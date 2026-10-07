ভারতকে ‘বিশ্বগুরু’ করার স্বামী বিবেকানন্দর স্বপ্নপূরণ নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে : শিবরাজ
BJP Hails PM Narendra Modi: প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে 25 বছর পূর্ণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সেই কারণে তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ বিজেপি নেতারা ৷
Published : October 7, 2026 at 2:29 PM IST
নয়াদিল্লি, 7 অক্টোবর: প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে টানা 25 বছর কাজ করার কৃতিত্ব অর্জন করলেন নরেন্দ্র মোদি ৷ সেই উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দর প্রসঙ্গ টানলেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ৷ তাঁর দাবি, স্বামীজির স্বপ্ন পূরণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
উল্লেখ্য, 2001 সালের 7 অক্টোবর গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদি ৷ তার পর টানা 13 বছর ওই পদে ছিলেন ৷ 2014 সালে তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী হন ৷ তার পর থেকে টানা 12 বছরেরও বেশি তিনি এই পদে রয়েছেন ৷ মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে টানা 25 বছর কাজ করার বিরল কৃতিত্ব অর্জন করলেন তিনি ৷
সেই কারণে বিজেপি ও বিভিন্ন রাজ্যে বিজেপি তথা এনডিএ পরিচালিত সরকার নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে ৷ গত 17 সেপ্টেম্বর মোদির জন্মদিন থেকে এই অনুষ্ঠানগুলি শুরু হয়েছে ৷ বুধবার মোদির প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে একটানা কাজ করার রজতজয়ন্তী পূর্ণ হতেই বিজেপির নেতারা প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসায় মুখর হয়েছেন ৷ সে-ই প্রশংসা করতে গিয়েই স্বামী বিবেকানন্দর প্রসঙ্গ টেনেছেন মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ৷
তাঁর বক্তব্য, স্বামী বিবেকানন্দ 100 বছর আগে বলেছিলেন যে একদিন ভারত ‘বিশ্বগুরু’ হিসেবে প্রতীয়মান হবে ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে সেটাই হয়েছে৷ শিবরাজ বলেন, ‘‘একজন নরেন্দ্র এটা বলেছিলেন এবং সেই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হল আরেকজন নরেন্দ্রর নেতৃত্বে ৷’’
পাশাপাশি শিবরাজ মোদির আরও প্রশংসা করেছেন ৷ তাঁর কথায়, যাত্রা শুরু হয়েছিল 25 বছর আগে ৷ সেই যাত্রাই আজ পৌঁছেছে উন্নত ও আত্মনির্ভর ভারত তৈরি করার যজ্ঞে ৷ শিবরাজ বলেন, ‘‘তাঁর (মোদির) কঠোর পরিশ্রম, প্রচেষ্টা, ধৈর্য এবং উদ্যম আমাদের সকলের জন্য অনুপ্রেরণা । তাঁর সঙ্গে সহকর্মী হিসেবে কাজ করাটা নিজেই এক সৌভাগ্য ।’’
মোদির প্রশংসকদের তালিকায় আরও যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম বিজেপির জাতীয় সভাপতি নিতিন নবীন ৷ তাঁর বক্তব্য সরকারের প্রধান হিসেবে 25 বছরের ‘সোনালি যাত্রাপথে’ মোদি ‘দেশকে অগ্রাধিকার’-এর মন্ত্র নিয়ে জনসেবা ও সুশাসনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন । নিতিন নবীন বলেন, ‘‘এটি কেবল একটি সময়কাল নয়, বরং এক সুস্পষ্ট দূরদৃষ্টি, অটল সংকল্প এবং আধুনিক ভারত গঠনের এক ঐতিহাসিক অধ্যায় ।’’
অন্যদিকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানান, মোদি 25 বছরের সেবা ও নিষ্ঠার মূল বৈশিষ্ট্য হল অক্লান্ত পরিশ্রম, অসামান্য সংকল্প এবং 'দেশকে সবার আগে' রাখার জীবনদর্শন । মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মোদির সেবা, সংগ্রাম ও নিষ্ঠার নিরন্তর যাত্রা এখন দরিদ্র, নারী ও যুবসমাজের কল্যাণের সমার্থক হয়ে উঠেছে ।
তিনি আরও বলেন, ‘‘জন-কেন্দ্রিক নীতি ও তার বাস্তবায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে দৃঢ়তা, স্বচ্ছতা এবং সুনিশ্চিত ফলাফলের নিশ্চয়তা প্রদানের মাধ্যমে তিনি শাসনব্যবস্থার সংজ্ঞাই বদলে দিয়েছেন এবং একই সঙ্গে 'কর্মদক্ষতা-ভিত্তিক রাজনীতির' আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন ।’’
প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের কথায়, মোদি এতদিন ধরে জনগণের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে এসেছেন । কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী নিতিন গডকরি ‘25 বছরের নির্ভীক ও লক্ষ্য-নিবদ্ধ নেতৃত্বের’ জন্য মোদিকে ধন্যবাদ জানান । তিনি বলেন, ‘‘এমন অনেক মুহূর্ত এসেছে যখন সহজ পথ বেছে নেওয়ার সুযোগ ছিল, কিন্তু কঠিন হওয়া সত্ত্বেও আপনি সর্বদা সঠিক পথটিই বেছে নিয়েছেন । এমন সাহসিকতা বিরল ।’’
শুধু বিজেপি নেতারাই নন, দলের তরফে এদিন মোদির প্রশংসা করে বার্তা দেওয়া হয়েছে ৷ এই নিয়ে বিজেপির তরফে বেশ কয়েকটি ভিডিয়ো শেয়ার করা হয়েছে সোশাল মিডিয়ায় ৷ এক্স হ্যান্ডেলে করা পোস্টে বিজেপির তরফে লেখা হয়েছে, ‘‘অগণিত প্রতিকূলতার মাঝেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জীবনযাত্রা তাঁর ইস্পাত-কঠিন সংকল্পেরই প্রমাণ । বিরোধীদের প্রতিটি আক্রমণের জবাবে তিনি কেবল নিজের কাজ, 'আত্মনির্ভর ভারত'-এর রূপকল্প এবং দেশের উন্নয়নের মাধ্যমেই সাড়া দিয়েছেন ৷ এটি এমন এক দৃঢ় নেতৃত্বের আখ্যান যা কখনও মাথা নত করেনি, কখনও থমকে দাঁড়ায়নি এবং ভবিষ্যতেও কখনও থামবে না ।’’
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