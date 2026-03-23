নজরে ভোট! রাঢ়বঙ্গে ঘরোয়া দ্বন্দ্ব মেটাতে 56 প্রার্থীকে নিয়ে বিজেপির 'হাইভোল্টেজ' বৈঠক

রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ও অন্যান্য নেতৃত্ব (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 23, 2026 at 6:17 PM IST

দুর্গাপুর, 23 মার্চ: নবান্ন দখলের লক্ষ্যে রাঢ়বঙ্গে সংগঠন শক্ত করতে মরিয়া বিজেপি । প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর থেকেই বিভিন্ন জেলায় প্রকাশ্যে আসা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের আবহে এবার 'ড্যামেজ কন্ট্রোল'-এ নামল গেরুয়া শিবির । বাঁকুড়া, বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, চার জেলার 56 জন প্রার্থীকে নিয়ে দুর্গাপুরে অনুষ্ঠিত হল এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ।

দলীয় সূত্রে খবর, সংগঠনের ভিত মজবুত করা, প্রার্থীদের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি এবং ভোটের রণকৌশল নির্ধারণ—এই তিনটি লক্ষ্য নিয়েই আয়োজন করা হয়েছিল এই বৈঠকের । উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সতীশ ধন্দ ও সুনীল বানসল । এছাড়াও ছিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ।

বিজেপির বৈঠক (নিজস্ব চিত্র)

রাজনৈতিক মহলের মতে, প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই নিচুতলায় অসন্তোষের সুর স্পষ্ট হচ্ছিল । সেই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এই হস্তক্ষেপকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে ।

এবার 'টার্গেট জোন' কি রাঢ়বঙ্গ?

উত্তরবঙ্গে তুলনামূলকভাবে শক্ত জমি থাকলেও রাঢ়বঙ্গের একাধিক আসনে অতীতে ধাক্কা খেয়েছে বিজেপি । ফলে এবার এই অঞ্চলকেই বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে দল । আলোচনায় থাকা 56টি আসনের অধিকাংশই বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে । পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুর, আসানসোল অঞ্চল থেকে শুরু করে বীরভূম, পূর্ব বর্ধমান ও বাঁকুড়ার একাধিক কেন্দ্র—সব মিলিয়ে বড়সড় লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে বিজেপি ।

বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, তুলনামূলকভাবে দুর্বল সংগঠন থাকা কেন্দ্রগুলিকেই চিহ্নিত করে সেখান থেকেই জয়ের ভিত গড়তে চাইছে তারা । দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হোটেলে হওয়া এই বৈঠক প্রসঙ্গে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, "এই বৈঠক থেকেই আমাদের রণকৌশল চূড়ান্ত হবে । এখন মানুষের মনে একটাই লক্ষ্য, তৃণমূলকে সরানো । আমরা বলছি পালটানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার । রাঢ়বঙ্গে 2026 এর নির্বাচন মানে তৃণমূলের বিসর্জন । তৃণমূল বুঝতে পেরেছে যে 2011 থেকে এবারের নির্বাচন কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনিতে হবে । এসআইআর এ বিজেপির পক্ষ থেকে যে ফর্ম সেভেন জমা দিয়েছিল তা কার্যকরী না হলে আমরা নির্বাচন করতে দেব না ।"

তবে বিজেপির এই তৎপরতাকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তৃণমূল । রাজ্যের মন্ত্রী তথা দুর্গাপুর পূর্বের প্রার্থী প্রদীপ মজুমদার বলেন, "নির্বাচনের আগে বাইরের নেতারা আসেন, প্রতিশ্রুতি দেন, তারপর উধাও হয়ে যান । বাংলার মানুষ এসব বোঝেন । 2021 সালে যেমন জবাব দিয়েছেন, এবারও দেবেন ।" তাঁর দাবি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যের উন্নয়নই তৃণমূলের আসল শক্তি, যা ভোটে প্রতিফলিত হবে।

তবে ভোটের মুখে রাঢ়বঙ্গে সংগঠন গোছাতে বিজেপির এই উদ্যোগ কতটা সফল হয়, সেটাই এখন দেখার । গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কাটিয়ে দল কি সত্যিই তৃণমূলের জমিতে প্রভাব ফেলতে পারবে, তার উত্তর লুকিয়ে আগামী নির্বাচনের ফলাফলে ৷

সম্পাদকের পছন্দ

