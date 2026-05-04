তৃণমূলের অপশাসনের ক্ষোভকে পুঁজি করেছে বিজেপি, স্বীকারোক্তি সিপিএমের, যাদবপুরে উত্তেজনা
সেলিম-সুজনের মতে, তৃণমূলের 'সীমাহীন দুর্নীতি ও অপশাসন' এর বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভই এই ফলাফলের মূল কারণ । তবে সেই ক্ষোভকে পুঁজি করেছে বিজেপি ।
Published : May 4, 2026 at 11:00 PM IST
কলকাতা, 4 মে: ভোটের ফল ঘোষণার আবহে নতুন করে উত্তপ্ত যাদবপুর । লেনিনের মূর্তিতে গেরুয়া আবির মাখানোর অভিযোগ ঘিরে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব সিপিএম । ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার দুপুর থেকেই উত্তেজনা ছড়ায় যাদবপুরের এইট-বি বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন অটো স্ট্যান্ড এলাকায় ।
সিপিএমের অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে লেনিনের মূর্তি 'অবমাননা'র চেষ্টা করা হয় । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন সিপিএম রাজ্য কমিটির সদস্য সুদীপ সেনগুপ্ত এবং সৃজন ভট্টাচার্য । তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত হন দলীয় কর্মী-সমর্থকেরাও । পরিস্থিতি ঘিরে এলাকায় জমায়েত বাড়তে থাকে ।
সৃজনের দাবি, "লেনিন মূর্তিতে আবির মাখাতে এসেছিল । পরিকল্পনা ছিল মূর্তি ভাঙারও । খবর পেয়ে আমাদের কর্মীরা দ্রুত জড়ো হন ।" ঘটনার প্রতিবাদে এলাকায় অবস্থান চালিয়ে যাওয়ার কথাও জানান তিনি ।
এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই ফলাফল নিয়ে আক্রমণ শানিয়েছেন সিপিএম নেতৃত্ব । সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী সরাসরি তৃণমূলকে কাঠগড়ায় তুলে বলেন, "বিজেপিকে সামনে আনবে, এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তৃণমূলই । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত সফলভাবে বাংলায় বিজেপিকে প্রতিষ্ঠা করেছেন ।" তাঁর অভিযোগ, কাটমানি, তোলাবাজি ও 'ফ্যাসিস্ট রাজনীতি'র বিরুদ্ধে এখন আরও জোরদার লড়াই প্রয়োজন ।
একই সঙ্গে তিনি সতর্কবার্তা দিয়ে বলেন, "এরা যেকোনও ধরনের অসভ্যতা করতে পারে । মানুষকে আরও সচেতন থাকতে হবে ।" তবে ভোটের রায় মেনে নেওয়ার পক্ষেই সওয়াল করে তাঁর মন্তব্য, "যাঁরা ভোট দিয়েছেন, তাঁরা তাঁদের মত প্রকাশ করেছেন । পছন্দ হোক বা না হোক, এই রায় মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই ।"
নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের বক্তব্যেও একই সুর । তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলের 'সীমাহীন দুর্নীতি ও অপশাসন' এর বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভই এই ফলাফলের মূল কারণ । তবে সেই ক্ষোভকে পুঁজি করেছে বিজেপি ।
সেলিম আরও দাবি করেন, এসআইআর প্রক্রিয়ায় বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম বাদ যাওয়া, কেন্দ্রীয় সংস্থার ব্যবহার, বিপুল কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোতায়েন- সব মিলিয়ে নির্বাচনে 'ভীতির আবহাওয়া' তৈরি করা হয়েছিল । সেই সঙ্গে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের অভিযোগও তোলেন তিনি ।
বৃহত্তর বাম ঐক্যের কথা উল্লেখ করে সেলিম বলেন, আইএসএফকে সঙ্গে নিয়ে লড়াই হলেও কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা না হওয়ায় তৃণমূল-বিরোধী পরিসরটি শেষ পর্যন্ত বিজেপিই দখল করে নেয় ।
তবে উত্তেজনার আবহে শান্তির বার্তাও দিয়েছেন বাম নেতৃত্ব। সেলিমের আবেদন, "নির্বাচনের পরে রাজনৈতিক হিংসা বা অশান্তির পরিবেশ তৈরি করা চলবে না । আইনের শাসন বজায় রাখতে হবে ।"