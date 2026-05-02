গণনা নিয়ে 4 জেলার বিজেপি প্রার্থীদের সঙ্গে ‘ক্লোজড ডোর’ বৈঠক বনসল-যাদবের

গণনা নিয়ে 4 জেলার বিজেপি প্রার্থীদের সঙ্গে ‘ক্লোজড ডোর’ বৈঠক বনসল-যাদবের
শনিবার আসানসোলে এই বৈঠক হয়৷ সেখানে উপস্থিত ছিলেন সুনীল বনসল ও ভূপেন্দ্র যাদব৷
Published : May 2, 2026 at 9:50 PM IST
আসানসোল, 2 মে: ভোট সমাপ্ত হয়েছে৷ কিন্তু লড়াই এখন থামেনি। সামনে রয়েছে গণনা। আর সেই ভোট গণনাকে সামনে রেখেই সুনীল বনসল এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের পৌরহিত্যে আসানসোলে অনুষ্ঠিত হল চার সাংগঠনিক জেলার বিজেপি প্রার্থীদের ও জেলা নেতৃত্বদের নিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠক। গণনায় কী স্ট্রাটেজি হবে, তা নিয়েই এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। যদিও বৈঠকের আলোচনা সম্পর্কে কেউ কিছুই জানাতে চাননি।
শনিবার বিকেলে আসানসোলের গ্র্যান্ড হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েট হলে ভোট গণনার ঠিক আগে অনুষ্ঠিত হল বিজেপির রুদ্ধদ্বার বৈঠক। এই বৈঠকে বিজেপির চার সাংগঠনিক জেলা, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর এবং পুরুলিয়া জেলার প্রার্থীদের নিয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মোট 28 জন প্রার্থী এই বৈঠকে অংশ নেন। বৈঠকের পৌরহিত্য করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুনীল বনসল এবং ভূপেন্দ্র যাদব। প্রার্থীরা ছাড়াও এই বৈঠকে চার সংগঠনিক জেলা সমস্ত নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন।
বৈঠক শুরুর আগে আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "যেহেতু গণনার আগে এই বৈঠক বা কর্মশালা, তাই মনে করছি গণনা সংক্রান্ত বিষয় নিয়েই এখানে আলোচনা হবে। অতীতে যে সমস্ত ভুল হয়েছে, সেই ভুলগুলি যাতে আর না হয়, সেগুলির দিকে বিশেষভাবে নজর রাখা হবে। রাজ্যে যেভাবে ভোট হয়েছে এবং নির্বাচন কমিশনের যা ভূমিকা, তা এর আগে এই রাজ্যে দেখা যায়নি।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘যে শতাংশ ভোট পড়েছে, তাতে এই রাজ্য কেন ভারতের কোথাও এত ভোট হয়নি। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের ভোট নিজে দিতে পেরেছে। তাই আমরা 100 শতাংশ আশাবাদী প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে সরকার গড়ছে। বিভিন্ন এক্সিট পোল ইতিমধ্যেই তা দেখাতে শুরু করেছে যে বিজেপি সরকার গড়ছে। আমরা এক্সিট পোলে তেমন বিশ্বাস করি না। পাশাপাশি গ্রাউন্ড লেভেল থেকে আমরা মানুষজনের কাছ থেকে যে ফিডব্যাক যেটা বুঝেছি, এবার পরিবর্তন আসন্ন।"
কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী দিয়ে ভোট গণনায় সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল তৃণমূল এবং সেখান থেকে কার্যত তাদের দাবিকে খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। অগ্নিমিত্রা পাল কটাক্ষ করে বলেন, ‘‘বারবার থাপ্পড় খাচ্ছেন৷ তাও আমাদের ট্যাক্সের টাকায় ওঁরা সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে। কিন্তু কোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, ইলেকশনের ব্যাপারে তারা কমিশনের কোনও সিদ্ধান্তের উপর তারা হস্তক্ষেপ করবে না। সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের আধিকারিকরাই এই গণনা করবেন।"
স্ট্রংরুমে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বসে থাকা নিয়ে অগ্নিমিত্রা পালের কাছে প্রতিক্রিয়া চাওয়া হলে, তিনি বলেন, ‘‘এ বিষয়ে আমার কোনও কিছু বলার নেই, যা বলার নির্বাচন কমিশন বলবে।" তবে এই দিনের বৈঠক বা কর্মশালা নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুনীল বনসল বা ভূপেন্দ্র যাদব কোনও মন্তব্য করতে চাননি।