেতৃত্ব বিক্ষুব্ধদের শান্ত করে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করতে পারে কিনা ৷
